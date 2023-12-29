Встречаемся и едем в гостевой дом. После размещения и обеда отправляемся на прогулку по живописному ущелью Мишоко, что в переводе с черкесского означает «Медвежья долина». Здесь были обнаружены следы стоянок древних поселений. Вы полюбуетесь завораживающими видами и красочным закатом, а вернувшись, поужинаем и отдохнём.

Важно: если вы прибываете в Минеральные Воды, трансфер займёт около 6 часов. В этом случае вы не успеете на экскурсионную часть первого дня и прибудете в Каменномостский уже к ужину.