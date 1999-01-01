Поход на Большой Тхач и Ачешбоки

Маршрут проходит на Кавказе, на границе республики Адыгея и Краснодарского края.

В этих местах находится природный парк «Большой Тхач».

Природный парк — это бескрайние, ярко-зелёные просторы, над которыми величественно возвышаются вершины Большого и Малого Тхача, это цветущие альпийские луга и небольшие снежники на склонах гор.

Самым интересным объектом на территории природного парка является гора Большой Тхач (2368 м)— наивысшая точка нашего маршрута.

Благодаря своей красоте и уникальности, эта вершина Западного Кавказа была включена в 1999 году Международным фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки

Что вы увидите 🤩

  • пос. Новопрохладное
  • водопад Манькин Шум
  • Княжеская поляна
  • пещера «Озёрная»
  • пещера «Хрустальная»
  • пещера «Морская звезда»
  • восхождение на вершину горы Большой Тхач
  • гора Малый Тхач
  • Умрилова поляна
  • хребет Ачешбок
  • Чёртовы ворота
  • поход на западную воротину Ачешбока (радиально)
  • балаган Шестакова
  • балаган Юбилейный
  • поляна «Корыто»
  • р. Куна
  • пос. Новопрохладное
День 1
Пос. Новопрохладное, водопад Манькин Шум
Надеваем рюкзаки — и отправляемся в путь из поселка Новопрохладное (Сахрай). Поход начинается вдоль живописного каньон реки. Во время похода на Большой Тхач в мае нам предстоит преодолеть неглубокие броды. По пути посетим водопад Манькин Шум и придём к месту под названием Тайвань, где сливаются две горные реки — Малый и Большой Сахрай. В этом месте будет наша первая ночёвка.
Активная часть прохождения по маршруту: 9, 8 км, перепад высот 620-850 м, продолжительность похода 4 часа.
День 2
Княжеская поляна, пещера «Озёрная»
По пихтовому лесу тропа выведет нас к знаменитой Княжеской поляне.
Поляна «Княжеская» имеет богатую историю, её название появилось ещё в конце XIX века, когда эти места были выбраны князьями династии Романовых для великокняжеской кубанской охоты. Место для охоты было выбрано весьма удачное: с Княжеской поляны открываются потрясающе красивые виды на далекие горы, а восточная сторона выходит в ущелье реки Ходзь. Сейчас, как и много лет назад, здесь сохранилась нетронутая красота этих мест, это настоящий рай для фотолюбителей! Именно в таком прекрасном месте будет разбит наш лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 7, 3 км, перепад высот 850-1910 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 3
Пещера «Хрустальная», пещера «Морская звезда», восхождение на вершину горы Большой Тхач
Княжеская поляна прекрасна не только вечером! Утром, по хорошей погоде, она всегда радует туристов великолепными видами: вдалеке, из ночной мглы, появляются горы, всё вокруг освещается тёплым сиянием горного утра и начинается новый день! Собираем лагерь и отправляемся вперёд по маршруту. По пути посещаем пещеры «Хрустальная» и «Морская звезда».
Сегодня нам покорится гора Большой Тхач! Поднявшись по тропе, издалека увидим посёлок Сахрай, станицу Даховская, над которой виднеются тонкие светлые полосы скалистых хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау.
Большой Тхач — одна из самых популярных вершин Западного Кавказа. С адыгейского языка её название переводится как «Гора духов» или «Священная гора». С южной стороны Большой Тхач напоминает средневековый замок или готический собор, а с севера похож на сплошную каменную стену. Его вершина, как величественная корона, гордо возвышается над изумрудными лугами. Перепад высот между вершиной Большой Тхач и руслами окрёстных рек составляет порядка 1 км, а длина стены Тхача составляет 10-12 км!
Сегодня поднимемся на самую высшую точку этой горы — 2368 м. Отсюда открываются великолепная панорама Главного Кавказского Хребта, в ясную погоду виден белоснежный Эльбрус, плато Лаго-Наки, гора Фишт и Чугуш — высшая точка Адыгеи. С вершины спустимся на седловину между Малым и Большим Тхачом.
Активная часть прохождения по маршруту: 6, 5 км, перепад высот 1910-2368-1990 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 4
Гора Малый Тхач, Умрилова поляна
