Исторический центр города с осмотром церкви Иоанна Предтечи
(музей каменных древностей)
Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен
Царский курган
гора Митридат
Городу Керчь XXVI веков, самый древний город 🏙️ России, где встречаются воды двух морей. На Земле существует немного «вечных» городов. Эти города мы хорошо знаем – Афины, Рим, Неаполь, Керчь.. Согласно рейтингу ООН Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира.
Посетим исторический центр города с осмотром церкви Иоанна Предтечи, Лапидарий (музей каменных древностей), Музей 🖼 истории 📖 обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский курган, гору Митридат
Что входит
Проезд на автобусе
Экскурсионное обслуживание
Страховка
Что не входит
Входные билеты: ВзрослыйДетскийПенсионный
Аджимушкайские каменоломни 400 75 300
Царский курган 170 50 150
Лапидарий 170 50 150
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.