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Феодосия - город искусства и любви

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Феодосия - город искусства и любви
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Феодосия - город искусства и любви
Феодосия - город искусства и любви

Что вы увидите

  • Осмотр исторической части Феодосии
  • знакомство с Генуэзской крепостью. Посещение дачи Стамболи
  • картинной галереи И. Айвазовского и мемориально-литературного музе А. С. Грина
Феодосия – древнейший город 🏙️ планеты, городу 25 веков. Осмотр исторической части города, знакомство с Генуэзской крепостью. Посещение дачи Стамболи, картинной галереи И. Айвазовского и мемориально-литературного музе А. С. Грина
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка.
Что не входит
  • Входные билеты: ВзрослыйДетскийПенсионный
  • Картинная галерея И. К. Айвазовского 350 200 200
  • Дача Стамболи 200 100 150
  • Музей А. С. Грина 250 150 170
Начало
🚩 театр Драмы Главная, городская пл., д. 2
Место завершения
🏁 театр Драмы, Главная городская пл., д.2
Феодосия - город искусства и любви
Феодосия - город искусства и любви
Феодосия - город искусства и любви
Феодосия - город искусства и любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
EOS-tour
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