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Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"

Что вы увидите

  • пос. Абрау-Дюрсо
  • русский винный дом "Абрау-Дюрсо"
  • КСК «Россия» и феерическое экстрим-шоу "Свадьба в Малиновках"
  • зоопарк «Весёлая ферма»
  • Дом вверх дном
История завода "Абрау-Дюрсо" начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов для строительства царской резиденции приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино 🍷 Абрау-Дюрсо получает в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвал на 10 тыс. вёдер вина. В них было сосредоточено производство шампанского. В старинных подвалах и тоннелях, построенных в XIX веке, Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение.
У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации Вам предложат пять сортов шампанского.
После посещения завода вы обязательно прогуляетесь 👣 по берегу, потрясающего своей красотой, озера Абрау или прокатитесь по озеру на катамаранах или пароходе XIX века.
Во время экскурсии 🧭 Вы насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и сделаете отличные снимки, которые потом будете пересматривать с удовольствием.
При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной Ксении Петербургской.
Затем переезд в КСК «Россия» ~ 15 км.
Перед началом представления вы можете пострелять из арбалета в тире, сфотографироваться на фоне Троянского коня, покормить животных в контактном зоопарке «Веселая ферма».
А также посетить необыкновенный аттракцион «Дом вверх дном», в котором всё поменялось местами: люстра торчит из пола, а унитаз висит на потолке. Даже телевизор показывает там вверх ногами. На этом аттракционе вы сделаете массу смешных фотографий, над которыми посмеётесь сами и повеселите своих друзей и родственников.
Экстрим-шоу «Свадьба в Малиновках» - это лошади чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты заставят вас удивиться. Это обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить! Это действительно запомнится!
Что входит
  • ☼ - транспортное обслуживание
  • ☼ - экскурсионное сопровождение
  • ☼ - страховка
Что не входит
  • ☼ - ЕДИНЫЙ билет в КСК «Россия» - 700 руб/взр 500 руб/дет
  • В его стоимость входят:
  • экстрим шоу «Свадьба в Малиновках»
  • аттракцион «Дом вверх дном»
  • зоопарк «Весёлая ферма»
  • ☼ - экскурсия по винным подвалам без дегустации - 750 руб/час
  • ☼ - экскурсия по винным подвалам с дегустацией - 1000 руб/час
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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