Своеобразный ландшафт, климат, история, выделяют Юго-Восточный Крым в отдельный регион.

Нет, не административно, а скорее визуально, в ощущениях.

Юго-Восток Крыма, это Феодосия и Судак, Коктебель и Новый Свет, Старый Крым и Солнечная Долина. Это множество исторических и природных достопримечательностей: Карадаг, Судакская крепость, тропа Голицына, гора Клементьева, монастырь Сурб-Хач и др

И конечно, Юго-Восточный Крым, это теплое Черное море, прекрасные пляжи и отличные вина.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Крымский мост. Переезжаем по Крымскому мосту в Крым. Один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Для гостей полуострова проехать по мосту через Керченский пролив теперь стало приятной экскурсией, где они смогут своими глазами увидеть это "девятое чудо света".

Город Керчь. Городу XXVI веков, самый древний город России, где встречаются воды двух морей. На Земле существует немного «вечных» городов. Жизнь, которая длится с древнейших времен и до наших дней! Эти города мы хорошо знаем – Афины, Рим, Неаполь, Керчь. Согласно рейтингу ООН, Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира. Керчь - Город-герой, является одним из самых первых населенных пунктов, на которые обрушились удары немецко-фашистских войск в далёком 41-м году. Именно через него четыре раза проходила линия фронта. И именно он был два раза оккупирован вражескими войсками. Керчь - это ещё и город-курорт. Его достопримечательности очень разнообразны, и каждая из них представляет собой определенную эпоху.

Обзорная экскурсия по историческому центру города с осмотром: площади Ленина, Романовской женской гимназии, Стеллы с Золотым грифоном, который является символом города, отсюда берет начало лестница на гору Митридат и др.

Осмотр Церкви Иоанна Предтечи. Церковь расположилась в самом центре города Керчь, у подножия горы Митридат — прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. Считается древнейшим православным храмом на всем полуострове Крым.

Гора Митридат. Гора, которая соединила в себе культурные ценности эпохи Античности, Средних веков и Нового времени. Именно она является визитной карточкой этой местности. Отсюда берет начало славная история города Керчи. Тут в годы Великой Отечественной войны советские солдаты сражались с фашистами, а 26 веков назад процветал древний город Пантикапей.

Большая Митридатская лестница. Символ города Керчь, была построена в 40-е годы XIXвека по проекту русского зодчего итальянского происхождения Александра Дигби. 432 ступени ведут от Центральной площади имени Ленина на вершину горы Митридат. Смотровые площадки были декорированы вазами и скульптурами грифонов - мифических существ с телом львов, головой птиц и крыльям.

Город Феодосия. Древнейший город планеты, городу 25 веков. Впервые на берегу удобного залива поселение было образовано греками в 6 веке до нашей эры и переводилось название Феодосия как «дар богов». Здесь сочетаются удивительные климатические условия, красота природы и богатое историческое прошлое. Феодосия не только вечный город, но и город искусства. В разное время здесь жили и работали И. К. Айвазовский, А. С. Грин, сестры Цветаевы и многие другие.

Страшная, кроваво-красная страница в истории Феодосии – Великая Отечественная Война. Дважды оккупированная фашистами, тысячи погибших мирных жителей, не вернувшиеся с фронта феодосийцы. Жестокая война изуродовала, перевернула, навеки изменила облик Богом данного города. В апреле 2015 г Феодосия получила почетное звание города воинской славы.

Сегодня это восхитительный курорт с песочными и галечными пляжами и инфраструктурой для пляжного отдыха.

Прогулка по историческому центру города Феодосия

Во время экскурсии Вы познакомитесь с основными его достопримечательностями исторического центра Феодосии: