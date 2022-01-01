Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.

Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Это совершенно другой мир, наполненный кристально чистыми водами рек и озёр, свежайшим горным воздухом, тончайшими ароматами цветов и деревьев. Горы в Адыгее, словно сказочные атланты, подпирают своими каменными плечами бездонное небо.

Зимний тур предполагает купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год, увлекательные походы по горам, треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, посещение горнолыжного курорта. Треккинги относительно лёгкие, доступные даже неподготовленным туристам.

Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!

Новый год в горах Адыгеи подарит незабываемые впечатления, превратив вашу жизнь в более интересную и яркую!