Экскурсия по городу Майкоп: познакомьтесь с культурой и природой республики
Данте Алигьери описал это место в своем произведении.
Его «Божественная комедия», в которой описано странствие поэта по загробному миру, напоминает описание ущелья. Своего рода «дорога в ад» — именно и есть ущелье. Выход из него и живописная природа следом — есть «чистилище» и вход в «рай».
Его «Божественная комедия», в которой описано странствие поэта по загробному миру, напоминает описание ущелья. Своего рода «дорога в ад» — именно и есть ущелье. Выход из него и живописная природа следом — есть «чистилище» и вход в «рай».
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Горы
- Ущелья
- Пещеры
- Термальные источники
- Горные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если кто-нибудь хочет ощутить эту необычность, увидеть своими глазами эту красоту гор, то он обязательно должен посетить эти удивительные и прекрасные места.
1. Гуамское ущелье
- Вы отправитесь к отвесным стенам каньона, где внизу вьется голубая лента реки Курджипс, где на камни падают широкие водопады, а вокруг раскинулась буйная зелень.
- Это красотой вы полюбуетесь из открытой кабины паровозика — вы успеете и насладиться видами, и сделать множество фото.
- 2. Орлиная полочка.
- По лесной дорожке мы поднимемся к самой яркой достопримечательности Мезмая. Это скальный балкон на высоте 990 метров над уровнем моря. Под грандиозным горным карнизом мы расположимся для отдыха и пикника. Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы.
- 3. Термальные источники.
После замечательной прогулки по горам Западного Кавказа, Вас отвезут снять приятную усталость в настоящем термальном источнике с глубины 1800 метров:
- 4. В подарок мы угостим вас бокалом настоящего, домашнего, полусладкого из собственных запасов)).
- ___________________________.
Организационные детали:
- Туры индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4 гостей.
- Возможен групповой тур от 8 до 16 человек.
Выезды ежедневно:
- автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
- Вас заберут из дома и привезут обратно.
- (Майкоп, Апшеронск, Белореченск).
- ______________________.
С нами выгодно сотрудничать:
-У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! 🤗:
- У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась.
- Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
- Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
- Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
- Дегустация полусладкого домашнего
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается(по желанию):
- Личные расходы
- Термальный источник:
- Взрослый 400 рублей
- Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
- Банька на дровах
- Билет на паровозик 300 рублей в одну сторону
- Место начала и завершения?
- Майкоп, Апшеронск, Белореченск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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