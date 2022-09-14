Все – экскурсии в Краснодаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По парку Галицкого - в мини-группе
Пешая
112 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
1 000 за человека
Краснодар - первая встреча
Пешая
83 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 16:30
6 авг в 12:00
3 500 за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
124 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
1 990 за человека
По интересному Краснодару с ветерком
На машине
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
3 330 за человека
Краснодар казачий и купеческий
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
Краснодар казачий и купеческий
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Начало: Около памятника Екатерине II
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
1 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 сентября 2022
    Краснодар казачий и купеческий
    Все прошло неплохо, возможно мы сами неверно сделали выбор, пойдя на экскурсию, после обзорной по Краснодару, объекты повторились, рассказ почти
    читать дальше

    такой же. . я бы порекомендовала Дмитрию немного наглядности с эпохой прошлого, когда слушаешь рассказ о восстановленном доме, хочется иметь представление какой он был до сегодняшнего дня, если бы были иллюстрации из архивов, было бы выйграшней! Экскурсия понравилась! Дмитрию, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Все»

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  1. По парку Галицкого - в мини-группе
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  3. Интересный Краснодар
  4. По интересному Краснодару с ветерком
  5. Краснодар казачий и купеческий
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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