Центральную набережную имени адмирала Лазаря Марковича Серебрякова - одного из трёх основателей Новороссийска, в «сердце» города, который возник как военное укрепление в сентябре 1838 года, после того как Цемесская бухта стала принадлежать Российской Империи. В память об этом на набережной установлен мемориал, на котором увековечено не только имя Серебрякова, но и других адмиралов, принимавших участие в боях за бухту – Лазарева и Раевского.
Свободное время для гуляний по набережной для посещения тематических площадок.
Экскурсия на легендарный Крейсере «Михаил Кутузов», который является визитной карточкой города-героя.
Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска.
В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму.
В рамках нашей экскурсии 🧭 в Новороссийск мы познакомимся с винодельческим хозяйством, увидим улиточную ферму, подегустируем вина и эскарго, прогуляемся по центральной набережной города-героя.
Что входит
Транспортное обслуживание
экскурсионное сопровождение
страховка
Что не входит
☼ - экскурсия на виноградники, улиточную ферму и гравитационную винодельню без дегустации – 1000 руб/чел
☼ - дегустация вина и эскарго - 700 руб/чел
☼ - экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов» - 250 руб/чел, 100 руб/дет
Начало
🚩 Театр Драмы, Главная городская пл. 2
Место завершения
🏁 Театр Драмы Главная городская пл.2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.