Настоящий Краснодар

Главные и тайные места на душевной обзорной экскурсии по колоритному южному городу

3.7
3 отзыва
Краснодар покорит вас дружелюбным характером, старинными доходными домами и великолепными парками.

Мы раскроем, как в городе сочетаются разные архитектурные стили, почему здесь так чтят Екатерину II и где любят проводить время местные жители. А еще посвятим в быт и традиции казачества!
Настоящий Краснодар
Настоящий Краснодар
Настоящий Краснодар
Настоящий Краснодар
Настоящий Краснодар
Настоящий Краснодар
Ближайшие даты:
17
дек
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Описание

Что вас ожидает

Краснодар с открытки
Вы погуляете по парадной Красной улице, рассмотрите кафедральный Екатерининский собор в византийском стиле и оцените необычный фонтан Театральный. А также увидите конструктивистский драматический театр, старинную Чистяковскую рощу и Шуховскую водонапорную башню. Раскроете историю Александро-Невского собора и узнаете, в честь кого назвали местную филармонию.

Неформальный Краснодар
Мы покажем вам мост Поцелуев и оригинальные памятники города: «Шурику и Лидочке» и «Собачкина столица». А также — скульптурную группу «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» по мотивам одноименной картины Репина. Расскажем, чем живет и дышит Краснодар, в чем особенности ландшафтного дизайна местных парков и почему река Кубань имеет почти три сотни названий.

Организационные детали

  • По желанию мы можем добавить в экскурсию краткое посещение музеев. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
1
Анна
4 мая 2021
Экскурсия по центральной улице Краснодара очень понравилась, не смотря на то, что было очень жарко, я ее прошла до конца. История города, архитектура, памятники и здания, все было очень интересно. Спасибо Алексею, обязательно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.
Сергей
1 мая 2021
Интересная экскурсия. Много раз был в Краснодаре и на отдыхе и по работе, а вот с экскурсией первый раз. Понравилось. Экскурсовод Алексей очень старался донести до нас историю города. Видно, что ему самому интересна эта тема.
Ю
22 апр 2021
Заявленная экскурсия не была предоставлена. Мы разочарованы. .
Максим
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и оставили отзыв, для нас это очень важно. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.
Это совершенно недопустимая ситуация для нас, но прошу взять во внимание, что наш гид был ошарашен поведением туристов и просто не мог спокойно работать в такой атмосфере. Девушка вежливая, воспитанная и культурная. Она так же приносит свои искренние извинения.
Хорошего вам настроения! Мы всегда к вашим услугам. Будем рады видеть вас снова!

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