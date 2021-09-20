Горы Адыгеи и отдых на Черном море

Программа тура совмещает активный отдых и увлекательные экскурсии. Загадками природы овеяны места предстоящих маршрутов

5
3 отзыва
Программа тура совмещает активный отдых и увлекательные экскурсии. Загадками природы овеяны места предстоящих маршрутов. Вас ждут туристические маршруты в высокогорное плато Лаго-Наки, посещение Кавказского биосферного заповедника, экскурсия в п. Мезмай, посещение орлиной полки и водопада Исиченко и многое другое. Вы насладитесь красотами природных ландшафтов, чистым горным воздухом. После чего вы сможете отдохнуть на берегу Черного моря.

Непосредственная близость моря с чистым галечным пляжем, гор с буково-пихтовыми лесами, альпийскими лугами, скал и пещер делает исключительным местом отдыха для любителей разных видов туризма.
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразная программа – тур гармонично сочетает активный отдых и посещение термальных источников, а также пляжный отдых на Черном море;
  • экстремальные ощущения – рафтинг по реке Белая не оставит равнодушным никого;
  • незабываемые пейзажи горной Адыгеи;
  • семейный отдых – в туре не ограничений по возрасту.

Программа тура по дням

1 день
Заезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед. 

Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж.

Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям. 

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. 

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. 

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. 

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. 

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. 

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. 

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. 

Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи. 

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. 

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. 

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. 

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. 

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. 

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники. 

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. 

Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С.

Заезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источникахЗаезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источникахЗаезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источникахЗаезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источниках
2 день
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. 

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

 В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте. 

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18.00 Возвращаемся на базу.

19.00 Ужин. 

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
3 день
Плато Лаго-Наки, геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.

Скала «Утюг» – 1850 м. над уровнем моря.

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.

Посещение дикой необорудованной пещеры.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.

Плато Лаго-Наки, геотермальные источникиПлато Лаго-Наки, геотермальные источникиПлато Лаго-Наки, геотермальные источникиПлато Лаго-Наки, геотермальные источники
4 день
Сплав по реке Белая, геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая (доп плата).

Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!

Сплав начинается в районе Гранитного каньона.

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.

Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.

Сплав по реке Белая, геотермальные источникиСплав по реке Белая, геотермальные источникиСплав по реке Белая, геотермальные источникиСплав по реке Белая, геотермальные источники
5 день
Отдых на Черном море, дельфинарий

6:30 Подъем, завтрак, выезд к Черному морю.

11:00 Расселение в гостинице.

12:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

14:00 Обед.

15:00 Посещение дельфинария (шоу с дельфинами, доп. плата).

Получим незабываемое удовольствие и возможность, как можно ближе познакомиться с миром морских млекопитающих.

18:00 Ужин.

19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

Отдых на Черном море, дельфинарийОтдых на Черном море, дельфинарийОтдых на Черном море, дельфинарий
6 день
Аквапарк, отдых на Черном море

9:00 Завтрак.

10:00 Посещение аквапарка (доп. плата).

Водные аттракционы аквапарка – настоящий подарок для любителей экстрима или более спокойных спусков.

Некоторые горки являются уникальными и не представлены в других аквапарках, есть здесь и знаменитые мировые аттракционы с различным уровнем сложности.

В аквапарке каждый найдет себе развлечение по настроениюи возрасту: «Королевская кобра», горка «Space Boat», «Цунами», горка «Wide Slide», горка «Камикадзе», аттракцион «Биг холл» и другие.

14:00 Обед.

15:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

18:00 Ужин.

19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

Аквапарк, отдых на Черном мореАквапарк, отдых на Черном мореАквапарк, отдых на Черном море
7 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский и в гостинице в пос. Джубга в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Одноместного размещения нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-хразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки
  • Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: рафтинг – 1 500 рублей пещера «Азишская»: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб. Хаджохская теснина: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб. дельфинарий – 850 руб. Дети до 5 лет бесплатно аквапарк: билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб. билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб. детям до 106 см ростом – бесплатно
  • Рафтинг – 1 500 рублей
  • Пещера «Азишская»: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Детский – 250 руб.
  • Хаджохская теснина: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Дельфинарий – 850 руб. Дети до 5 лет бесплатно
  • Аквапарк: билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб. билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб. детям до 106 см ростом – бесплатно
  • Билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб.
  • Взрослый — 1 500 руб.
  • Детский – 800 руб.
  • Билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб.
  • Взрослый – 1 400 руб.
  • Детский – 700 руб.
  • Детям до 106 см ростом – бесплатно
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцеза-щитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 10-15 литров.
Сколько стоит индивидуальный трансфер с Краснодара до базы и обратно?

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3 500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 4 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер до базы?

Расчетное время заселения – 14:30, выселения – 10:00.

Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Обратный трансфер с отеля Лето в Джубге бесплатный групповой до Краснодара, до Ставрополя и Минвод — индивидуальный трансфер за отдельную плату.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
20 сен 2021
Всё понравилось. Спасибо.
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.

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