Выбирайте и другие экскурсии по Краснодару

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Пройти по станциям эко-тропы и познакомиться с флорой, фауной и традициями Краснодарского края

Марина
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Марина – ваш гид
Мое любимое место в Краснодаре — старинный парк на берегу Старой Кубани.

Я открою его историю, расскажу ребятам о местных зверушках и поделюсь профессиональными секретами.

Мы исследуем территорию острова и проведем настоящий научный опыт!
300 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — у центрального входа в парк «Солнечный остров»
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Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»

Что вас ожидает

Островная биогеография
Сейчас на территории «Солнечного острова» располагается множество кафе и баров, есть аттракционы, каток, веревочный парк и даже планетарий. Но это не только центр развлечений. Как появилось озеро Старая Кубань? Какие виды растений, животных и птиц можно отыскать на острове? Мы отправимся в уединенные уголки заповедника, чтобы познакомимся с уникальной природой края.

Маленькие хитрости
Наша прогулка станет веселым квестом. Ребята будут отгадывать загадки, рисовать мелками и отвечать на занимательные вопросы викторины. Им предстоит вслепую вытащить шишку и вычислить, с какого дерева она упала, научиться снимать показания специального термометра, вычисляя температуру среды. Я дам мастер-класс по ориентированию на местности, расскажу, как измерить ширину реки и высоту дерева без приборов и проведу к 150-летнему дубу и старинному подвесному мостику. Мы остановимся у планетария, чтобы вспомнить наших космонавтов и их важные открытия, а также увидим базу для гребли на байдарках и каноэ и обсудим этот вид спорта.

Организационные детали

  • Экскурсия внесезонная и рассчитана на различные возрастные категории, количество и состав экскурсионных групп
  • Так как это мини-поход в условиях городской среды, рекомендую удобную обувь, термос с чаем и перекус
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»
Эко-квест на «Солнечном острове»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у центрального входа в парк «Солнечный остров».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина Юрьевна. Мне 52 года. Я преподаватель экономической и социальной географии в КубГУ. Также преподаю дисциплину «Экскурсионная деятельность». Парк «Солнечный остров» — это парк моего детства. Мне удалось построить тропу? используя не только исторический и природный материал, но и вплести занимательные, игровые и даже научно-исследовательские компоненты.
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