  1. Россия
  2. Экскурсии

Гуамское ущелье и термальные источники

Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Если вы изучили кубанскую столицу — отправляйтесь за ее пределы.

За пределом города находятся все красоты Северного Кавказа.

Недалеко от Краснодара расположилось Гуамское ущелье, где сохранилась природа с начала времен.

Здесь растут самшиты и тисы, протекает горная река и термальные источники.

В ущелье можно прочувствовать природу на 100%.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гуамское ущелье и термальные источники
Гуамское ущелье и термальные источники

Что вы увидите

  • Гуамское ущелье
  • река Курджипс
  • паровозик Кукушка
  • термальные источники
Индивидуальная экскурсия ⛳ к сердцу Апшеронского района Краснодарского края в Гуамское ущелье с посещением лечебных термальных источников.
Вас ждет сказочное путешествие в детство: отвесные скалы и быстрая река, маленький паровозик Кукушка, увозящий в прекрасное далеко - настоящая сказка гор ⛰️ имеет протяженность 12 километров, мы посетим первые 4 км из них - самые красивые 🤩 и примечательные (часть на паровозике, часть пешком) - познакомимся с древней колхидской природой.
Приятным дополнением к прогулке 👣 по ущелью станет посещение на обратном пути термальных источников с минеральными водами. Глубокие и мелкие бассейны с термальной водой позволят Вам насладиться целебными ваннами. Воды показаны при заболеваниях опорно-двигательной системы.
Внимание!
Есть противопоказания для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Что входит
  • Трансфер по программе
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Прогулка на паровозике в Гуамском ущелье (билеты на проезд) - 500 руб. взрослый, 350 руб. детский
  • Посещение термальных источников (входная плата) - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драматический театр. Театральная площадь, дом 2
Гуамское ущелье и термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
6 000
4 часа
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Краснодару
3 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Краснодару
2 отзыва
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
14 000
10 часов
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
1 отзыв
Санаторский парк. Горячий Ключ
9 000
5 часов
Санаторский парк. Горячий Ключ
Водопады и дольмены реки Жане
16 000
8 часов
Водопады и дольмены реки Жане

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
52 отзыва
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
43 отзыва
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
19 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
9 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
9 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани