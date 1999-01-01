День 1

Пос. Новопрохладное, водопад Манькин Шум

Надеваем рюкзаки — и отправляемся в путь из поселка Новопрохладное (Сахрай). Поход начинается вдоль живописного каньон реки. Во время похода на Большой Тхач в мае нам предстоит преодолеть неглубокие броды. По пути посетим водопад Манькин Шум и придём к месту под названием Тайвань, где сливаются две горные реки — Малый и Большой Сахрай. В этом месте будет наша первая ночёвка.

Активная часть прохождения по маршруту: 9, 8 км, перепад высот 620-850 м, продолжительность похода 4 часа.

День 2

Княжеская поляна, пещера «Озёрная»

По пихтовому лесу тропа выведет нас к знаменитой Княжеской поляне.

Поляна «Княжеская» имеет богатую историю, её название появилось ещё в конце XIX века, когда эти места были выбраны князьями династии Романовых для великокняжеской кубанской охоты. Место для охоты было выбрано весьма удачное: с Княжеской поляны открываются потрясающе красивые виды на далекие горы, а восточная сторона выходит в ущелье реки Ходзь. Сейчас, как и много лет назад, здесь сохранилась нетронутая красота этих мест, это настоящий рай для фотолюбителей! Именно в таком прекрасном месте будет разбит наш лагерь.

Активная часть прохождения по маршруту: 7, 3 км, перепад высот 850-1910 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 3

Пещера «Хрустальная», пещера «Морская звезда», восхождение на вершину горы Большой Тхач

Княжеская поляна прекрасна не только вечером! Утром, по хорошей погоде, она всегда радует туристов великолепными видами: вдалеке, из ночной мглы, появляются горы, всё вокруг освещается тёплым сиянием горного утра и начинается новый день! Собираем лагерь и отправляемся вперёд по маршруту. По пути посещаем пещеры «Хрустальная» и «Морская звезда».

Сегодня нам покорится гора Большой Тхач! Поднявшись по тропе, издалека увидим посёлок Сахрай, станицу Даховская, над которой виднеются тонкие светлые полосы скалистых хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау.

Большой Тхач — одна из самых популярных вершин Западного Кавказа. С адыгейского языка её название переводится как «Гора духов» или «Священная гора». С южной стороны Большой Тхач напоминает средневековый замок или готический собор, а с севера похож на сплошную каменную стену. Его вершина, как величественная корона, гордо возвышается над изумрудными лугами. Перепад высот между вершиной Большой Тхач и руслами окрёстных рек составляет порядка 1 км, а длина стены Тхача составляет 10-12 км!

Сегодня поднимемся на самую высшую точку этой горы — 2368 м. Отсюда открываются великолепная панорама Главного Кавказского Хребта, в ясную погоду виден белоснежный Эльбрус, плато Лаго-Наки, гора Фишт и Чугуш — высшая точка Адыгеи. С вершины спустимся на седловину между Малым и Большим Тхачом.

Активная часть прохождения по маршруту: 6, 5 км, перепад высот 1910-2368-1990 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 4

Гора Малый Тхач, Умрилова поляна

Новый день, новые виды! Пеший поход на Тхач продолжается. Сегодня сфотографируем поближе младшего брата Большого Тхача — гору Малый Тхач, высота которой 2237 м. Мы поднимемся на её вершину, чтобы полюбоваться панорамой Кавказских гор и великолепной короной Большого Тхача. Далее идём на Умриловскую поляну. Давным-давно предприимчивый промышленник Умрилов взял в аренду эту поляну и окружающие леса, чтобы заниматься здесь заготовкой леса. Лес здесь давно уже не рубят, а название поляны Умрилова так и осталось.

Активная часть прохождения по маршруту: 5, 3 км, перепад высот 1990-2237-2110 м, продолжительность похода 6 часов.

День 5

Хребет Ачешбок, Чёртовы ворота, подъём на западную воротину Ачешбока

Поход на Тхач невозможно представить без прогулки к Чёртовым воротам. