Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска.

В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму.

В рамках нашей экскурсии 🧭 в Новороссийск мы познакомимся с винодельческим хозяйством, увидим улиточную ферму, подегустируем вина и эскарго, прогуляемся по центральной набережной города-героя.