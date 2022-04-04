Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак

Приглашаем вас в путешествие по юго-востоку Крыма

Групповая
Приглашаем вас в путешествие по юго-востоку Крыма.

Здесь находятся одни из древнейших городов полуострова — Керчь, Феодосия и Судак.

У нас будет всего лишь один день, чтобы изучить историю этих городов и рассмотреть все главные достопримечательности.

Вы переместитесь во времени и пройдете путь от античных времен до сегодняшнего дня.
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак

Что вас ожидает 🤩

  • Города: Керчь
  • Феодосия
  • Судак
Своеобразный ландшафт, климат, история, выделяют Юго-Восточный Крым в отдельный регион.
Нет, не административно, а скорее визуально, в ощущениях.
Юго-Восток Крыма, это Феодосия и Судак, Коктебель и Новый Свет, Старый Крым и Солнечная Долина. Это множество исторических и природных достопримечательностей: Карадаг, Судакская крепость, тропа Голицына, гора Клементьева, монастырь Сурб-Хач и др
И конечно, Юго-Восточный Крым, это теплое Черное море, прекрасные пляжи и отличные вина.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Крымский мост. Переезжаем по Крымскому мосту в Крым. Один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Для гостей полуострова проехать по мосту через Керченский пролив теперь стало приятной экскурсией, где они смогут своими глазами увидеть это "девятое чудо света".
Город Керчь. Городу XXVI веков, самый древний город России, где встречаются воды двух морей. На Земле существует немного «вечных» городов. Жизнь, которая длится с древнейших времен и до наших дней! Эти города мы хорошо знаем – Афины, Рим, Неаполь, Керчь. Согласно рейтингу ООН, Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира. Керчь - Город-герой, является одним из самых первых населенных пунктов, на которые обрушились удары немецко-фашистских войск в далёком 41-м году. Именно через него четыре раза проходила линия фронта. И именно он был два раза оккупирован вражескими войсками. Керчь - это ещё и город-курорт. Его достопримечательности очень разнообразны, и каждая из них представляет собой определенную эпоху.
Обзорная экскурсия по историческому центру города с осмотром: площади Ленина, Романовской женской гимназии, Стеллы с Золотым грифоном, который является символом города, отсюда берет начало лестница на гору Митридат и др.
Осмотр Церкви Иоанна Предтечи. Церковь расположилась в самом центре города Керчь, у подножия горы Митридат — прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. Считается древнейшим православным храмом на всем полуострове Крым.
Гора Митридат. Гора, которая соединила в себе культурные ценности эпохи Античности, Средних веков и Нового времени. Именно она является визитной карточкой этой местности. Отсюда берет начало славная история города Керчи. Тут в годы Великой Отечественной войны советские солдаты сражались с фашистами, а 26 веков назад процветал древний город Пантикапей.
Большая Митридатская лестница. Символ города Керчь, была построена в 40-е годы XIXвека по проекту русского зодчего итальянского происхождения Александра Дигби. 432 ступени ведут от Центральной площади имени Ленина на вершину горы Митридат. Смотровые площадки были декорированы вазами и скульптурами грифонов - мифических существ с телом львов, головой птиц и крыльям.
Город Феодосия. Древнейший город планеты, городу 25 веков. Впервые на берегу удобного залива поселение было образовано греками в 6 веке до нашей эры и переводилось название Феодосия как «дар богов». Здесь сочетаются удивительные климатические условия, красота природы и богатое историческое прошлое. Феодосия не только вечный город, но и город искусства. В разное время здесь жили и работали И. К. Айвазовский, А. С. Грин, сестры Цветаевы и многие другие.
Страшная, кроваво-красная страница в истории Феодосии – Великая Отечественная Война. Дважды оккупированная фашистами, тысячи погибших мирных жителей, не вернувшиеся с фронта феодосийцы. Жестокая война изуродовала, перевернула, навеки изменила облик Богом данного города. В апреле 2015 г Феодосия получила почетное звание города воинской славы.
Сегодня это восхитительный курорт с песочными и галечными пляжами и инфраструктурой для пляжного отдыха.
Прогулка по историческому центру города Феодосия

Во время экскурсии Вы познакомитесь с основными его достопримечательностями исторического центра Феодосии:

  • Фонтан Влюбленных – создает романтическую обстановку центра города, популярное место для фотоснимков
  • Фонтан Айвазовского - построен в восточном стиле и является точной копией фонтана в Константинополе
  • Башня святого Константина относится к временам Средневековья, строилась генуэзцами. Является главной исторической достопримечательностью центра города.
  • Привокзальной площадью - в Феодосии железная дорога появилась в 1892 году и с тех пор ЖД-вокзал – один из важнейших инфраструктурных пунктов города. Рядом с железнодорожным вокзалом можно найти ряд памятников – Депортированным немцам, В. И. Ленину, Феодосийскому десанту, Защитникам Феодосии.
  • Площадь Назукина – находится в Юбилейном парке, ранее площадь носила имя Императора Александра III, и на ней был установлен памятник Императору.
  • Город Судак. Много веков назад город был заложен сарматическими пленами аланов в начале 3 века и получил название Сугдея, что означает “чистая, святая”. Судакскую бухту протяженностью 2 километра с востока замыкает гора Алчак с ее ущельем Эолова арфа, а с запада Крепостная гора, на которой разместилась Генуэзская крепость Х VY века. Уникальные природные условия, сосновые и можжевеловые рощи, богатое фитонцидами разнотравье, йодистые выделения прибоя и терминальные воды горы Перчем сделали Судак замечательной здравницей, способной исцелить от многих недугов и восстановить здоровье.
  • Судакская крепость. Уникальный памятник, сооружена крепость в XIV-XV веках на вершине конусообразной горы, круто обрывающейся к морю. Над обрывистыми скалами на горе Крепостная возвышается каменная Генуэзская крепость, гордость Судака, его визитная карточка и бесценная жемчужина. Благодаря своему удачному расположению и мощным оборонительным укреплениям Судакская крепость считалась практически неприступной. О её былой мощи и величии свидетельствуют главные ворота, 12 башен, храм-мечеть, храм 12 апостолов, склад и развалины казарм.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет в Судакская крепость:
  • 300 руб/взрослый
  • 50 руб. /детский
  • 200 руб. /пенсионеры, студенты
Место начала и завершения?
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 19 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • В офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным и праздничным дням

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