Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур

Майские праздники - удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над

5
3 отзыва

Майские праздники – удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина.

У нас уже очень тепло и солнечно и если у вас есть желание окунуться в активные приключения, то добро пожаловать. Будет здорово, разнообразно, интересно.

Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на базу

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем. 

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах, петь песни под гитару – в общем, наслаждаться вечером в горах! 

2 день
Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг)

После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе – ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.  

Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго.  

Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник и искупаемся в водопадах.  

Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня. 

По желанию и исходя из погодных условий возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки

Вечером возвращаемся на базу. 

В 20:00 ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное. 

3 день
Пешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазание

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.

От всего этого захватывает дух.

Дальше, нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным. 

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.  

На обратном пути делаем остановку на местном рынке, здесь будем дегустировать адыгейские сыры и местные напитки.

Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Учимся подниматься свободным лазаньем и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

4 день
Гранитный каньон, Кожжохский дольмен и горячие источники

Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон

Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!  

Следующий объект нашего посещения – Кожжохский дольмен

Этот мегалит производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. 

На этом наше приключение не заканчивается.

Мы едем на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – всё это отличное завершение хорошего дня. 

5 день
Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут. 

В этот день идём в настоящий поход.  

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов

Наш путь лежит через Каменное море.  

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно- белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.  

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг. 

6 день
На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.

Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.  

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.  

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое.

Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета.

Возвращение на базу, ужин.

7 день
Дикие пещеры

Сегодня мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. 

В путь отправляемся на внедорожнике.

Следуя к диким пещерам, делам остановку у грота (стоянка первобытного человека).

Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.

О диких пещерах можно сказать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать  их красоту и первозданность.

Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.

Часть ее натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент – "волшебные звуки музыки" в полной темноте.

Вечером, после ужина соберемся у костра с гитарой – отличное завершение майских праздников!

8 день
Отъезд

9:00 Завтрак

10:00 Трансфер в Краснодар. 

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха в горах
  • Трансфер Краснодар – горы – Краснодар. Объединенный трансфер: сбор группы в 15:00 в аэропорту города Краснодара в первый день тура. обратный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день ужин, 2-й – 7-й дни – трехразовое питание, 8-й день – завтрак)
  • Активные и экскурсионная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
  • Пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно. индивидуальный трансферы
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь (обязательно две пары):

  • легкие кроссовки и, если есть возможность, трекинговая обувь
  • сменную обувь (кроссовки)

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая
  • дождевик
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны)
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом
  • брюки спортивные, шорты
  • носки

5. Головной убор:

  • кепка, панама (с козырьком)

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20 – 30л.)
  • фонарик с запасными батарейками
  • средство солнцезащитное (обязательно)
  • очки солнцезащитные

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.

Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.

Во время двухдневных маршрутов – походное питание.

Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).

Какое количество туристов необходимо для проведения тура?

Наши туры проводятся от 1 человека в группе.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Как удобнее добраться?

✅Вариант 1. Поездом до Краснодара.
Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ЖД Краснодар -1 в 13.00 ч.
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (на 3-4 человека), время в пути – 3,5 ч.

✅Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, далее - на групповом трансфере, прилететь необходимо до 15:00.

Стоимость индивидуального трансфера из Мин. вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин

Стоимость индивидуального трансфера из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

По ЖД можно рассматривать билеты до Краснодара, Белореченска, Майкопа, Армавира (групповой трансфер)

По авиа также Сочи и ласточка до Белореченска.

🚖 По поводу обратного трансфера:
Если вы планируете воспользоваться групповым из Краснодара (ЖД Краснодар-1), то нужно брать обратные билеты с отправлением после 15.00 ч
Если индивидуальным - на любое удобное время.

Но есть ещё один достаточно интересный вариант обратного трансфера – с вылетом из Сочи (Адлера).
🚆 Из Майкопа каждый день ходит Ласточка до Сочи. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Сочи в 12.09 ч. (в пути 5 ч 9 мин)
Индивидуальный трансфер до Майкопа – 2000 руб. за машину (на 3-4 чел.).
Стоимость ласточки от 795 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Тур превзошёл все ожидания. Даже учитывая не очень хорошую погоду, каждый день было очень интересно и красиво. Кормят отлично. Все гиды горят своим делом, с ними не соскучишься
О
18 мая 2021
Прекрасный иур, безупречная организация. Все продумано до мелочей. Инструкторы очень проыессиональны и внимательны. И очень веселые и душевные ребята))
Погода внесла свои коррективы и поэтому некоторые пунуты программы тура были заменены. И замена была очень дрстойной) Очень вкусно кормили, по домашнему))
Вообще от тура получили массу положительных эмоций.
Н
10 мая 2021
Вернулись из поездки, проходившей с 1 по 8 мая. Впечатлений куча, программа более,чем насыщенная и охватывает все красоты Адыгеи. В день приезда и сбора в аэропорту нашу большую группу в 30 человек почему-то никто не встретил. Был каждому туристу выслан телефон встречающего, но он оказался водителем автобуса. В группе никто не подозревал, что координатора не будет, поэтому после условленного времени сами созвонились с водителем и поехали на базу. Честно говоря, хотелось бы конкретики, чтобы туристы были к этому готовы, а не гадали, как им быть по прилету. Дорога до базы занимает 3 часа. Поездка была комфортной. Водитель сделал санитарную остановку. Туристы очень просили также сделать остановку у магазина, но она была не предусмотрена. Очень жаль. Такую остановку сделали на следующий день, когда возвращались с первой экскурсии. Жилье на базе Зеленый Гай очень комфортное. В номерах по три кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки с настольными лампами, много розеток, и конечно санузел с душем, много полотенец. Комфортнейшая терраса, где вечером удобно посидеть отдохнуть на свежем воздухе - есть два кресли и раскладной столик. Рядом с каждым домиком - мангал и скамейка. Территория очень чистая и красивая. Питание очень понравилось, готовят вкусно. Завтрак достаточно плотный, обед - в походе, это шаурма или сэндвич, а ужин с супом и вторым блюдом, и обязательно десерт. Дополнительное питание не потребовалось вообще. Нашу группу в 30 чел очень грамотно разделили на 3 маленькие группы в 10 человек каждая. Делили по принципу: 30-, 40+, родители и дети. Турпоходы для офисных работников и в возрасте 40+ конечно сложноваты, но инструкторы помогают и страхуют, дают передохнуть по первой просьбе. Инструкторов всегда двое. К подобным турпоходам конечно надо готовиться, спуски и подъемы требуют большой сноровки, здоровых коленей и стоп. А пещеры - гибкости и также сильных рук. Не посоветовала бы людям с лишним весом. В целом поездка стоит затраченных сил, понимаешь главное - путешествуя самостоятельно, не увидишь и половины всех красот дикой природы, которые покажет инструктор. И каждая достопримечательность требует крутых спусков и подъемов, больших сил, чтобы потом вознаградить туриста своей неповторимостью. Желаю всем не раздумывать, а побывать в Адыгее, попробовать обязательно вкуснейшие сыры и Майкопское пиво.

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