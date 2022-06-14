Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход

Поход с проживанием в полевых условиях, начинается в поселке Псебай, расположенном

5
3 отзыва
Поход с проживанием в полевых условиях, начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек, на территории Кавказского Биосферного заповедника, на юго-восточной окраине Краснодарского края. В переводе с древне-тюрского «псебай» означает «место, богатое водой». В XIX веке Псебай был местом княжеской охоты.

В 1862 году право на пользование угодьями приобрел великий князь Сергей Михайлович Романов, двоюродный брат Николая II. Он велел построить в Псебае охотничий домик и подсобные помещения для прислуги и содержания собак.

Сейчас охотничий домик князя Романова внесен в краевой реестр памятников культурно-исторического наследия.
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Заезд. Трансфер на кордон &quot;Черноречье&quot;

9:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Краснодара.

Знакомство с гидом и членами группы.

Трансфер в Мостовской район Краснодарского края – кордон «Черноречье».

Разбивка лагеря на территории Заповедника.

Учимся устанавливать палатки.

Инструктаж по безопасности.

Получение группового снаряжения, питания.

Отдыхаем после дороги.

Пешая прогулка в окрестностях лагеря.

Подготовка группы к выходу на маршрут.

Заезд. Трансфер на кордон &quot;Черноречье&quot;Заезд. Трансфер на кордон &quot;Черноречье&quot;Заезд. Трансфер на кордон &quot;Черноречье&quot;
2 день
Ущелье реки Малая Лаба. Кордон «Третья рота»

Завтрак дежурные готовят на газовых горелках.

Мы входим в грандиозное ущелье реки Малая Лаба – это чистейшая горная река – левый приток Кубани – начинается на высоте 2401 метр с северных склонов перевала Аишко.

Наш путь в этом походе будет проходить вдоль долины этой реки.

Сегодня идти довольно легко, в основном по грунтовой дороге с плавным набором высоты.

Нам открываются великолепные виды на хребет Голый (1851 м).

Буковый и пихтовый лес встречает нас своей многовековой красотой.

Дойдя до следующего кордона «Третья рота», мы разбиваем лагерь на оборудованной туристической стоянке, где есть большая удобная беседка.

День сегодня не сложный, осталось много сил прогуляться по берегу реки.

Вокруг стоянки высокие заросли папоротника, а воздух наполнен ароматом лесной мяты, которой тут тоже в изобилии.

  • Дневная протяженность маршрута – 8 км.
  • Дневной набор высоты – 102 м.
  • Отметка начала маршрута – 810 м.
  • Отметка конца маршрут – 912 м.
Ущелье реки Малая Лаба. Кордон «Третья рота»Ущелье реки Малая Лаба. Кордон «Третья рота»Ущелье реки Малая Лаба. Кордон «Третья рота»
3 день
Озеро Запрудное. Кордон Умпырь

Всё время открываются великолепные виды, ущелье то расширяется до 200 метров, то сужается до 20.

Тропа иногда поднимается в гору, иногда спускается до самой воды.

К реке падают крутые скальные склоны.

В районе 12-13 километра начинается озеро Запрудное, оно образовалось в 2002 году в результате селя с балки Копцева.

Каменный поток преградил путь воде в узком ущелье и образовалось такое красивое явление природы, здесь мы совершим привал.

Желающие могут искупаться в озере.

На нашем пути встают хребеты Большие и Малые Балканы.

К вечеру выходим на огромную длиную поляну Умпырскую с одноименным кордоном – Умпырь.

Переходим по мосту речушку Ачипста и ночуем на оборудованной для стоянки поляне под огромными пихтами.

  • Дневная протяженность маршрута – 13 км.
  • Дневной набор высоты – 138,8 м.
  • Отметка начала маршрута – 912 м.
  • Отметка конца маршрута – 1050,8 м.
Озеро Запрудное. Кордон УмпырьОзеро Запрудное. Кордон УмпырьОзеро Запрудное. Кордон Умпырь
4 день
Слияние рек Малая Лаба и Цахвоа

Проснувшись утром, совершаем прогулку к навесному мосту через реку Ачипста, долина которой очень живописна в это время суток, когда солнце только начинает озарять лесистые склоны гор.

Завтракаем и не спеша начинаем собирать наш лагерь.

Сегодня нам предстоит простой переход до слияни рек Малая Лаба и Цахвоа.

Движимся через пихтовый и березовый лес.

Причудливые сплетения огромных корней вековых пихт, изобилие грибов, мхов, редких видов растений радуют глаз.

В лесу светло и спокойно, лишь шум горной реки и пение птиц нарушают заповедную тишину.

На слиянии рек нас ждет оборудованная стоянка с беседкой и лавочками.

Разбиваем лагерь на самом берегу реки.

Место очень живописное: березы склоняют свои ветви к самой воде, не далеко есть небольшой мостик через Малую Лабу, можно сходить прогуляться на правый берег реки.

Дневная протяженность маршрута – 8 км.
Дневной набор высоты – 55,2 м.
Отметка начала маршрута – 1050,8 м.
Отметка конца маршрут – 1106 м.

