знакомство с Генуэзской крепостью. Посещение дачи Стамболи
картинной галереи И. Айвазовского и мемориально-литературного музе А. С. Грина
Феодосия – древнейший город 🏙️ планеты, городу 25 веков. Осмотр исторической части города, знакомство с Генуэзской крепостью. Посещение дачи Стамболи, картинной галереи И. Айвазовского и мемориально-литературного музе А. С. Грина
Что входит
Проезд на автобусе
Экскурсионное обслуживание
Страховка.
Что не входит
Входные билеты: ВзрослыйДетскийПенсионный
Картинная галерея И. К. Айвазовского 350 200 200
Дача Стамболи 200 100 150
Музей А. С. Грина 250 150 170
Начало
🚩 театр Драмы Главная, городская пл., д. 2
Место завершения
🏁 театр Драмы, Главная городская пл., д.2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.