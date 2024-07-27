13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:30
9 авг в 06:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 202418 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было обговорены. Мы с семьёй
- ААлиса26 июля 2024Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
- ЕЕлизавета23 июля 2024Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!
- ВВладимир9 июля 2024Данная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасному. Всем, кто хочет получить
- ООльга5 июля 2024Спасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатления. Рекомендации в дорогу: если
- ЖЖанна4 июля 2024Посетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машину 👌были с ребёнком поэтому
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «За городом и природа»
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