Краснодар покорит вас дружелюбным характером, старинными доходными домами и великолепными парками. Мы раскроем, как в городе сочетаются разные архитектурные стили, почему здесь так чтят Екатерину II и где любят проводить время местные жители. А еще посвятим в быт и традиции казачества!

Описание

Что вас ожидает

Краснодар с открытки

Вы погуляете по парадной Красной улице, рассмотрите кафедральный Екатерининский собор в византийском стиле и оцените необычный фонтан Театральный. А также увидите конструктивистский драматический театр, старинную Чистяковскую рощу и Шуховскую водонапорную башню. Раскроете историю Александро-Невского собора и узнаете, в честь кого назвали местную филармонию.

Неформальный Краснодар

Мы покажем вам мост Поцелуев и оригинальные памятники города: «Шурику и Лидочке» и «Собачкина столица». А также — скульптурную группу «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» по мотивам одноименной картины Репина. Расскажем, чем живет и дышит Краснодар, в чем особенности ландшафтного дизайна местных парков и почему река Кубань имеет почти три сотни названий.

Организационные детали