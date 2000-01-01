Горячий Ключ — известный город-курорт на реке Псекупс

Пешеходная прогулка по Горячему Ключу начнётся с осмотра памятника Аршалуйс Ханжиян — героической женщине, которая в боях Великой Отечественной войны ухаживала за ранеными солдатами. Далее мы посетим знаменитый Курортный парк и прогуляемся от Аллеи тысячи сосен мимо Арки со львами, санаторно-курортных комплексов, монумента к 100-летию города.

При посещении Питьевой галереи вы попробуете воду из местных термальных источников. Вода в Горячем Ключе известна своими уникальными целебными свойствами, помогающими в лечении многих заболеваний. От галереи мы направимся к Минеральной поляне, где увидим Часовню Иверской иконы Божьей матери, памятник минеральным водам и источник Святого Пантелеймона.

Завершающим этапом экскурсии станет подъём к самой известной природной достопримечательности Горячего Ключа — Дантову ущелью. С высоты этой узкой 100-метровой расщелины вы увидите окружающие горные вершины, русло реки Псекупс и визитную карточку курорта — скалу Спасения (Петушок).

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