Красота гор ⛰️ вызывает восхищение и восторг 🔥 туристов, горы очаровывают и околдовывают своим величием!!! НАШИ ТУРЫ ПРОХОДЯТ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ ЛАГО-НАК, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВАС ЗНАКОМИТЬ С КЛАССИЧЕСКИМИ И НОВЫМИ ТРОПАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ РАСКРЫТЬ ВСЮ КРАСОТУ ЭТИХ ГОР!!!
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное сопровождение
Питание (согласно программы)
Проживание в гостинице, номера с удобствами
Страховка
Чаепитие вечером и на активном маршруте
Что не входит
входной билет в Азишскую пещеру – 500 руб. /чел. 250 руб. /дет
входной билет на водопады Руфабго – 500 руб. /чел. 250 руб. дет.
входной билет на Хаджохскую теснину – 500 руб. /чел. 250 руб. /дет.
канатно-кресельная дорога - 300 руб. /чел. в одну сторону
входной билет в заповедник - 300 руб. (дети с 7 до 14 лет - 200 руб. )
термальный источник - от 600 руб. /чел. – два часа
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.