Новый день, новые виды! Пеший поход на Тхач продолжается. Сегодня сфотографируем поближе младшего брата Большого Тхача — гору Малый Тхач, высота которой 2237 м. Мы поднимемся на её вершину, чтобы полюбоваться панорамой Кавказских гор и великолепной короной Большого Тхача. Далее идём на Умриловскую поляну. Давным-давно предприимчивый промышленник Умрилов взял в аренду эту поляну и окружающие леса, чтобы заниматься здесь заготовкой леса. Лес здесь давно уже не рубят, а название поляны Умрилова так и осталось.
Активная часть прохождения по маршруту: 5, 3 км, перепад высот 1990-2237-2110 м, продолжительность похода 6 часов.
День 5
Хребет Ачешбок, Чёртовы ворота, подъём на западную воротину Ачешбока
Поход на Тхач невозможно представить без прогулки к Чёртовым воротам. Сегодня очень интересный день! Отправляемся к хребту Ачешбок, чтобы сделать сотни своих, потрясающих фотографий. Хребет Ачешбок состоит из двух вершин — Западный и Восточный Ачешбок. Эти два живописных пика разделяет расщелина, вместе с которой массив образует Чёртовы ворота. Хребет Ачешбок очень эффектный: его скалистые зубцы упираются в небо, а отвесные тёмно-серые скалы высотой 450 м резко обрываются вниз к альпийским лугам.
Ачешбок хранит несколько легенд. По одной из них, в этих местах жил когда-то Чёрт. Он решил сделать очень мощную пушку, которая может выстрелить до самого Чёрного моря. Построил он оружие, выстрелил, но ядро не смогло перелететь через хребет Ачешбок и лишь проделало в нем дыру. Так образовались расщелина Чёртовы вороты.
Активная часть прохождения по маршруту: 9 км, перепад высот 2110-2360 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 6
Балаган Шестакова
С утра продолжаем наш путь, тропа пройдёт по альпике и хвойному лесу. По пути полюбуемся на гору Афонка, которой заканчивается Афонский хребет. Эта живописная гора стоит посреди дремучего леса из вековых пихт, за что эта местность так и называется «Тёмный ельник». На ночёвку остановимся на лесной поляне в балагане Шестакова.
Активная часть прохождения по маршруту: 7 км, перепад высот 2110-1860 м, продолжительность похода 3-4 часа.
День 7
Балаган Юбилейный, поляна «Корыто», р. Куна — пос. Новопрохладное — г. Краснодар
С утра скользнём прощальным взглядом по горным пейзажам и по натоптанной тропе покидаем эти места. Пихтовая тропа вдоль реки Куна выведет нас к реке Сахрай. Здесь мы были в самом начале нашего маршрута. Ожидаем транспорт и уезжаем в г. Краснодар. Поход на Большой Тхач завершен.
🚩 Начало: г. Краснодар (жд вокзал в 07:00 МСК, аэропорт в 07
🏁 Место завершения: г. Краснодар в 22:00 МСК.
 Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Регистрация в МЧС
  • Трёхразовое питание.
 Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Краснодар)
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат)
  • Страховка (не обязательно).
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Адыгея, Краснодарский край.
  • Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал в 07:00 МСК, аэропорт в 07:30 МСК).
  • Финиш маршрута: г. Краснодар в 22:00 МСК.
  • Тип отдыха: поход с рюкзаками.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 620-2360 м.
  • Список снаряжения:
  • Палатка
  • Рюкзак с накидкой от дождя
  • Спальник (температура комфорта 0...-5С).
  • Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
  • Каремат
  • Подпопник
  • Шапка
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +6… +10С.
  • Флиска
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь
  • Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы)
  • Купальник
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию). Документы должны быть герметично упакованы, например, в водонепроницаемый чехол
  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0, 5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага
  • Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
  • Фонарик
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Время проведения: Информация о сроках на следующий сезон появится позже.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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