Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день

Погулять по самшитовому лесу, подняться на скалу и насладиться волшебными видами

Индивидуальная
Приглашаю в путешествие всех любителей горных пейзажей! Вы увидите величественные ущелья, реки и водопады.

По-новому откроете Краснодарский край и узнаете о нем много интересного.

Я расскажу, как живут здесь люди, где они любят отдыхать, каковы особенности местных традиций, культуры, флоры и фауны.
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Орлиная полка — место, где захватывает дух

Орлиная полка — смотровая площадка на краю обрыва, с которой открываются фантастические виды на горы Кавказского биосферного заповедника, поселок Мезмай и русло реки Курджипс. Чтобы до нее добраться, мы поднимемся по тенистым тропинкам на высоту 300 метров, наслаждаясь по пути кристально чистым воздухом и панорамами Лагонакского нагорья.

Водопад Исиченко и не только

Мы пройдем по живописной тропе вдоль бурлящей горной реки, полюбуемся самшитовыми деревьями и поросшими мхом каменными уступами. Достигнув чудесного лесного водопада, немного отдохнем и обсудим местные легенды. В завершение, если пожелаете, заглянем в аутентичное кафе: попробуем адыгейский сыр и выпьем ароматный чай.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Маршрут подходит для взрослых и детей от семи лет
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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