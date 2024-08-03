13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:30
9 авг в 06:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Горной Адыгее: природа и приключения
Однодневное путешествие по красотам Адыгеи. Вы сами выбираете, какие достопримечательности посетить: Азишская пещера, водопады Руфабго и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: будние дни в 07:00
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Групповая
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
17 авг в 06:00
14 сен в 06:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвина3 августа 2024Посетили горную Адыгею вместе с прекрасным гидом Батыром! Это незабываемо! Красота природы завораживает, а тут ещё гид, который всё на
- ЕЕлена27 июля 202418 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было обговорены. Мы с семьёй
- ВВладимир9 июля 2024Данная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасному. Всем, кто хочет получить
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии и походы в горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 124 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь