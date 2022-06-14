Поход с проживанием в полевых условиях, начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек, на территории Кавказского Биосферного заповедника, на юго-восточной окраине Краснодарского края. В переводе с древне-тюрского «псебай» означает «место, богатое водой». В XIX веке Псебай был местом княжеской охоты. В 1862 году право на пользование угодьями приобрел великий князь Сергей Михайлович Романов, двоюродный брат Николая II. Он велел построить в Псебае охотничий домик и подсобные помещения для прислуги и содержания собак. Сейчас охотничий домик князя Романова внесен в краевой реестр памятников культурно-исторического наследия.

Программа тура по дням

1 день Заезд. Трансфер на кордон "Черноречье"

9:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Краснодара. Знакомство с гидом и членами группы. Трансфер в Мостовской район Краснодарского края – кордон «Черноречье». Разбивка лагеря на территории Заповедника. Учимся устанавливать палатки. Инструктаж по безопасности. Получение группового снаряжения, питания. Отдыхаем после дороги. Пешая прогулка в окрестностях лагеря. Подготовка группы к выходу на маршрут.

2 день Ущелье реки Малая Лаба. Кордон «Третья рота»

Завтрак дежурные готовят на газовых горелках. Мы входим в грандиозное ущелье реки Малая Лаба – это чистейшая горная река – левый приток Кубани – начинается на высоте 2401 метр с северных склонов перевала Аишко. Наш путь в этом походе будет проходить вдоль долины этой реки. Сегодня идти довольно легко, в основном по грунтовой дороге с плавным набором высоты. Нам открываются великолепные виды на хребет Голый (1851 м). Буковый и пихтовый лес встречает нас своей многовековой красотой. Дойдя до следующего кордона «Третья рота», мы разбиваем лагерь на оборудованной туристической стоянке, где есть большая удобная беседка. День сегодня не сложный, осталось много сил прогуляться по берегу реки. Вокруг стоянки высокие заросли папоротника, а воздух наполнен ароматом лесной мяты, которой тут тоже в изобилии. Дневная протяженность маршрута – 8 км.

Дневной набор высоты – 102 м.

Отметка начала маршрута – 810 м.

Отметка конца маршрут – 912 м.

3 день Озеро Запрудное. Кордон Умпырь

Всё время открываются великолепные виды, ущелье то расширяется до 200 метров, то сужается до 20. Тропа иногда поднимается в гору, иногда спускается до самой воды. К реке падают крутые скальные склоны. В районе 12-13 километра начинается озеро Запрудное, оно образовалось в 2002 году в результате селя с балки Копцева. Каменный поток преградил путь воде в узком ущелье и образовалось такое красивое явление природы, здесь мы совершим привал. Желающие могут искупаться в озере. На нашем пути встают хребеты Большие и Малые Балканы. К вечеру выходим на огромную длиную поляну Умпырскую с одноименным кордоном – Умпырь. Переходим по мосту речушку Ачипста и ночуем на оборудованной для стоянки поляне под огромными пихтами. Дневная протяженность маршрута – 13 км.

Дневной набор высоты – 138,8 м.

Отметка начала маршрута – 912 м.

Отметка конца маршрута – 1050,8 м.

4 день Слияние рек Малая Лаба и Цахвоа

Проснувшись утром, совершаем прогулку к навесному мосту через реку Ачипста, долина которой очень живописна в это время суток, когда солнце только начинает озарять лесистые склоны гор. Завтракаем и не спеша начинаем собирать наш лагерь. Сегодня нам предстоит простой переход до слияни рек Малая Лаба и Цахвоа. Движимся через пихтовый и березовый лес. Причудливые сплетения огромных корней вековых пихт, изобилие грибов, мхов, редких видов растений радуют глаз. В лесу светло и спокойно, лишь шум горной реки и пение птиц нарушают заповедную тишину. На слиянии рек нас ждет оборудованная стоянка с беседкой и лавочками. Разбиваем лагерь на самом берегу реки. Место очень живописное: березы склоняют свои ветви к самой воде, не далеко есть небольшой мостик через Малую Лабу, можно сходить прогуляться на правый берег реки. Дневная протяженность маршрута – 8 км.

