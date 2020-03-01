Выбирайте и другие экскурсии по Краснодару

Что вас ожидает

Островная биогеография

Сейчас на территории «Солнечного острова» располагается множество кафе и баров, есть аттракционы, каток, веревочный парк и даже планетарий. Но это не только центр развлечений. Как появилось озеро Старая Кубань? Какие виды растений, животных и птиц можно отыскать на острове? Мы отправимся в уединенные уголки заповедника, чтобы познакомимся с уникальной природой края.

Маленькие хитрости

Наша прогулка станет веселым квестом. Ребята будут отгадывать загадки, рисовать мелками и отвечать на занимательные вопросы викторины. Им предстоит вслепую вытащить шишку и вычислить, с какого дерева она упала, научиться снимать показания специального термометра, вычисляя температуру среды. Я дам мастер-класс по ориентированию на местности, расскажу, как измерить ширину реки и высоту дерева без приборов и проведу к 150-летнему дубу и старинному подвесному мостику. Мы остановимся у планетария, чтобы вспомнить наших космонавтов и их важные открытия, а также увидим базу для гребли на байдарках и каноэ и обсудим этот вид спорта.