Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

  1. Россия
  2. Экскурсии

Крымская АЭС и мыс Казантип

Исследовать заброшенную атомную электростанцию и насладиться приморскими пейзажами

Владимир
Владимир – Гид из Краснодара
Вы погуляете по недостроенной и брошенной на произвол судьбы Крымской АЭС, заедете в город 🏙️ Щелкино с улицами без названий и впечатлитесь видами со знаменитого мыса Казантип.

А я расскажу необычную историю 📖 этих мест и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко и познавательно.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 90008 100 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип

Что вас ожидает

Крымская АЭС и мыс Казантип
Южные регионы страны — это не только пляжи, море 🌊 и прибрежные рестораны, но и таинственные места с нетипичной историей 📖. В нашем путешествии вы:

  • Раскроете историю строительства Крымской АЭС и поймете, почему ее «бросили»
  • Пройдете по станции и побываете в ее сердце — реакторном отсеке
  • Подниметесь на крышу АЭС и полюбуетесь окрестностями
  • Побываете в самом молодом городе Крыма — Щелкино — и узнаете, почему его улицы не имеют названий
  • Заглянете на живописный мыс Казантип на берегу Азовского моря и оцените шикарные панорамы

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, кто интересуется историей или «заброшками».

Организационные детали

  • Трансфер из Краснодара и обратно включен в стоимость
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
56 отзывов
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
44 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
9 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
9 отзывов
Добро пожаловать в Краснодар!
3 000
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар!
8 отзывов
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани