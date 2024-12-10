Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней

Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга

Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга, вечера под звёздным небом! Восхождение на гору Оштен, виды на вершины Главного Кавказского Хребта, озеро в форме полумесяца, один из самых высоких водопадов в Европе и море.
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Плато Лаго-Наки
  • Альпийские луга
  • Восхождение на гору Оштен
  • Виды на вершины Главного Кавказского Хребта
  • Озеро в форме полумесяца!
  • Один из самых высоких водопадов в Европе!
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Описание

Нитка маршрута:

  • г. Краснодар — плато Лаго-Наки — ручей Рубленый — г. Оштен (налегке) — Гузерипльский, Армянский перевал — приют Фишт — Фишт-Оштеновский перевал — озеро Псенодах (налегке) — Малый Фиштинский ледник, гора Хрустальная (налегке) — приют Фишт — приют «Бабук-Аул» — пос. Солох-аул — пос. Дагомыс — финиш похода всесоюзная 30-ка через горы к морю.
  • День 1. Тридцатка. Плато Лаго-Наки — ручей Рубленый.
  • До 10:00 — сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в аэропорту г. Краснодар.
  • Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника (время в пути 3,5 часа).
  • Тридцатый маршрут через горы к морю начинается на плато Лаго-Наки — это огромное горное плато, со средней высотой около 2000 метров. Оформив пропуска в Заповедник, начинаем наш поход.
  • Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Впереди покажутся зеленые холмы гор, на которых даже в середине лета красуются белые пятна снежников.
  • Тур по плато Лаго-Наки идет сначала по альпийским лугам, а затем выходит к хребту «Каменное море». «Каменное море» — это настоящее море вертикальных камней, огромных глыб и сланцев, которые под воздействием сил природы навеки замерли на плато.
  • Пройдя перевал Абадзешский, спустимся к ручью Рубленый, где и разобьем наш первый лагерь.
  • День нелегкий — адаптация организма и максимальный вес рюкзака.
  • Активная часть прохождения по маршруту «Тридцатка»: 9,3 км, перепад высот 1700–2056 м, продолжительность похода 5 часов.
  • День 2. Гора Оштен (налегке).
  • Сегодня нам предстоит покорить вершину Оштен (2804 м.), это одна из высочайших точек республики Адыгея и несомненное украшение Тридцатки. Кавказ невозможно представить без этой живописной горы.
  • Поднявшись на отрог Оштена, увидим весь наш вчерашний путь. Внизу, в долине, яркими каплями блестят высокогорные озера, а наша туристическая тропа идет вверх, по каменистому склону на самую вершину.
  • Гора Оштен — это одна из обязательных точек маршрута номер 30. Через горы к морю отсюда остается всего около 70 км. С вершины открывается великолепный вид на горных соседей Фишт, Пшехо-Су и все бескрайнее плато Лаго-Наки. Отсюда видны уникальные Фиштинские ледники — Большой и Малый, видны альпийские луга, скальные ущелья реки Цица, трехтысячники Красной Поляны. Также с вершины видно смену природно-климатических поясов — от зоны леса до зоны вечных снегов.
  • День 3. Гузерипльский, Армянский перевал - приют Фишт.
  • В течение отдыха наверняка увидим туристов, которые совершают кольцевой поход вокруг гор Фишт, Оштен и Пшехо-Су. Поход живописный, но туристы через эти горы не приходят к Черному морю, туда приводит только маршрут № 30.
  • Покидая стоянку у ручья Армянский, будем траверсировать южный склон уже покоренной горы Оштен. По пути, подойдя практически к самой кромке плато Лаго-Наки, будем любоваться бескрайними просторами Адыгеи и снежными вершинами Главного Кавказского хребта. Сегодня весь день нам предстоит маршрут к приюту у подножия горы Фишт. Легендарная Тридцатка ведет нас все дальше и дальше, через Инструкторскую щель, Гузерипльский и Армянский перевалы. Вскоре покажется гора Фишт - это главная и самая заоблачная вершина на плато Лаго-Наки. Ее высота – 2867 м, выше уже только облака.
