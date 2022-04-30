Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус

Пить нарзан, любоваться горами и гулять по курортным паркам

Авторский тур
Не знаете, какой из курортов Кавказа выбрать? Предлагаем посмотреть сразу все! Расстояние между городами небольшое, так что переезды не будут утомительны, а вы сможете сформировать свое представление о каждом курорте и определить, где понравилось больше всего.

Мы будем гулять по парку и пить нарзан в Кисловодске, подниматься на Машук в Пятигорске и дышать свежим воздухом в Железноводске.

А еще увидим Эльбрус и насладимся красотой гор.
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой бутылочки и стаканчики: будем заходить в бюветы и галереи и пробовать целебные воды из источников.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ранний заезд
Завершение: Краснодар, поздно вечером
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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