Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»

Экскурсия по городу Майкоп: познакомьтесь с культурой и природой республики

Описание
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Данте Алигьери описал это место в своем произведении.

Его «Божественная комедия», в которой описано странствие поэта по загробному миру, напоминает описание ущелья. Своего рода «дорога в ад» — именно и есть ущелье. Выход из него и живописная природа следом — есть «чистилище» и вход в «рай».
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Мульти-Тур «Орлиная полка + Гуамское ущелье + Термальные источники»
Ближайшие даты:
3
июн
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июн
10
июн
11
июн
17
июн
18
июн
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Что вас ожидает:

  • Горы
  • Ущелья
  • Пещеры
  • Термальные источники
  • Горные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если кто-нибудь хочет ощутить эту необычность, увидеть своими глазами эту красоту гор, то он обязательно должен посетить эти удивительные и прекрасные места.

1. Гуамское ущелье

  • Вы отправитесь к отвесным стенам каньона, где внизу вьется голубая лента реки Курджипс, где на камни падают широкие водопады, а вокруг раскинулась буйная зелень.
  • Это красотой вы полюбуетесь из открытой кабины паровозика — вы успеете и насладиться видами, и сделать множество фото.
  • 2. Орлиная полочка.
  • По лесной дорожке мы поднимемся к самой яркой достопримечательности Мезмая. Это скальный балкон на высоте 990 метров над уровнем моря. Под грандиозным горным карнизом мы расположимся для отдыха и пикника. Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы.
  • 3. Термальные источники.

После замечательной прогулки по горам Западного Кавказа, Вас отвезут снять приятную усталость в настоящем термальном источнике с глубины 1800 метров:

  • 4. В подарок мы угостим вас бокалом настоящего, домашнего, полусладкого из собственных запасов)).
  • ___________________________.

Организационные детали:

  • Туры индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4 гостей.
  • Возможен групповой тур от 8 до 16 человек.

Выезды ежедневно:

  • автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
  • Вас заберут из дома и привезут обратно.
  • (Майкоп, Апшеронск, Белореченск).
  • ______________________.

С нами выгодно сотрудничать:

-У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! 🤗:

  • У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась.
  • Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
  • Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
  • Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
  • Дегустация полусладкого домашнего
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается(по желанию):
  • Личные расходы
  • Термальный источник:
  • Взрослый 400 рублей
  • Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
  • Банька на дровах
  • Билет на паровозик 300 рублей в одну сторону
Место начала и завершения?
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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