Посетите действующий православный монастырь в Майкопе: индивидуальная экскурсия
Мы отправимся в один из самых старейших, самый крупный, действующий православный монастырь! Мы посетим с вами Свято-Михайловский мужской монастырь, Источник Святого Великомученика и Целителя-Пантелеймона, Подземный (пещерный монастырь), Панорамную точку на горе Физиабго «992 метра», Смотровую площадку «Мишоко» а на обратном пути мы посетим термальные источники.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горы, ущелья, пещеры, термальные источники, горные реки
- Исторические артефакты (каменная цепь которой был прикован Прометей к скале, дольмены, неопознанные исторические объекты)
- Самый крупный горный монастырь
- Музей «дырявый котёл»
- Аммониты, Беловодье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы расскажем о старинных проклятиях и предсказаниях, о печальной истории основателя монастыря, и как монастырь связан с царским родом Романовых.
Горный Монастырь и волшебная панорама:
Поднявшись на вершину Физиабго, вы окажетесь на смотровой с видом на величественные горы.
Рассмотрите в деталях знаменитый на Кавказе Михайло-Афонский монастырь, посетите:
- Троицкий храм с большим количеством святынь.
- Святой источник Пантелеймона Целителя обладающей целебной силой и подземные пещеры.
- _________________________.
По желанию после прогулки мы отвезём вас(на выбор):
- в термальный источник с лечебной водичкой;
- в скандинавскую кедровую баньку на дровах;
- угостим бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.
- _________________________.
Организационные детали:
- Туры индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4 гостей.
- Возможен групповой тур от 8 до 16 человек.
Выезды ежедневно:
- автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
- Вас заберут из дома и привезут обратно.
- (Майкоп, Апшеронск, Белореченск).
- ______________________.
С нами выгодно сотрудничать:
-У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! 🤗:
- У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули взяв предоплату.
- Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
- Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
- Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.
- Больше интересных туров у меня в профиле)).
А ещё у нас появилось сообщество в ВКонтакте Hytte/Hygge - скоро у нас появится контент и будет множество розыгрышей с ценными призами))
Ежедневно, кроме вторника и пятницы(технические дни)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
- Дегустация полусладкого домашнего
- Что не входит
- Питание
- 100 рублей вход в подземный монастырь
- Термальный источник:
- Взрослый 400 рублей
- Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
- Посещение музеев
- Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
- Место начала и завершения?
- Майкоп, Апшеронск, Белореченск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме вторника и пятницы(технические дни)Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Все вопросы по телефону))
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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