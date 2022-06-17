1 день

Хаджохская Теснина

14:00 Размещение на базе в пос. Каменномостский в номерах или палатках, знакомство с инструктором, инструктаж.

Обед.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.