Преимущества этого путешествия:
14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18.00 Возвращаемся на базу.
19.00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.
Скала «Утюг» – 1850 м. над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Посещение дикой необорудованной пещеры.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая (доп плата).
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
Сплав начинается в районе Гранитного каньона.
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.
6:30 Подъем, завтрак, выезд к Черному морю.
11:00 Расселение в гостинице.
12:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
14:00 Обед.
15:00 Посещение дельфинария (шоу с дельфинами, доп. плата).
Получим незабываемое удовольствие и возможность, как можно ближе познакомиться с миром морских млекопитающих.
18:00 Ужин.
19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
9:00 Завтрак.
10:00 Посещение аквапарка (доп. плата).
Водные аттракционы аквапарка – настоящий подарок для любителей экстрима или более спокойных спусков.
Некоторые горки являются уникальными и не представлены в других аквапарках, есть здесь и знаменитые мировые аттракционы с различным уровнем сложности.
В аквапарке каждый найдет себе развлечение по настроениюи возрасту: «Королевская кобра», горка «Space Boat», «Цунами», горка «Wide Slide», горка «Камикадзе», аттракцион «Биг холл» и другие.
14:00 Обед.
15:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
18:00 Ужин.
19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский и в гостинице в пос. Джубга в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Одноместного размещения нет.
Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Расчетное время заселения – 14:30, выселения – 10:00.
Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Обратный трансфер с отеля Лето в Джубге бесплатный групповой до Краснодара, до Ставрополя и Минвод — индивидуальный трансфер за отдельную плату.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: