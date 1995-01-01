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Краснодар - город кочующих монументов

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Краснодара
Краснодар - город кочующих монументов
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Краснодар - город кочующих монументов
Краснодар - город кочующих монументов

Что вы увидите

  • Памятник Екатерине Второй
  • войсковой собор Александра Невского
  • музей имени Коваленко
  • особняк Бейма
  • памятник собачкам – героям стихотворения Маяковского
  • старинное здание Госбанка
  • музей Фелицына
  • дом Аведовых
  • баню Лихацкого
  • памятник Двухсотлетию Кубанского казачьего войска и др.
Краснодар — город 🏙️ блуждающих монументов. Памятники Пушкину, Есенину, Покрышкину, Ленину стоят не там, где их поставили. Переехали на новое место Триумфальная арка и собор Александра Невского. Монумент Екатерине Второй повернулся в другую сторону и сейчас символично смотрит в окна нынешних законодателей. Мы прогуляемся по старому центру, вы узнаете о трёх эпохах Екатеринодара (так город назывался до 1920 года) - Краснодара. С помощью старинных фотографий сравним нынешние виды с теми, что можно было увидеть здесь 100-150 лет назад. Вы узнаете популярные городские истории 📖 о самом результативном градоначальнике, которого горожане хоронили вскладчину; о местном изобретателе, который в конце 19 века создавал аналоги всех современных технических новинок; о мебельщике, влюбившемся в кино 🎥 и закрывшем свою мебельную фабрику ради синематографа. Кроме того, Краснодар ещё и чемпион по переименованию улиц. Так улица Гимназическая за полтора века меняла название 11 (!) раз — факт, достойный Книги рекордов Гиннесса. Кстати, площадь, на которой мы встретимся, ещё год назад называлась Екатерининской, а сейчас — Казачьей. Абсурдные традиции не убить! Эта экскурсия ⛳ не только познакомит вас с городом, но и поможет понять местный менталитет.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
    Начало
    🚩 Екатерининская площадь, памятник Екатерине Второй.
    Место завершения
    🏁 Театральная площадь. Театр драмы.
    Краснодар - город кочующих монументов
    Краснодар - город кочующих монументов
    Краснодар - город кочующих монументов
    Краснодар - город кочующих монументов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Владимир Б.
    Владимир Б.
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