Индивидуальная экскурсия ⛳ к сердцу Апшеронского района Краснодарского края в Гуамское ущелье с посещением лечебных термальных источников.
Вас ждет сказочное путешествие в детство: отвесные скалы и быстрая река, маленький паровозик Кукушка, увозящий в прекрасное далеко - настоящая сказка гор ⛰️ имеет протяженность 12 километров, мы посетим первые 4 км из них - самые красивые 🤩 и примечательные (часть на паровозике, часть пешком) - познакомимся с древней колхидской природой.
Приятным дополнением к прогулке 👣 по ущелью станет посещение на обратном пути термальных источников с минеральными водами. Глубокие и мелкие бассейны с термальной водой позволят Вам насладиться целебными ваннами. Воды показаны при заболеваниях опорно-двигательной системы.
Внимание!
Есть противопоказания для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Что входит
Трансфер по программе
Работа экскурсовода
Что не входит
Прогулка на паровозике в Гуамском ущелье (билеты на проезд) - 500 руб. взрослый, 350 руб. детский
Посещение термальных источников (входная плата) - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драматический театр. Театральная площадь, дом 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.