Как провести выходные насыщенно? Этот вопрос возникает не только у гостей Краснодара, но и у местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день.

И вот как раз для тех, кто хочет объединить лес, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие. Приглашаем: погулять на природе, любуясь осенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь молодым вином.

Первая остановка в нашем путешествии на перевале хребта Семисам, где на высоком постаменте сидит орёл, раскинув свои крылья. Именно он указывает, что здесь берёт своё начало Главный Кавказский хребет. Далее переезд в очень живописное место — на смотровую площадку горы Лысая в поселке Су-Псех. С вершины горы открывается невероятная панорама на бескрайнее Чёрное море. На юге виден Большой Утриш, а с севера Анапская бухта. Здесь же находится другая достопримечательность — «Ласточкины гнезда» — нависающая над морем скала, испещренная птичьими гнездами. Склон хребта Лысой горы облюбовали ласточки, и поэтому не покидает ощущение, что попадаешь в древний город, напоминающий Каппадокию в Турции, только в миниатюре. Далее едем на Кипарисовое озеро, главная достопримечательность которого — 32 уникальных болотных кипариса. Дело в том, что данный вид деревьев произрастает только в Северной Америке и встретить кипарисы в Краснодарском крае — настоящее чудо! Именно поэтому с появлением в Сукко столь экзотических деревьев связано много невероятных историй. Свободное время для прогулки по берегу озера. В настоящее время из-за засушливого лета озеро обмелело, но это не мешает насладиться видами таксодиума двухрядного — именно так правильно называется болотный кипарис. Для более тщательной сохранности деревьев подход к ним на расстоянии ближе трёх метров запрещён. Обед самостоятельно, продуктами, взятыми из дома. Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в Крымский район Краснодарского края в инновационное винодельческое хозяйство «Лефкадия», основанное в 2007 году для выращивания винограда с последующим производством элитных вин. «Лефкадия» по- гречески означает «Страна белого тополя», у которого одна сторона листа зеленая, а обратная — белая. Вот также на символе винодельни, на греческом маскароне — одна половина светлая — это лицо бога виноградарства и виноделия Диониса, а другая тёмная — лицо его учителя, вечно пьянствующего Селена. В этом состоит греческая философия употребления вина: если вы пьете немного вина, то это на благо души и тела, а если лишнего — скатываетесь в пьянство. Долина Лефкадия — идеальное место для винного туризма и гастрономического праздника для всей семьи. Именно здесь можно пробовать вино, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения. Свободное время для прогулки по территории и фотосессий. На территории хозяйства есть итальянская пиццерия и локаворский ресторан «Амфора», где можно выпить чашечку кофе или чая, а также совершить более плотную трапезу.