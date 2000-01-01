Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо

Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо

Что вы увидите 🤩

  • завод Абрау-Дюрсо
  • озеро Абрау
  • КТК "Россия"
Невозможно жить на юге России, не посетив одно из самых прекрасных мест этого региона – Абрау-Дюрсо. Мы приглашаем Вас на экскурсию, во время которой Вы не только познакомитесь с потрясающей природой этого края и со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» но и побываете на добром сказочном празднике Культурно-Туристического Комплекса “Россия”, увидите новогоднее феерическое зрелище «Тайна Белого Единорога». В новый год ожидание чуда, волшебное приключение, веселые игры и многочисленные сюрпризы вам подарят Дед мороз и Снегурочка, отважные амазонки и сарматы, бесстрашные гладиаторы, сказочные нимфы и многие другие!
Вы попадете в волшебный мир — мир прекрасных фантазий!
Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо.
История завода начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Подъём Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производство шампанского.
Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У Вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе дегустации Вам предложат пять сортов шампанского.
Озеро Абрау. Происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой. Вдоль набережной расположены небольшие кафе, где можно отдохнуть, пообедать и насладиться видом на озеро. При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной Ксении Петербургской.
Культурно-Туристический Комплекс «Россия» Это обособленная территория, на которой размещены и функционируют круглогодично: амфитеатр «Арена Колизей», «Весёлая ферма», Клуб Верховой Езды, конные прогулки в горы по живописным местам, кафе с дегустационным залом и сувенирной лавкой, фото зона, аттракцион ПАРК с объектами показа: «Дом вверх дном» и «Троянский конь».
Экстрим-шоу «Тайна Белого Единорога» -это лошади чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты заставят вас удивиться. Вас ждут сказочные нимфы, сильные гладиаторы, смелые амазонки, повелители огня, таинственная волшебница и её Единорог, и конечно Дед Мороз и Снегурочка. Это обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить! После представления будет возможность сфотографироваться с артистами на концертной площадке или прокатиться на лошадях-артистах по манежу. (за дополнительную плату)

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
взрослый (12+)
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия по винным подвалам без дегустации - 1000 руб. /чел
  • Экскурсия с дегустацией шампанских вин - 1500 руб. /чел
  • Билет на Новогоднее шоу в КТК «Россия» - 700 руб. /взр./дет. Дети до 4-х лет бесплатно! (шоу + зоопарк + подарок детям)
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Краснодар, л. Красноармейская, д. 110, Театр Драмы
Завершение: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110, Театр Драмы
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ В ДЕНЬ ЭКСКУРСС НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • в офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
  • На маршруте имеются дополнительные платы.
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
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