История завода "Абрау-Дюрсо" начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов для строительства царской резиденции приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино 🍷 Абрау-Дюрсо получает в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвал на 10 тыс. вёдер вина. В них было сосредоточено производство шампанского. В старинных подвалах и тоннелях, построенных в XIX веке, Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение.

У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации Вам предложат пять сортов шампанского.

После посещения завода вы обязательно прогуляетесь 👣 по берегу, потрясающего своей красотой, озера Абрау или прокатитесь по озеру на катамаранах или пароходе XIX века.

Во время экскурсии 🧭 Вы насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и сделаете отличные снимки, которые потом будете пересматривать с удовольствием.

При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной Ксении Петербургской.

Затем переезд в КСК «Россия» ~ 15 км.

Перед началом представления вы можете пострелять из арбалета в тире, сфотографироваться на фоне Троянского коня, покормить животных в контактном зоопарке «Веселая ферма».

А также посетить необыкновенный аттракцион «Дом вверх дном», в котором всё поменялось местами: люстра торчит из пола, а унитаз висит на потолке. Даже телевизор показывает там вверх ногами. На этом аттракционе вы сделаете массу смешных фотографий, над которыми посмеётесь сами и повеселите своих друзей и родственников.

Экстрим-шоу «Свадьба в Малиновках» - это лошади чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты заставят вас удивиться. Это обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить! Это действительно запомнится!