Индивидуальная экскурсия ⛳ к сердцу Апшеронского района Краснодарского края в Гуамское ущелье с посещением лечебных термальных источников.

Вас ждет сказочное путешествие в детство: отвесные скалы и быстрая река, маленький паровозик Кукушка, увозящий в прекрасное далеко - настоящая сказка гор ⛰️ имеет протяженность 12 километров, мы посетим первые 4 км из них - самые красивые 🤩 и примечательные (часть на паровозике, часть пешком) - познакомимся с древней колхидской природой.

Приятным дополнением к прогулке 👣 по ущелью станет посещение на обратном пути термальных источников с минеральными водами. Глубокие и мелкие бассейны с термальной водой позволят Вам насладиться целебными ваннами. Воды показаны при заболеваниях опорно-двигательной системы.

Внимание!

Есть противопоказания для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.