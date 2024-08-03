Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Краснодара - в горную Адыгею
На машине
120 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:30
9 авг в 06:30
15 000 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Пешая
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Горной Адыгее: природа и приключения
Однодневное путешествие по красотам Адыгеи. Вы сами выбираете, какие достопримечательности посетить: Азишская пещера, водопады Руфабго и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: будние дни в 07:00
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
К Черному морю через Гебиусские водопады
Пешая
На автобусе
14 часов
Групповая
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
17 авг в 06:00
14 сен в 06:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвина
    3 августа 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Посетили горную Адыгею вместе с прекрасным гидом Батыром! Это незабываемо! Красота природы завораживает, а тут ещё гид, который всё на
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    на свете знает! Играли всю дорогу в "Что? Где? Когда?" Мой метод тыка почему -то не работал. Спасибо Батыру: не дал уснуть в дороге, чтобы не пропустить красоту! Очень интересный, начитанный и доброжелательный. Его фотографии - это отдельная красота! Все мои друзья теперь с ним собираются в Адыгею! Новых открытий, возможностей и чудес тебе в работе, Батыр!

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было обговорены. Мы с семьёй
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    остались в полном восторге. Волновалась как пройдет поездка, так как ездили с маленьким ребенком, но Батыр меня успокоил и сделал все, как просили. Прошло все на высшем уровне. Я влюбилась в Адыгею и хочу посмотреть ещё больше природных объектов. Кроме того Батыр сделал отличные снимки всей нашей семьи. Такое впечатление что побывали на профессиональной фотосессии. Буду с удовольствием рекомендовать своим знакомым и приеду обязательно ещё в Адыгею. Батыру ещё раз огромное спасибо от нашей семьи за чудесную экскурсию! 🙏

    18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было
  • В
    Владимир
    9 июля 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Данная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасному. Всем, кто хочет получить
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    незабываемые эмоции, очень рекомендую обратиться к этому организатору. Экскурсовод Батыр очень вежливый и тактичный. Если вы хотите посетить Адыгею с максимальным комфортом и узнать много интересных фактов о её уникальных местах, обращайтесь к этому гиду. Комфортное и аккуратное вождение, приятное общение, крутые истории и легенды, и ещё много-много всего. Возможность посетить канатную дорогу, термальные источники, экстрим-парк и др. за отдельную плату делает эту экскурсию ещё более уникальной. Все ваши пожелания (питание, сан. узел, доп. остановки) будут услышаны. Так же не могу не сказать про то, что Батыр отличный фограф. Уже этой же ночью мы получили более трёхсот качественных снимком. Мы с женой с большим интересом слушали рассказы про Адыгею, Батыр очень крутой рассказчик. Я считаю, что это лучший вариант большой ознакомительной экскурсии с горной Адыгеей, потому что красоты, которые мы наблюдали на протяжении всего дня призывают нас вернуться сюда снова.

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Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Краснодара - в горную Адыгею
  2. Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
  3. К Черному морю через Гебиусские водопады
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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
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  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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