Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Что вас ожидает
Крымская АЭС и мыс Казантип Южные регионы страны — это не только пляжи, море 🌊 и прибрежные рестораны, но и таинственные места с нетипичной историей 📖. В нашем путешествии вы: Раскроете историю строительства Крымской АЭС и поймете, почему ее «бросили» Пройдете по станции и побываете в ее сердце — реакторном отсеке Подниметесь на крышу АЭС и полюбуетесь окрестностями Побываете в самом молодом городе Крыма — Щелкино — и узнаете, почему его улицы не имеют названий Заглянете на живописный мыс Казантип на берегу Азовского моря и оцените шикарные панорамы Кому подойдет экскурсия ⛳
Всем, кто интересуется историей или «заброшками».
Организационные детали Трансфер из Краснодара и обратно включен в стоимость Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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