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Гравитационная винодельня Шато Пино + улиточная ферма - Новороссийск

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Гравитационная винодельня Шато Пино + улиточная ферма - Новороссийск
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Гравитационная винодельня Шато Пино + улиточная ферма - Новороссийск

Что вы увидите

  • Центральную набережную имени адмирала Лазаря Марковича Серебрякова - одного из трёх основателей Новороссийска, в «сердце» города, который возник как военное укрепление в сентябре 1838 года, после того как Цемесская бухта стала принадлежать Российской Империи. В память об этом на набережной установлен мемориал, на котором увековечено не только имя Серебрякова, но и других адмиралов, принимавших участие в боях за бухту – Лазарева и Раевского.
  • Свободное время для гуляний по набережной для посещения тематических площадок.
  • Экскурсия на легендарный Крейсере «Михаил Кутузов», который является визитной карточкой города-героя.
Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска.
В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму.
В рамках нашей экскурсии 🧭 в Новороссийск мы познакомимся с винодельческим хозяйством, увидим улиточную ферму, подегустируем вина и эскарго, прогуляемся по центральной набережной города-героя.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • ☼ - экскурсия на виноградники, улиточную ферму и гравитационную винодельню без дегустации – 1000 руб/чел
  • ☼ - дегустация вина и эскарго - 700 руб/чел
  • ☼ - экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов» - 250 руб/чел, 100 руб/дет
Начало
🚩 Театр Драмы, Главная городская пл. 2
Место завершения
🏁 Театр Драмы Главная городская пл.2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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