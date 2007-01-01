Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко

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EOS-tour – Гид из Краснодара
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
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Экскурсия

1 900 ₽ за человека

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Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко

Что вы увидите

  • пос. Мезмай
  • Орлиная полка
  • водопад Исиченко
Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые 🤩 фото.
Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря 🌊, открывается головокружительная картина гор ⛰️, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам.
Курджипский каньон. В этом удивительном месте можно набрать воды из серебряного родника, увидеть водопад «шестиметровка» и сквозь сумрак тисо-самшитовых зарослей пройти к великолепному водопаду «Исиченко». Водопад назван в честь исследователя одноименной пещеры, из которой вырывается мощная карстовая река и по замшелым валунам впадает в реку Курджипс. Самые смелые туристы могут окунуться в его бодрящие, кристальные воды!
+Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Доплат на маршруте нет
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко
Мезмай: Орлиная полка и водопад Исиченко

Экскурсия проводится выходные и праздничные дни

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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