07:00

☼ - Выезд из Краснодара от Драмтеатра в поселок Абрау-Дюрсо (~ 160км ). Обзорная экскурсия ⛳ по дороге.

11:00

☼ - Экскурсия по винным подвалам завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», история 📖 которого начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау.

Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино 🍷 в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производства шампанского. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение.

У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации вам предложат пять сортов шампанского.

☼ - После посещения завода вы обязательно прогуляетесь 👣 по берегу, потрясающего своей красотой, озера Абрау, насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и сделаете отличные фотографии 📸 желании можно дойти до расположенного на высоком холме Храма святой блаженной Ксении Петербургской или посетить Галерею Света «Абрау» - это один из немногих центров, представляющих самые передовые, из ныне существующих, видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец 💃 - Обед за дополнительную плату

14:30

☼ - Переезд в город-герой Новороссийск (~ 13км )

Новороссийск - крупнейший черноморский порт России.

Это город-герой с богатейшей историей, прекрасной природой и интересными достопримечательностями 🏛️ время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с героической и яркой судьбой города-труженика, города-героя.

☼ - Пройдя по Центральной Набережной, Вы увидите памятники «Отцам-основателям города», «Морская слава России», «Дарующая воду» и другие.

☼ - Экскурсия на легендарный военный крейсер «Михаил Кутузов», который уже несколько лет работает как музей 🖼. Вы сможете осмотреть его от палубы до кают-компании, услышать интересный рассказ об истории этого судна.

17:00

☼ - Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 21:00