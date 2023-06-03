Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»

Посетите действующий православный монастырь в Майкопе: индивидуальная экскурсия

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Мы отправимся в один из самых старейших, самый крупный, действующий православный монастырь! Мы посетим с вами Свято-Михайловский мужской монастырь, Источник Святого Великомученика и Целителя-Пантелеймона, Подземный (пещерный монастырь), Панорамную точку на горе Физиабго «992 метра», Смотровую площадку «Мишоко» а на обратном пути мы посетим термальные источники.
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Экскурсионный Тур «Михайло-Афонский горный монастырь в Адыгее»
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает:

  • Горы, ущелья, пещеры, термальные источники, горные реки
  • Исторические артефакты (каменная цепь которой был прикован Прометей к скале, дольмены, неопознанные исторические объекты)
  • Самый крупный горный монастырь
  • Музей «дырявый котёл»
  • Аммониты, Беловодье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы расскажем о старинных проклятиях и предсказаниях, о печальной истории основателя монастыря, и как монастырь связан с царским родом Романовых.

Горный Монастырь и волшебная панорама:

Поднявшись на вершину Физиабго, вы окажетесь на смотровой с видом на величественные горы.

Рассмотрите в деталях знаменитый на Кавказе Михайло-Афонский монастырь, посетите:

  • Троицкий храм с большим количеством святынь.
  • Святой источник Пантелеймона Целителя обладающей целебной силой и подземные пещеры.
  • _________________________.

По желанию после прогулки мы отвезём вас(на выбор):

  • в термальный источник с лечебной водичкой;
  • в скандинавскую кедровую баньку на дровах;
  • угостим бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.
  • _________________________.

Организационные детали:

  • Туры индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4 гостей.
  • Возможен групповой тур от 8 до 16 человек.

Выезды ежедневно:

  • автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
  • Вас заберут из дома и привезут обратно.
  • (Майкоп, Апшеронск, Белореченск).
  • ______________________.

С нами выгодно сотрудничать:

-У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! 🤗:

  • У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули взяв предоплату.
  • Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
  • Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
  • Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.
  • Больше интересных туров у меня в профиле)).
А ещё у нас появилось сообщество в ВКонтакте Hytte/Hygge - скоро у нас появится контент и будет множество розыгрышей с ценными призами))

Ежедневно, кроме вторника и пятницы(технические дни)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
  • Дегустация полусладкого домашнего
Что не входит
  • Питание
  • 100 рублей вход в подземный монастырь
  • Термальный источник:
  • Взрослый 400 рублей
  • Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
  • Посещение музеев
  • Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
Место начала и завершения?
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника и пятницы(технические дни)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Все вопросы по телефону))
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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