Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Что вас ожидает

Крымская АЭС и мыс Казантип

Южные регионы страны — это не только пляжи, море 🌊 и прибрежные рестораны, но и таинственные места с нетипичной историей 📖. В нашем путешествии вы:

Раскроете историю строительства Крымской АЭС и поймете, почему ее «бросили»

и поймете, почему ее «бросили» Пройдете по станции и побываете в ее сердце — реакторном отсеке

Подниметесь на крышу АЭС и полюбуетесь окрестностями

и полюбуетесь окрестностями Побываете в самом молодом городе Крыма — Щелкино — и узнаете, почему его улицы не имеют названий

Заглянете на живописный мыс Казантип на берегу Азовского моря и оцените шикарные панорамы

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, кто интересуется историей или «заброшками».

Организационные детали