Слияние рек Малая Лаба и ЦахвоаСлияние рек Малая Лаба и ЦахвоаСлияние рек Малая Лаба и Цахвоа
5 день
Перевал Аишко. Ущелье реки Малая Лаба

Наш путь продолжается вдоль реки вверх по течению.

В этих местах в 1942 году велись ожесточенные бои за выходы к морю и на протяжении маршрута мы встретим десятки памятников и обелисков.

Кое-где остались еще укрепления, окопы, блиндажи, землянки, а на перевале Аишко до сих пор видны гнёзда стрелков, оборонявших наши горы.

Весь лес истоптан следами зубров и оленей, в зимний период они спускаются в долины рек и ждут схода снегов с альпийских лугов.

Если тихо идти и не шуметь на маршруте, то можно запросто увидеть обитателей этих мест.

Фауна здесь разнообразна: кавказский благородный олень, косуля, волк, лисица, заяц, кубанский тур, серна, куница, енот, барсук, кабан и конечно же гордость заповедника – кавказский зубр.

Но бояться встречи с диким зверем не стоит, никто не нападет на человека, особенно на шумных туристов.

Группа движется по ущелью реки Малая Лаба.

По пути открываются живописные виды на горы, лес становится более разнообразен, встречаются березы и вербы.

По пути попадаются поляны с зарослями малины.

Иногда чувствуется свежее дыхание гор.

Видны ледники высшей точки Краснодарского края – горы Цахвоа.

В этот день предстоит пройти немного.

Полудневка.

Разбивка лагеря, ночевка в палатках в лесу на стрелке, которая образована слиянием рек Лаба и Чистая.

Веселый вечер в кругу новых друзей.

  • Дневная протяженность маршрута – 9,74 км.
  • Дневной набор высоты – 694 м.
  • Отметка начала маршрута – 1106 м.
  • Отметка конца маршрута – 1700 м.
Перевал Аишко. Ущелье реки Малая ЛабаПеревал Аишко. Ущелье реки Малая ЛабаПеревал Аишко. Ущелье реки Малая Лаба
6 день
Штурм перевала Аишко. Красная поляна

Самый красочный и насыщенный день похода.

Группа утром начинает штурм перевала Аишко (н/к, 2401).

Тропа сначала покидает хвойные леса долины реки, затем березовое криволесье, на склонах видны следы зимних сходов лавин.

Красуются по сторонам острые вершины Псеашхо и хребта Аишко, долина рек завалена селевыми камнями, в притоках Лабы видны водопады.

Перевал всё ближе, подъем на него не сложный, но довольно затяжной.

Вот и перевал – здесь до сих пор стоит железный влагомер – наследие советской метеорологии.

Отсюда открываются удивительные панорамы на гору Агепста – красивый трёхтысячник с ледниками.

Вдали видна Красная Поляна с лыжными трассами на горе Аибга.

Немного отдохнув, начинаем спуск, тропинка зигзагами круто идет вниз к горной дороге.

Здесь можно вызвать машину (за дополнительную плату) и комфортно добраться до поселка Красная Поляна внедорожным транспортом.

Туристы же, предпочитающие пеший способ передвижения, идут в поселок вместе с гидом пешком.

На прощанье машем пройденному перевалу и по дороге окунаемся под полог хвойного заповедного леса.

Остановимся на источниках, где целебная вода «Нафтуси» наполнит нас живительной силой гор.

Дорога ведет нас мимо кордонов с пограничниками, которые обязательно проверят наши документы, чувствуется близость цивилизации.

А вот и Красная поляна, прославившаяся на весь мир Олимпийскими играми, своим гостеприимством и красотой гор.

Мы пройдем по современной набережной и разместимся в комфортном отеле: мягкие перины, горячая вода – все блага цивилизации.

Ужин в отеле.

Дневная протяженность маршрута – 24 км + 12,4 км.
Дневной набор высоты – 701 м.
Отметка начала маршрута – 1700 м.
Отметка конца маршрута – 620 м.

Штурм перевала Аишко. Красная полянаШтурм перевала Аишко. Красная поляна
7 день
Отъезд

Ну вот и настал заключительный день нашего путешествия.

Завтрак.

Крепкие рукопожатия.

Отъезд.

Кто-то отправиться на отдых к Черному морю, а кто-то останется в Красной Поляне покорять окрестные вершины. 

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в туристических палатках;
  • в отеле Ивмонтан Красной Поляны.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размера группы:
  • от 4-х человек – 24 900 руб.;
  • от 1-го до 3-х человек – 74 700 руб. с группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча на ж/д вокзале в городе Краснодар
  • Заброска транспортом к началу пешеходной части маршрута
  • Питание на маршруте и гостинице
  • Размещение согласно программы тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
  • Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы (внедорожный транспорт перевал Аишхо-II – п. Красная Поляна 5 000 руб. за машину)
  • Экологические сборы и т. д.
  • Оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности:
  • Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая физическая подготовка необходима для тура?

Для участия в туре требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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