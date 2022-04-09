Что вас ожидает

Орлиная полка — место, где захватывает дух

Орлиная полка — смотровая площадка на краю обрыва, с которой открываются фантастические виды на горы Кавказского биосферного заповедника, поселок Мезмай и русло реки Курджипс. Чтобы до нее добраться, мы поднимемся по тенистым тропинкам на высоту 300 метров, наслаждаясь по пути кристально чистым воздухом и панорамами Лагонакского нагорья.

Водопад Исиченко и не только

Мы пройдем по живописной тропе вдоль бурлящей горной реки, полюбуемся самшитовыми деревьями и поросшими мхом каменными уступами. Достигнув чудесного лесного водопада, немного отдохнем и обсудим местные легенды. В завершение, если пожелаете, заглянем в аутентичное кафе: попробуем адыгейский сыр и выпьем ароматный чай.

Организационные детали