  • Гора Фишт — древний коралловый риф, да и все горы Кавказа — бывшие донные отложения океана Тетис. О Фиште можно рассказывать бесконечно – здесь и самый высокий снежный покров зимой (до 16 метров), и самый низкий ледник в Европе, эта гора чемпион по эндемичным видам растений и зона огромного количества пещер, в том числе, одной из глубоких в России «Парящая птица». Не зря самый знаменитый олимпийский стадион назвали «Фишт».
  • У подножия этой горы, на огромной поляне, расположен любимый туристами приют «Фишт». Здесь же берет свое начало красивая река Белая, возле которой есть уютные места для стоянок.
  • На приюте оборудованы крытые шатры-кухни, есть кострища, можно принять летний душ на улице или заказать баню.
  • Активная часть трека по Тридцатке: 12,8 км. пешком, перепад высот 2045–1870-1980-1580 м, продолжительность похода 4-5 часов.
  • День 4. Фишт-Оштеновский перевал — озеро Псенодах (налегке).
  • С утра отправимся покорять горную перемычку Фишт-Оштен. Это самый высокий перевал похода по 30 маршруту, будем честны, самый затяжной и трудный, его высота 2200 метров над уровнем моря.
  • Отсюда открываются головокружительные виды: вдалеке угадывается русло реки Белая, совсем рядом суровая вершина горы Фишт, а впереди — священное озеро Псенодах. Именно туда лежит наш путь.
  • Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 метров и является на Кавказе самым крупным по площади ледниково-карстовым озером. По форме озеро напоминает полумесяц, поэтому и считается священным у местных жителей. Его питают подземные родники и несколько ручьев, которые несут свои холодные воды в это горное озеро.
  • С одной стороны озера есть огромная воронка, глубина которой достигает 3,5 м. Сюда и уходит вода, просачиваясь далее в карстовые полости.
  • Устроим пикник с видом на скалистые отроги г. Пшехо-Су, насладимся тишиной, вдали от кипучей жизни на приюте. Затем, по уже знакомой тропе, вернемся на приют.
  • День 5. Малый Фиштинский ледник — гора Хрустальная (налегке).
  • Этот день Всесоюзной Тридцатки пройдет без спешки, но с кучей интересностей. Дойдем до Малого Фиштинского ледника, возраст которого более 10 тыс. лет, оставшегося с древнего оледенения.
  • Ледники Фишта – самые низкорасположенные (!!!). И не только на Кавказе, но и во всей Европе — 1980 м. над уровнем моря. Площадь ледника очень быстро уменьшается, и в обозримом будущем он станет совсем маленьким, возможно, и исчезнет совсем. Ледник «вычистил» себе долину, разнеся по ней огромные валуны. Над ледником нависает 500 метровая стена Фишта – гладкая и ровная, с несколькими водопадами, воды которых падают прям на тело ледника и за много лет промыли глубокие трещины, уходящие под ледник.
  • Путь к леднику не сложен, нас ждет достаточно спокойный подъём по буковому лесу и разнотравью, но последние 300 метров по сыпухе «в лоб» заставляют собраться — быстро не пойдешь, самое время вспомнить, что идем по дну древнего всемирного океана Тетис и высматривать в камнях под ногами древние артефакты – окаменелые ракушки, куски кораллов.
  • Расстояние от приюта до ледника невелико – всего 2,5 км, силы остаются еще на одну достопримечательность. Гора Белореченская (1975 м) или Хрусталька.
  • Согласно легенде, россыпи горного хрусталя - это остатки дворца построенного Богу природы во времена процветающего адыгского царства, а также слезы пленников, угнанных в турецкое государство, которые после освобождения нашли дорогу на свою землю по кусочкам хрусталя.
  • Если верить историкам и этнографам, «минерал горный хрусталь сыграл не последнюю роль в эволюционном развитии человека». Для его обработки требовалась идеальная координация движений, хорошее развитие мелкой моторики и бесконечное терпение.
