Краснодар - это южный город с многоликим характером, в котором удивительным образом сочетаются национальные кубанские традиции с ритмом современной жизни. Мы познакомим с историей города, с основными достопримечательностями, прогуляемся по главной улице Краснодара, улице Красной, которая бережно хранит историю города.

Для знакомства с настоящим города мы переместимся в современный парк с необычным для России дизайном – парк Галицкого.