Дневной набор высоты – 55,2 м.

Отметка начала маршрута – 1050,8 м.

Отметка конца маршрут – 1106 м.

5 день Перевал Аишко. Ущелье реки Малая Лаба

Наш путь продолжается вдоль реки вверх по течению. В этих местах в 1942 году велись ожесточенные бои за выходы к морю и на протяжении маршрута мы встретим десятки памятников и обелисков. Кое-где остались еще укрепления, окопы, блиндажи, землянки, а на перевале Аишко до сих пор видны гнёзда стрелков, оборонявших наши горы. Весь лес истоптан следами зубров и оленей, в зимний период они спускаются в долины рек и ждут схода снегов с альпийских лугов. Если тихо идти и не шуметь на маршруте, то можно запросто увидеть обитателей этих мест. Фауна здесь разнообразна: кавказский благородный олень, косуля, волк, лисица, заяц, кубанский тур, серна, куница, енот, барсук, кабан и конечно же гордость заповедника – кавказский зубр. Но бояться встречи с диким зверем не стоит, никто не нападет на человека, особенно на шумных туристов. Группа движется по ущелью реки Малая Лаба. По пути открываются живописные виды на горы, лес становится более разнообразен, встречаются березы и вербы. По пути попадаются поляны с зарослями малины. Иногда чувствуется свежее дыхание гор. Видны ледники высшей точки Краснодарского края – горы Цахвоа. В этот день предстоит пройти немного. Полудневка. Разбивка лагеря, ночевка в палатках в лесу на стрелке, которая образована слиянием рек Лаба и Чистая. Веселый вечер в кругу новых друзей. Дневная протяженность маршрута – 9,74 км.

Дневной набор высоты – 694 м.

Отметка начала маршрута – 1106 м.

Отметка конца маршрута – 1700 м.

6 день Штурм перевала Аишко. Красная поляна

Самый красочный и насыщенный день похода. Группа утром начинает штурм перевала Аишко (н/к, 2401). Тропа сначала покидает хвойные леса долины реки, затем березовое криволесье, на склонах видны следы зимних сходов лавин. Красуются по сторонам острые вершины Псеашхо и хребта Аишко, долина рек завалена селевыми камнями, в притоках Лабы видны водопады. Перевал всё ближе, подъем на него не сложный, но довольно затяжной. Вот и перевал – здесь до сих пор стоит железный влагомер – наследие советской метеорологии. Отсюда открываются удивительные панорамы на гору Агепста – красивый трёхтысячник с ледниками. Вдали видна Красная Поляна с лыжными трассами на горе Аибга. Немного отдохнув, начинаем спуск, тропинка зигзагами круто идет вниз к горной дороге. Здесь можно вызвать машину (за дополнительную плату) и комфортно добраться до поселка Красная Поляна внедорожным транспортом. Туристы же, предпочитающие пеший способ передвижения, идут в поселок вместе с гидом пешком. На прощанье машем пройденному перевалу и по дороге окунаемся под полог хвойного заповедного леса. Остановимся на источниках, где целебная вода «Нафтуси» наполнит нас живительной силой гор. Дорога ведет нас мимо кордонов с пограничниками, которые обязательно проверят наши документы, чувствуется близость цивилизации. А вот и Красная поляна, прославившаяся на весь мир Олимпийскими играми, своим гостеприимством и красотой гор. Мы пройдем по современной набережной и разместимся в комфортном отеле: мягкие перины, горячая вода – все блага цивилизации. Ужин в отеле. Дневная протяженность маршрута – 24 км + 12,4 км.

Дневной набор высоты – 701 м.

Отметка начала маршрута – 1700 м.

Отметка конца маршрута – 620 м.

7 день Отъезд