Городу Керчь XXVI веков, самый древний город 🏙️ России, где встречаются воды двух морей. На Земле существует немного «вечных» городов. Эти города мы хорошо знаем – Афины, Рим, Неаполь, Керчь.. Согласно рейтингу ООН Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира.

Посетим исторический центр города с осмотром церкви Иоанна Предтечи, Лапидарий (музей каменных древностей), Музей 🖼 истории 📖 обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский курган, гору Митридат