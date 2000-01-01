Поездка в Горячий Ключ из Краснодара

Однодневная экскурсия в город Горячий Ключ познакомит вас с красотами одного из старейших...

Однодневная экскурсия в город Горячий Ключ познакомит вас с красотами одного из старейших оздоровительных курортов Кавказа.

В путешествие мы отправимся из Краснодара, по дороге вы полюбуетесь природными достопримечательностями Краснодарского края и послушаете немало интересных рассказов о традициях и богатом прошлом Кубани.
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара

Что вы увидите 🤩

  • Горячий Ключ
  • памятник Аршалуйс Ханжиян
  • Курортный парк
  • Аллея тысячи сосен
  • Арка со львами
  • монумент к 100-летию города
  • Питьевая галерея
  • Минеральная поляна
  • Часовня Иверской иконы Божьей матери
  • памятник минеральным водам
  • источник Святого Пантелеймона
  • Дантово ущелье
  • скала Спасения (Петушок)
Горячий Ключ — известный город-курорт на реке Псекупс
Пешеходная прогулка по Горячему Ключу начнётся с осмотра памятника Аршалуйс Ханжиян — героической женщине, которая в боях Великой Отечественной войны ухаживала за ранеными солдатами. Далее мы посетим знаменитый Курортный парк и прогуляемся от Аллеи тысячи сосен мимо Арки со львами, санаторно-курортных комплексов, монумента к 100-летию города.
При посещении Питьевой галереи вы попробуете воду из местных термальных источников. Вода в Горячем Ключе известна своими уникальными целебными свойствами, помогающими в лечении многих заболеваний. От галереи мы направимся к Минеральной поляне, где увидим Часовню Иверской иконы Божьей матери, памятник минеральным водам и источник Святого Пантелеймона.
Завершающим этапом экскурсии станет подъём к самой известной природной достопримечательности Горячего Ключа — Дантову ущелью. С высоты этой узкой 100-метровой расщелины вы увидите окружающие горные вершины, русло реки Псекупс и визитную карточку курорта — скалу Спасения (Петушок).

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание.
 Что не входит
  • Входные билеты
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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