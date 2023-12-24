Невозможно жить на юге России, не посетив одно из самых прекрасных мест этого региона — Абрау-Дюрсо.
Мы приглашаем вас на экскурсию, во время которой Вы не только познакомитесь с потрясающей природой этого края и со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо», но и побываете на добром сказочном празднике Культурно-Туристического Комплекса «Россия», увидите новогоднее феерическое зрелище Новогоднее конное шоу «Амазонки и волшебный меч».
Мы приглашаем вас на экскурсию, во время которой Вы не только познакомитесь с потрясающей природой этого края и со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо», но и побываете на добром сказочном празднике Культурно-Туристического Комплекса «Россия», увидите новогоднее феерическое зрелище Новогоднее конное шоу «Амазонки и волшебный меч».
Ближайшие даты:
24
дек
дек
4
янв
янв
7
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (12+)
|2 450 ₽
|Детский билет
|2 200 ₽
Описание
Что вас ожидает: Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо История завода начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Подъём в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производство шампанского. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации Вам предложат пять сортов шампанского. Озеро Абрау Происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой. Вдоль набережной расположены небольшие кафе, где можно отдохнуть, пообедать и насладиться видом на озеро. При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной Ксении Петербургской. Культурно-Туристический Комплекс «Россия» Это обособленная территория, на которой размещены и функционируют круглогодично: амфитеатр «Арена Колизей», «Весёлая ферма», Клуб Верховой Езды, конные прогулки в горы по живописным местам, кафе с дегустационным залом и сувенирной лавкой, фото зона, аттракцион ПАРК с объектами показа: «Дом вверх дном» и «Троянский конь». Экстрим-шоу «Амазонки и волшебный меч» Это лошади чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты заставят вас удивиться. Вас ждут сказочные нимфы, сильные гладиаторы, смелые амазонки, повелители огня, таинственная волшебница и её Единорог, и конечно Дед Мороз и Снегурочка. Это обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить. После представления будет возможность сфотографироваться с артистами на концертной площадке или прокатиться на лошадях-артистах по манежу (за дополнительную плату). Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
по праздничным дням
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Экскурсия по винным подвалам без дегустации - 1000 руб. /чел
- Экскурсия с дегустацией шампанских вин - 1500 руб. /чел
- Билет на Новогоднее шоу в КТК «Россия» - 1000 руб. /взр. /дет.
- (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: феерическое зрелище «АМАЗОНКИ и ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» аттракцион «Дом Вверх Дном» зоопарк «Весёлая Ферма» арт объект «Троянский Конь» ПОДАРКИ детям
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Краснодар, л. Красноармейская, д. 110, Театр ДрамыЗавершение: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110, Театр Драмы
- Когда и сколько длится?
- Когда: по праздничным днямЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ В ДЕНЬ ЭКСКУРСС НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
- На маршруте имеются дополнительные платы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.