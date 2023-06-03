Мы расскажем о старинных проклятиях и предсказаниях, о печальной истории основателя монастыря, и как монастырь связан с царским родом Романовых.

Горный Монастырь и волшебная панорама:

Поднявшись на вершину Физиабго, вы окажетесь на смотровой с видом на величественные горы.

Рассмотрите в деталях знаменитый на Кавказе Михайло-Афонский монастырь, посетите:

Троицкий храм с большим количеством святынь.

Святой источник Пантелеймона Целителя обладающей целебной силой и подземные пещеры.

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По желанию после прогулки мы отвезём вас(на выбор):

в термальный источник с лечебной водичкой;

в скандинавскую кедровую баньку на дровах;

угостим бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.

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Организационные детали:

Туры индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4 гостей.

Возможен групповой тур от 8 до 16 человек.

Выезды ежедневно:

автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).

Вас заберут из дома и привезут обратно.

(Майкоп, Апшеронск, Белореченск).

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С нами выгодно сотрудничать:

-У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! 🤗:

У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули взяв предоплату.

Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.

Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.

Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.

Больше интересных туров у меня в профиле)).

А ещё у нас появилось сообщество в ВКонтакте Hytte/Hygge - скоро у нас появится контент и будет множество розыгрышей с ценными призами))