Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее
Новый Год в Адыгее

Что вы увидите 🤩

  • Нитка маршрута: г. Краснодар – пос. Хаджох
  • Музей камней и Хаджохский дольмен экскурсия в Свято-Михайловский монастырь Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) ущелье и водопады Руфабго Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках ущелье Мишоко термальные источники г. Краснодар.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Это совершенно другой мир, наполненный кристально чистыми водами рек и озёр, свежайшим горным воздухом, тончайшими ароматами цветов и деревьев. Горы в Адыгее, словно сказочные атланты, подпирают своими каменными плечами бездонное небо.
Зимний тур предполагает купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год, увлекательные походы по горам, треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, посещение горнолыжного курорта. Треккинги относительно лёгкие, доступные даже неподготовленным туристам.
Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!
Новый год в горах Адыгеи подарит незабываемые впечатления, превратив вашу жизнь в более интересную и яркую!

Цены на экскурсию

Для группы 1-14 человек
28 декабря - 02 января 2022
33 800 ₽
03 января - 08 января 2022
33 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава»: двух-, трехместные номера. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор.
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное. ), обед (день 2-6) – сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
  • Групповая аптечка.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Краснодар).
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 10500 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательно).
  • Новогодний ужин в туре с 28 декабря по 02 января (~1200-2200 руб. ). Группа празднует Новый Год в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором проводят праздничный ужин в гостинице.
Место начала и завершения
г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт)
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Адыгея, пос. Хаджох.
  • Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
  • Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на жд вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паек днем в горах.
  • Маршрут проходит на высоте: 410-1320 м.
  • Протяженность маршрута: 37, 7 км.
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (65% маршрута), средний (35% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
  • Мобильная связь по маршруту: постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.
  • Инфраструктура. В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.
Когда и сколько длится?
Когда: 28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022

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