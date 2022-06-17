14:00 Размещение на базе в пос. Каменномостский в номерах или палатках, знакомство с инструктором, инструктаж.
Обед.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию.
По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на микроавтобусе до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.
Обед-на маршруте.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белой (оплачивается отдельно).
Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, на территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником (время сплава 1,5 часа).
14:00 Обед.
15:00 Выезд на конную прогулку (оплачивается отдельно).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
Подготовка к походу.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер до пос. Сахрай.
Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай – «Тайвань».
На ГАЗ-66 мы максимально подберемся до подножья горы, чтобы исключить самостоятельный переход через 11 бродов горной реки под названием Большой Сахрай и преодоление более 15 км.
Пешеходный маршрут к "Княжеской" поляне идет по крутой лесной тропе.
Продукты и снаряжение распределяется между участниками, основное несет инструктор.
Сначала тропа идет вверх до поляны Фирсовой, дальше поднимаемся до «Княжеской».
Здесь будет разбит наш первый палаточный лагерь.
Это фантастическое место, окруженное скалами и чудесными панорамами.
С поляны открываются бескрайние виды на долину Мостовского и Майкопского районов.
Восточная сторона поляны обрывается крутым склоном в ущелье реки Ходзь с практически девственной природой.
Поляна «Княжеская» имеет богатую историю и ее название говорит о многом.
Здесь в 1888 году Петром Николаевичем и Георгием Михайловичем Романовыми была организована Великокняжеская Кубанская охота.
Обед и Ужин в походных условиях.
Совместное приготовление пищи.
Встречаем рассвет, только ради этого стоит сюда прийти!
Сегодня начнется восхождение.
По еле заметной тропе поднимаемся от подножья на первый зубец Большого Тхача.
Отсюда открываются панорамы на весь Большой Кавказский Хребет, в хорошую погоду видно Эльбрус, Лаго-Накское нагорье, Фишт, Оштен, плато «Бамбаки» и горы Джемарук, Чугуш, Джуга, Тыбга.
Чем выше, тем сильнее впечатление от Чёртовых ворот.
Их громада всё мрачнее нависает над пейзажем, производя сильное впечатление, а если быть точнее это Левый и Правый Ачешбоки.
Именно с них начинается территория Кавказского заповедника.
Далее следуем по зубцам выше и выше, пока не достигаем самого высокого.
Это и есть вершина Тхача.
Здесь захватывающее зрелище, внизу скалы 300 м и «весь мир на ладони».
Спуск вниз занимает около 1 часа, ночевка на перевале в палатке или в балагане «Ветреном» - домике, специально построенном для туристов.
Обед и Ужин в походных условиях.
Переход по тропе у подножья горы Большой Тхач до скалы «Колокольня» и спуск в долину реки Большой Сахрай.
Доходим до места, где нас ждет машина, и едем на базу.
Завтрак и обед в походных условиях.
18:00 Ужин на базе.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в п. Каменномостский в номерах или палатках на выбор (4 ночи), а также проживание в палатках на маршруте (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
При двухместном размещении в палатке – 29 000 руб.
При двухместном размещении в номере – 35 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара и на жд вокзале г. Белореченск.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
— 1700 руб. с/до вокзала Белореченска.
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.
Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д.
+ 5 и выше.