Незабываемое путешествие на Большой Тхач

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее. Каждый день Вас ждёт новое приключение. Ну и конечно же – путешествие по природному парку «Большой Тхач».

Это горный массив на водоразделе рек Малая Лаба и Белая, расположен на Западном Кавказе, на границе республики Адыгея и Краснодарского края.

Часть горного массива, расположенная на территории республики Адыгея, входит в состав природного парка «Большой Тхач», включенного в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В переводе с адыгейского «Тхач» означает — «Бог» (дословно с адыгейского «ТхьакI» — «вечно молодой бог»).
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Ближайшие даты:
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
7
авг
14
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Мы увидим всю мощь природной стихии
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Сплавимся на красивейшем участке реки Белой, на территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником
Приятная конная прогулка
Приятная конная прогулка
Верхом на лошадях отправимся по красивейшим местам скального хребта
Восхождение на Большой Тхач
Восхождение на Большой Тхач
Перед нами предстанет захватывающее зрелище, внизу скалы 300 м и «весь мир на ладони»
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
По желанию можем воспользоваться бесплатным трансфером и расслабиться в термальных бассейнах

Программа тура по дням

1 день

Хаджохская Теснина

14:00 Размещение на базе в пос. Каменномостский в номерах или палатках, знакомство с инструктором, инструктаж. 

Обед. 

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. 

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. 

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. 

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. 

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. 

Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи. 

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. 

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. 

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. 

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. 

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. 

Протяженность маршрута 4 км. 

18:00 Ужин. 

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Хаджохская ТеснинаХаджохская ТеснинаХаджохская ТеснинаХаджохская Теснина
2 день

Гузерипль

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию. 

По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на микроавтобусе до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен. 

Обед-на маршруте.

18:00 Ужин. 

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

ГузерипльГузерипльГузерипльГузерипль
3 день

Сплав, конная прогулка

09:00 Завтрак. 

10:00 Выезд на сплав по реке Белой (оплачивается отдельно). 

Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, на территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником (время сплава 1,5 часа). 

14:00 Обед. 

15:00 Выезд на конную прогулку (оплачивается отдельно).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. 

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. 

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор. 

Подготовка к походу. 

19:00 Ужин. 

20:00 Посиделки у костра. 

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Сплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулка
4 день

Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к "Княжеской" поляне"

9:00 Завтрак. 

10:00 Трансфер до пос. Сахрай. 

Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай – «Тайвань». 

На ГАЗ-66 мы максимально подберемся до подножья горы, чтобы исключить самостоятельный переход через 11 бродов горной реки под названием Большой Сахрай и преодоление более 15 км. 

Пешеходный маршрут к "Княжеской" поляне идет по крутой лесной тропе. 

Продукты и снаряжение распределяется между участниками, основное несет инструктор.

Сначала тропа идет вверх до поляны Фирсовой, дальше поднимаемся до «Княжеской». 

Здесь будет разбит наш первый палаточный лагерь. 

Это фантастическое место, окруженное скалами и чудесными панорамами. 

С поляны открываются бескрайние виды на долину Мостовского и Майкопского районов. 

Восточная сторона поляны обрывается крутым склоном в ущелье реки Ходзь с практически девственной природой.

Поляна «Княжеская» имеет богатую историю и ее название говорит о многом. 

Здесь в 1888 году Петром Николаевичем и Георгием Михайловичем Романовыми была организована Великокняжеская Кубанская охота. 

Обед и Ужин в походных условиях. 

Совместное приготовление пищи.

Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к &quot;Княжеской&quot; поляне&quot;Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к &quot;Княжеской&quot; поляне&quot;Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к &quot;Княжеской&quot; поляне&quot;Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к &quot;Княжеской&quot; поляне&quot;
5 день

Восхождение на Большой Тхач

Встречаем рассвет, только ради этого стоит сюда прийти! 

Сегодня начнется восхождение. 

По еле заметной тропе поднимаемся от подножья на первый зубец Большого Тхача. 

Отсюда открываются панорамы на весь Большой Кавказский Хребет, в хорошую погоду видно Эльбрус, Лаго-Накское нагорье, Фишт, Оштен, плато «Бамбаки» и горы Джемарук, Чугуш, Джуга, Тыбга. 

Чем выше, тем сильнее впечатление от Чёртовых ворот. 

Их громада всё мрачнее нависает над пейзажем, производя сильное впечатление, а если быть точнее это Левый и Правый Ачешбоки. 

Именно с них начинается территория Кавказского заповедника. 

Далее следуем по зубцам выше и выше, пока не достигаем самого высокого.

Это и есть вершина Тхача. 

Здесь захватывающее зрелище, внизу скалы 300 м и «весь мир на ладони». 

Спуск вниз занимает около 1 часа, ночевка на перевале в палатке или в балагане «Ветреном» - домике, специально построенном для туристов. 

Обед и Ужин в походных условиях.

Восхождение на Большой ТхачВосхождение на Большой ТхачВосхождение на Большой ТхачВосхождение на Большой Тхач
6 день

Переход до скалы "Колокольня". Спуск и возвращение на базу

Переход по тропе у подножья горы Большой Тхач до скалы «Колокольня» и спуск в долину реки Большой Сахрай. 

Доходим до места, где нас ждет машина, и едем на базу. 

Завтрак и обед в походных условиях.

18:00 Ужин на базе.

20:00 Посиделки у костра. 

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

7 день

Отъезд

9:00 Завтрак. 

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в п. Каменномостский в номерах или палатках на выбор (4 ночи), а также проживание в палатках на маршруте (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

При двухместном размещении в палатке – 29 000 руб.

При двухместном размещении в номере – 35 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер с г. Краснодара до поселка Новопрохладный и обратно
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения (палатки, основные верёвки, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи)
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Термальные источники – 350 руб.
  • Сплав – 1 500 руб.
  • Конная прогулка – 1 500 руб.
  • Хаджохская теснина – 500 рублей взрослый, 250 рублей детский
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник; пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или нейлоновые высокие сапоги);
  • рюкзак 80-100 л;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2 л;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер?

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара и на жд вокзале г. Белореченск.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

— 1700 руб. с/до вокзала Белореченска.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Какое выдается групповое снаряжение?

Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д.

На какую температуру необходимо взять спальный мешок?


+ 5 и выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Сплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры7-дневные турыХаджохская теснина🗽Популярные места🐴Конные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Краснодаре

Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
7 июля
25 авг
8 сен
22 сен
8 000 за 1 человека
Поход на Большой Тхач
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
23 760 за 1 человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы. Мы доберемся до границы двух регионов: Краснодарского края
12 600 за всё до 4 чел.
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 июля
24 июля
2 000 за 1 человека
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
4 000 за всё до 9 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение
от 4 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
На весь день мы с вами отправимся в Горячий Ключ
12 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
11 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
Сегодня
Завтра
1 июля
2 июля
17501 575 за 1 человека
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Тур на 1 день по черноморскому побережью
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Приглашаю вас отправиться на экскурсию по живописному побережью Черного моря. Вы увидите главные достопримечательности
от 15 500 за всё до 3 чел.
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
Нет отзывов
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Экскурсия по Русскому Винному Дому «Абрау-Дюрсо» - это уникальное путешествие
от 12 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в станицу Азовская
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
8 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