Заезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед.

Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж.

Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С.