  1. Россия
  2. Экскурсии

Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 6 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)

Что вы увидите

  • хребет Уна-Коз
  • скала Чертов
  • плато Лаго-Накипале
  • Большая Азишская пещера
  • водопады Руфабго
Красота гор ⛰️ вызывает восхищение и восторг 🔥 туристов, горы очаровывают и околдовывают своим величием!!! НАШИ ТУРЫ ПРОХОДЯТ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ ЛАГО-НАК, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВАС ЗНАКОМИТЬ С КЛАССИЧЕСКИМИ И НОВЫМИ ТРОПАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ РАСКРЫТЬ ВСЮ КРАСОТУ ЭТИХ ГОР!!!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Питание (согласно программы)
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Страховка
  • Чаепитие вечером и на активном маршруте
Что не входит
  • входной билет в Азишскую пещеру – 500 руб. /чел. 250 руб. /дет
  • входной билет на водопады Руфабго – 500 руб. /чел. 250 руб. дет.
  • входной билет на Хаджохскую теснину – 500 руб. /чел. 250 руб. /дет.
  • канатно-кресельная дорога - 300 руб. /чел. в одну сторону
  • входной билет в заповедник - 300 руб. (дети с 7 до 14 лет - 200 руб. )
  • термальный источник - от 600 руб. /чел. – два часа
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
EOS-tour
EOS-tour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Азишская пещера + водопады Руфабго
1 650
13 часов
Азишская пещера + водопады Руфабго
3 отзыва
Гуамское ущелье + термальный источник
1 650
13 часов
Гуамское ущелье + термальный источник
1 отзыв
Керчь - город герой, город 26 веков
2 800
18 часов
Керчь - город герой, город 26 веков
Феодосия - город искусства и любви
2 800
18 часов
Феодосия - город искусства и любви
Вдохновение Джанхотом
1 900
12 часов
Вдохновение Джанхотом
Гравитационная винодельня Шато Пино + улиточная ферма - Новороссийск
1 800
12 часов
Гравитационная винодельня Шато Пино + улиточная ферма - Новороссийск

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
49 отзывов
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
40 отзывов
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
16 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
8 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Добро пожаловать в Краснодар!
3 000
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар!
5 отзывов
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии