Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Насладимся зимними пейзажами и по желанию заедем на целебные термальные источники, а в новогоднюю ночь устроим запоминающийся праздник.
дек
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Размещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью Мишоко
Встречаемся и едем в гостевой дом. После размещения и обеда отправляемся на прогулку по живописному ущелью Мишоко, что в переводе с черкесского означает «Медвежья долина». Здесь были обнаружены следы стоянок древних поселений. Вы полюбуетесь завораживающими видами и красочным закатом, а вернувшись, поужинаем и отдохнём.
Важно: если вы прибываете в Минеральные Воды, трансфер займёт около 6 часов. В этом случае вы не успеете на экскурсионную часть первого дня и прибудете в Каменномостский уже к ужину.
Подъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикник
Утром доберёмся до села Даховское, откуда совершим восхождение на хребет Уна-Коз. Желающие смогут подняться по канатной дороге (за доплату). Вы насладитесь панорамами Главного Кавказского хребта и его вершин. Осмотрим интересные места в недрах скал — ходят легенды, что в каменных стенах спрятаны сокровища, так как в древности здесь пролегал торговый маршрут.
Поднимемся на Чёртов палец — скалу, с которой открываются головокружительные пейзажи. На уютной лужайке устроим привал-пикник — пообедаем, передохнём и отправимся в обратный путь.
Гуамское ущелье, термальные источники, встреча Нового года
После завтрака направимся в Гуамское ущелье, где проложена узкоколейная дорога, которая сейчас не используется, но кадры тут получаются потрясающие. Затем вернёмся на турбазу, при желании посетив по пути термальные источники (за доплату). Ощущения при погружении в горячие целебные воды в окружении горных вершин незабываемые!
Для заезда с 29.12: вечером, в 20:00, побываем на новогодней ёлке в Хаджохской теснине (за доплату). А в 22:00 начнём отмечать Новый год — до 01:00 вас ждёт весёлый праздник с угощениями и забавными конкурсами.
Водопады Руфабго
Этот день мы проведём в одном из самых живописных мест Адыгеи — на водопадах Руфабго. Вы полюбуетесь каскадом водопадов, при желании посетим водопад с романтическим названием Чаша любви.
Важно: обычно водопады зимой остаются полноводными, но иногда всё-таки замерзают — тогда вас ждёт настоящая ледяная сказка.
Плато Лаго-Наки, Азишская пещера
Позавтракав, едем на плато Лаго-Наки (в пути — 1 час), почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника. Здесь можно насладиться единением с первозданной природой, впечатляющей своей красотой. Вы полюбуетесь адыгейскими просторами и подышите чистейшим воздухом. Если повезёт и выпадет много снега, сможем взять в аренду санки или поиграть в снежки.
Затем вас ждёт знакомство с Большой Азишской пещерой, где вы рассмотрите подземные ходы из сталактитов и сталагмитов. После перекусим и направимся в гостевой дом отдыхать и ужинать.
Отъезд
В 09:00 выезжаем в Краснодар или Минеральные Воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ж. - д. вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы можете прилететь в аэропорт Сочи, Ставрополя или Минеральных Вод и оттуда самостоятельно добраться на электричке или автобусе до КраснодараЗавершение: После завтрака - групповой трансфер в Краснодар и Минеральные Воды в 09:00 (входит в стоимость). Рекомендуем брать обратные билеты на поезда из Краснодара после 14:00, на самолёты из Минеральных Вод - после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.