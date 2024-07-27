За городом и природа – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Краснодаре, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
На машине
На поезде
21 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
На машине
120 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
8 авг в 06:30
9 авг в 06:30
15 000 за всё до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    18 июля ездили на экскурсию в Адыгею с гидом Батыром. Заказывала экскурсию заранее, все моменты было обговорены. Мы с семьёй
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    остались в полном восторге. Волновалась как пройдет поездка, так как ездили с маленьким ребенком, но Батыр меня успокоил и сделал все, как просили. Прошло все на высшем уровне. Я влюбилась в Адыгею и хочу посмотреть ещё больше природных объектов. Кроме того Батыр сделал отличные снимки всей нашей семьи. Такое впечатление что побывали на профессиональной фотосессии. Буду с удовольствием рекомендовать своим знакомым и приеду обязательно ещё в Адыгею. Батыру ещё раз огромное спасибо от нашей семьи за чудесную экскурсию! 🙏

  • А
    Алиса
    26 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
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    получены быстро (чат в ватсап), трансфер прибыл вовремя; 2. Проведение: гид вёл чётко по времени (ориентируясь на время прибытия и отправления поезда), всегда был в зоне видимости, охотно вёл диалог с каждым участником группы (тем самым разряжая обстановку), интересно рассказывал о фактах, связанных с Орлиной полочкой и Гуамкой, делил путь на "простой" и "сложный", ориентируясь на физ. подготовку участников; 3. Доп моменты: была предоставлена возможность включить свою музыку во время пути, по мере необходимости было отведено время на еду и туалет. Кроме того, гид сделал множество хороших фотографий. Большое спасибо!

  • Е
    Елизавета
    23 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!
  • В
    Владимир
    9 июля 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Данная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасному. Всем, кто хочет получить
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    незабываемые эмоции, очень рекомендую обратиться к этому организатору. Экскурсовод Батыр очень вежливый и тактичный. Если вы хотите посетить Адыгею с максимальным комфортом и узнать много интересных фактов о её уникальных местах, обращайтесь к этому гиду. Комфортное и аккуратное вождение, приятное общение, крутые истории и легенды, и ещё много-много всего. Возможность посетить канатную дорогу, термальные источники, экстрим-парк и др. за отдельную плату делает эту экскурсию ещё более уникальной. Все ваши пожелания (питание, сан. узел, доп. остановки) будут услышаны. Так же не могу не сказать про то, что Батыр отличный фограф. Уже этой же ночью мы получили более трёхсот качественных снимком. Мы с женой с большим интересом слушали рассказы про Адыгею, Батыр очень крутой рассказчик. Я считаю, что это лучший вариант большой ознакомительной экскурсии с горной Адыгеей, потому что красоты, которые мы наблюдали на протяжении всего дня призывают нас вернуться сюда снова.

    Данная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасномуДанная экскурсия-это уникальная возможность увидеть все красоты горной Адыгеи, узнать её историю и прикоснуться к прекрасному
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Спасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатления. Рекомендации в дорогу: если
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    вас укачивает обязательно берите с собой таблетки; в жаркое время года очень хочется пить, поэтому старайтесь взять побольше воды. Отдельное спасибо Батыру за сделанные фотографии, получились безумно красивые. В дальнейшем обязательно будем рекомендовать вас и рассчитываем увидеться снова!

    Спасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатленияСпасибо большое Батыру за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно. Душевная атмосфера и приятные впечатления
  • Ж
    Жанна
    4 июля 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Посетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машину 👌были с ребёнком поэтому
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    это важный пункт. На протяжении всего дня Батыр рассказывал нам интересные моменты связанные с местами, которые мы посещали. Пообедали в прекрасном кафе «Аммонит», салат Адыгея, Лагман и пирожки с сыром, наподобие чебуреков, все очень вкусно 🔥🔥🔥 и качественно 🔥 вечером посетили источники «Псыгупс» расслабились после долгой прогулки, вернулись в город вечером, в общем комфортная поездка, несмотря на то, что провели весь день на природе. Однозначно, рекомендую всем к посещению. Следующей будет экскурсия к виноградникам.

    Посетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машинуПосетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машинуПосетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машинуПосетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машинуПосетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машинуПосетили Адыгею вместе с Батыром, все прошло замечательно. Батыр прекрасный гид, собеседник и отлично водит машину

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
  2. Из Краснодара - в горную Адыгею
  3. В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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