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Керчь - город герой, город 26 веков

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Керчь - город герой, город 26 веков
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Керчь - город герой, город 26 веков
Керчь - город герой, город 26 веков

Что вы увидите

  • Исторический центр города с осмотром церкви Иоанна Предтечи
  • (музей каменных древностей)
  • Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен
  • Царский курган
  • гора Митридат
Городу Керчь XXVI веков, самый древний город 🏙️ России, где встречаются воды двух морей. На Земле существует немного «вечных» городов. Эти города мы хорошо знаем – Афины, Рим, Неаполь, Керчь.. Согласно рейтингу ООН Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира.
Посетим исторический центр города с осмотром церкви Иоанна Предтечи, Лапидарий (музей каменных древностей), Музей 🖼 истории 📖 обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский курган, гору Митридат
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Входные билеты: ВзрослыйДетскийПенсионный
  • Аджимушкайские каменоломни 400 75 300
  • Царский курган 170 50 150
  • Лапидарий 170 50 150
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Керчь - город герой, город 26 веков
Керчь - город герой, город 26 веков
Керчь - город герой, город 26 веков
Керчь - город герой, город 26 веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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