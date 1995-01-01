Краснодар — город 🏙️ блуждающих монументов. Памятники Пушкину, Есенину, Покрышкину, Ленину стоят не там, где их поставили. Переехали на новое место Триумфальная арка и собор Александра Невского. Монумент Екатерине Второй повернулся в другую сторону и сейчас символично смотрит в окна нынешних законодателей. Мы прогуляемся по старому центру, вы узнаете о трёх эпохах Екатеринодара (так город назывался до 1920 года) - Краснодара. С помощью старинных фотографий сравним нынешние виды с теми, что можно было увидеть здесь 100-150 лет назад. Вы узнаете популярные городские истории 📖 о самом результативном градоначальнике, которого горожане хоронили вскладчину; о местном изобретателе, который в конце 19 века создавал аналоги всех современных технических новинок; о мебельщике, влюбившемся в кино 🎥 и закрывшем свою мебельную фабрику ради синематографа. Кроме того, Краснодар ещё и чемпион по переименованию улиц. Так улица Гимназическая за полтора века меняла название 11 (!) раз — факт, достойный Книги рекордов Гиннесса. Кстати, площадь, на которой мы встретимся, ещё год назад называлась Екатерининской, а сейчас — Казачьей. Абсурдные традиции не убить! Эта экскурсия ⛳ не только познакомит вас с городом, но и поможет понять местный менталитет.