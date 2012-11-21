Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Краснодар - это южный город с многоликим характером, в котором удивительным образом сочетаются национальные кубанские традиции с ритмом современной жизни. Мы познакомим с историей города, с основными достопримечательностями, прогуляемся по главной улице Краснодара, улице Красной, которая бережно хранит историю города.
Для знакомства с настоящим города мы переместимся в современный парк с необычным для России дизайном – парк Галицкого.
Ответы на вопросы
Что входит?
Пешеходная экскурсия по историческому центру
переездв парк Галицкого
Что не входит?
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собор Александра Невского, ул. Постовая, д. 26
Завершение: Главная городская площадь, ул. Красноармейская, д. 110
Что важно знать?
Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Оплатить вы можете:
на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
EOS-tour
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