  1. Россия
  2. Экскурсии

Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)

5
2 отзыва
Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Краснодар славится историями о своевольных кубанских казаках.

Здесь до сих пор сохранились купеческие традициях, а на некоторых улицах можно погрузиться в атмосферу XIX века.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по улице Красной, увидите памятник Авроре и насладитесь красотой природы в Чистяковской роще.

Я вам расскажу о жизни кубанских казаков, где выступал Федор Шаляпин и как изменился город 🏙️ за несколько веков.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)

Что вы увидите

  • Городской сад
  • Исторический и административный центр города - улица Красная
  • Исторический музея им. Е. Д. Фелицына, экспозиция посвящена границе XIX –XX веков
  • Здание государственной филармонии им. Г. Ф. Пономаренко
  • Здание технологического университета
  • Дом Союзов
  • Триумфальная арка
  • Памятник Авроре
  • Здание кинотеатра Аврора
  • Чистяковская Роща
  • Вечный огонь
  • Парк 30-летия Победы
  • Микрорайон Черемушки или микрорайон Фестивальный
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по улицам Кубанской столицы ⭐️, где проживают гордые казаки и своенравные казачки.
Краснодар - город 🏙️ с купеческими традициями, который стремится в яркое, светлое будущее. Улицы города помнят шаги В. В. Маяковского и Федора Шаляпина.
В входе путешествия Вы узнаете о жизни города в Советский период и вдохновитесь экономическим ростом Краснодара в XXI веке.
Концептуально эта программа познакомит Вас с южным городом миллионником, Вы узнаете географические, экономические, социальные, административные особенности Кубанской столицы. Посетите основные достопримечательности 🏛️ на маршруте от Городского парка до Чистяковской рощи вдоль улицы Красной и прилегающих территориях.
Что входит
  • Работа гида-экскурсовода.
  • Трансфер по программе экскурсии
Что не входит
  • входные билеты на объекты показа:
  • исторический музей - 350 руб. с чел.
Начало и место завершения
🚩 Драматический театр. Театральная площадь, дом 2
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)
Краснодар и Краснодарцы (автомобильная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по Краснодару
3 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Краснодару
2 отзыва
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
14 000
10 часов
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
1 отзыв
Санаторский парк. Горячий Ключ
9 000
5 часов
Санаторский парк. Горячий Ключ
Водопады и дольмены реки Жане
16 000
8 часов
Водопады и дольмены реки Жане
Гуамское ущелье и термальные источники
14 000
7 часов
Гуамское ущелье и термальные источники

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
52 отзыва
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
43 отзыва
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
19 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
9 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
9 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани