Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Краснодаре, цены от 1 880 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Интересный Краснодар
Пешая
На автобусе
67 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 880 за человека
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
На автобусе
5 отзывов
14 часов
Групповая
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
10 авг в 06:00
2 800 за человека
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    12 июля 2024
    Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
    Экскурсия очень интересная и познавательная, экскурсовод обладает огромным багажом знаний. Даже не смотря на то, что я не увлекаюсь ботаникой,
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    экскурсовод смогла меня заинтересовать невероятными историческими рассказами о них, как и почему были привезены. Экскурсия была очень насыщенной и интересной, не смотря на дождь нас все равно успели провести по всем локациям, рассказать о них и показать. Я раньше уже была в данном парке и могу сказать, что с экскурсией мой багаж знаний значительно пополнился, я увидела намного больше чем в первое посещение парка, хотя вроде бы прошлась по тем же местам, это явно говорит об уровне квалификации экскурсовода. Не могу не упомянуть об уровне терпения экскурсовода, я много раз останавливалась, делала фотографии и видео, так как красота парка была по истине завораживающей, но я ни разу не услышала упрека за это, хотя это достаточно распространено у людей данной профессии, за что выражаю большую благодарность. Экскурсовод на протяжении всей прогулки наблюдала за тем, чтобы все участники данного мероприятия были увлечены процессом. Мне очень понравился сам парк, я искренне благодарю нашего экскурсовода, так как я не любитель данного рода мероприятий, но слушала с таким удовольствием. Я почувствовала, что теперь знаю больше о растениях, архитектуре, создателя парка несомненно. Выражаю большую благодарность экскурсоводу. Это было во истину отличное решение и я ни капельки не сожалею, в следующий визит в Краснодар обязательно возьму экскурсию еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Популярные экскурсии»

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  2. «Долина лотосов» и отдых на Азовском море
  3. Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 880 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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