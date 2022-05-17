Майские праздники – удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина. У нас уже очень тепло и солнечно и если у вас есть желание окунуться в активные приключения, то добро пожаловать. Будет здорово, разнообразно, интересно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день Прибытие на базу

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах, петь песни под гитару – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг)

После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе – ГАЗ 66. Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту. Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго. Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. На маршруте устроим пикник и искупаемся в водопадах. Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня. По желанию и исходя из погодных условий возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки. Вечером возвращаемся на базу. В 20:00 ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.

3 день Пешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазание

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.). Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух. Дальше, нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. На обратном пути делаем остановку на местном рынке, здесь будем дегустировать адыгейские сыры и местные напитки. Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Учимся подниматься свободным лазаньем и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров). Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

4 день Гранитный каньон, Кожжохский дольмен и горячие источники

Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон. Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции! Следующий объект нашего посещения – Кожжохский дольмен. Этот мегалит производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. На этом наше приключение не заканчивается. Мы едем на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – всё это отличное завершение хорошего дня.

5 день Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут. В этот день идём в настоящий поход. Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно- белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

6 день На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое. Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета. Возвращение на базу, ужин.

7 день Дикие пещеры

Сегодня мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делам остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить. О диких пещерах можно сказать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть ее натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – "волшебные звуки музыки" в полной темноте. Вечером, после ужина соберемся у костра с гитарой – отличное завершение майских праздников!

8 день Отъезд