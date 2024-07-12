1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 880₽ за человека
14 часов
Групповая
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
10 авг в 06:00
2 800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира12 июля 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, экскурсовод обладает огромным багажом знаний. Даже не смотря на то, что я не увлекаюсь ботаникой,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Популярные экскурсии»
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