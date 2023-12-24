Описание

Что вас ожидает: Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо История завода начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Подъём в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производство шампанского. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации Вам предложат пять сортов шампанского. Озеро Абрау Происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой. Вдоль набережной расположены небольшие кафе, где можно отдохнуть, пообедать и насладиться видом на озеро. При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной Ксении Петербургской. Культурно-Туристический Комплекс «Россия» Это обособленная территория, на которой размещены и функционируют круглогодично: амфитеатр «Арена Колизей», «Весёлая ферма», Клуб Верховой Езды, конные прогулки в горы по живописным местам, кафе с дегустационным залом и сувенирной лавкой, фото зона, аттракцион ПАРК с объектами показа: «Дом вверх дном» и «Троянский конь». Экстрим-шоу «Амазонки и волшебный меч» Это лошади чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты заставят вас удивиться. Вас ждут сказочные нимфы, сильные гладиаторы, смелые амазонки, повелители огня, таинственная волшебница и её Единорог, и конечно Дед Мороз и Снегурочка. Это обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить. После представления будет возможность сфотографироваться с артистами на концертной площадке или прокатиться на лошадях-артистах по манежу (за дополнительную плату). Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.