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незабываемые эмоции, очень рекомендую обратиться к этому организатору. Экскурсовод Батыр очень вежливый и тактичный. Если вы хотите посетить Адыгею с максимальным комфортом и узнать много интересных фактов о её уникальных местах, обращайтесь к этому гиду. Комфортное и аккуратное вождение, приятное общение, крутые истории и легенды, и ещё много-много всего. Возможность посетить канатную дорогу, термальные источники, экстрим-парк и др. за отдельную плату делает эту экскурсию ещё более уникальной. Все ваши пожелания (питание, сан. узел, доп. остановки) будут услышаны. Так же не могу не сказать про то, что Батыр отличный фограф. Уже этой же ночью мы получили более трёхсот качественных снимком. Мы с женой с большим интересом слушали рассказы про Адыгею, Батыр очень крутой рассказчик. Я считаю, что это лучший вариант большой ознакомительной экскурсии с горной Адыгеей, потому что красоты, которые мы наблюдали на протяжении всего дня призывают нас вернуться сюда снова.