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Абрау-Дюрсо и Новороссийск

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Невозможно жить на юге России, не посетив одно из самых прекрасных мест этого региона – Абрау-Дюрсо.

Мы приглашаем Вас на экскурсию ⛳, во время которой Вы не только познакомитесь с потрясающей природой этого края, но и посетите знаменитый на весь мир Русский винный дом Абрау-Дюрсо
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Абрау-Дюрсо и Новороссийск
Абрау-Дюрсо и Новороссийск

Что вы увидите

  • Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», живописное озеро Абрау
  • Центральная набережная Новороссийска, Легендарный крейсер «Михаил Кутузов»
07:00
☼ - Выезд из Краснодара от Драмтеатра в поселок Абрау-Дюрсо (~ 160км ). Обзорная экскурсия ⛳ по дороге.
11:00
☼ - Экскурсия по винным подвалам завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», история 📖 которого начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау.
Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино 🍷 в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производства шампанского. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение.
У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации вам предложат пять сортов шампанского.
☼ - После посещения завода вы обязательно прогуляетесь 👣 по берегу, потрясающего своей красотой, озера Абрау, насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и сделаете отличные фотографии 📸 желании можно дойти до расположенного на высоком холме Храма святой блаженной Ксении Петербургской или посетить Галерею Света «Абрау» - это один из немногих центров, представляющих самые передовые, из ныне существующих, видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец 💃 - Обед за дополнительную плату
14:30
☼ - Переезд в город-герой Новороссийск (~ 13км )
Новороссийск - крупнейший черноморский порт России.
Это город-герой с богатейшей историей, прекрасной природой и интересными достопримечательностями 🏛️ время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с героической и яркой судьбой города-труженика, города-героя.
☼ - Пройдя по Центральной Набережной, Вы увидите памятники «Отцам-основателям города», «Морская слава России», «Дарующая воду» и другие.
☼ - Экскурсия на легендарный военный крейсер «Михаил Кутузов», который уже несколько лет работает как музей 🖼. Вы сможете осмотреть его от палубы до кают-компании, услышать интересный рассказ об истории этого судна.
17:00
☼ - Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 21:00
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • входные билеты на экскурсионные объекты.
  • Экскурсия по винным подвалам без дегустации - 950 руб/чел, с дегустацией - 1200 - руб/чел
  • Экскурсия в Галерею света «Абрау» - при посещении подвалов бесплатно
  • и 500 руб/чел. без посещении подвалов
  • Экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов» - 300 руб/чел, 150 руб/дет
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр, Главная городская пл., 2
Абрау-Дюрсо и Новороссийск
Абрау-Дюрсо и Новороссийск
Абрау-Дюрсо и Новороссийск
Абрау-Дюрсо и Новороссийск

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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