  • На склонах горы будем добывать себе этот заманчивый кристалл, недавно оголившийся склон позволяет собирать его осколки без особых усилий. Кстати, по сведениям криминалистов даже сейчас есть мастера, обрабатывающие это минерал под бриллианты. С добычей, по уже знакомой тропе, вернемся на приют.
  • День 6. Приют Фишт — приют «Бабук-Аул».
  • В это день придется выйди пораньше, пока жаркое летнее солнышко еще не слишком пригревает. Нам предстоит подняться на перевалы Белореченский (1788 м), а затем Черкесский (1830 м). Пройдем мимо треугольных пастушьих балаганов, где можем купить вкуснейший мацони и сыр. На Черкесском перевале попрощаемся со скальными отрогами Фишта, и начнем спуск по зоне леса, где растут великолепные буки, а тропинку пересекают многочисленные ручейки — притоки реки Шахе.
  • Сегодня полностью оправдывает свое название маршрут Тридцатка: идем через горы к морю и как можно быстрее.
  • Добро пожаловать на «Веселый спуск» — 4 км. бесконечного «веселья»! Берегите колени, предстоит спуститься почти на 1500 м. Спуск идет по лесу, и чем ниже будем спускаться, тем сильнее будем чувствовать смену климата — меняется растительность, воздух становится теплым и влажным, с каждым шагом чувствуется, что приближаемся к побережью.
  • На ночевку остановимся на туристической стоянке «Бабук-Аул». - это большая, огороженная поляна с душем и навесами от дождя.
  • День 7. Поселок Солох-аул — поселок Дагомыс.
Что уж там скрывать, когда люди приходят на туристический поход № 30, то с первого дня похода все дружно идут через горы к МОРЮ и как можно быстрее. Каждый день все интересуются, а далеко ли еще море, а не видно ли его отсюда?
Каждый день приближает эту встречу. С утра спускаемся в поселок Солох-аул, покидая пределы заповедника. Сам путь проходит по самшитовой роще, по дороге нас сопровождает река Шахе. Самшит — древнее растение, третичный реликт, — растет очень медленно. У абхазов есть сравнение «даже самшит не помнит», что говорит об очень давнем событии.
Вскоре окажемся во власти настоящего дикого и древнего леса: здесь всегда царит легкий полумрак, с деревьев свисает зеленоватый мох… И тут же возникает ощущение, будто бы ты попал в дремучий, сказочный лес.
Из поселка Солох-аул рейсовый автобус отвезет нас в поселок Дагомыс, к долгожданному, теплому морю. Загораем, отдыхаем, купаемся!
Активная часть трека Тридцатка: 17 км. пешком, перепад высот 340-150 м, продолжительность маршрута через горы к морю сегодня составит 6 часов.
В поселок Дагомыс группа приезжает около 17:00. В этой же день можно уехать домой. Из Дагомыса до Сочи всего 15 км, время в пути на электричке — 30 минут.
Вы можете продолжить свой отдых на побережье: остановиться на пляже в Дагомысе или Уч-Дере с палаткой или снять домики. С палатками можно стать на территории турбазы «Рассвет» — к вашей радости демократические цены и обстановка 80-х.
В Дагомысе завершается маршрут похода номер 30 через горы к морю.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту
  • Экологические сборы за посещение Кавказского государственного природного биосферного заповедника
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка).
  • Регистрация в МЧС
  • Трехразовое питание
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута (г. Краснодар) и обратно (пос. Дагомыс).
  • Баня на приюте «Фишт» (по желанию). Стоимость 1000 руб. за 1 час. Баня рассчитана на 5-6 человек.
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт)
Завершение: пос. Дагомыс (жд станция)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Адыгея, Краснодарский край.
  • Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 10:00 МСК.
  • Финиш маршрута: пос. Дагомыс (жд станция) в 17:00 МСК.
  • Тип отдыха: поход с рюкзаками.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: трехразовое. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем.
  • Протяженность маршрута: 91,2 км (76 км переходы с рюкзаками 15,2 км прогулки налегке)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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