Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по улицам Кубанской столицы ⭐️, где проживают гордые казаки и своенравные казачки.

Краснодар - город 🏙️ с купеческими традициями, который стремится в яркое, светлое будущее. Улицы города помнят шаги В. В. Маяковского и Федора Шаляпина.

В входе путешествия Вы узнаете о жизни города в Советский период и вдохновитесь экономическим ростом Краснодара в XXI веке.

Концептуально эта программа познакомит Вас с южным городом миллионником, Вы узнаете географические, экономические, социальные, административные особенности Кубанской столицы. Посетите основные достопримечательности 🏛️ на маршруте от Городского парка до Чистяковской рощи вдоль улицы Красной и прилегающих территориях.