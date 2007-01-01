Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.

Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые 🤩 фото.

Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря 🌊, открывается головокружительная картина гор ⛰️, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам.

Курджипский каньон. В этом удивительном месте можно набрать воды из серебряного родника, увидеть водопад «шестиметровка» и сквозь сумрак тисо-самшитовых зарослей пройти к великолепному водопаду «Исиченко». Водопад назван в честь исследователя одноименной пещеры, из которой вырывается мощная карстовая река и по замшелым валунам впадает в реку Курджипс. Самые смелые туристы могут окунуться в его бодрящие, кристальные воды!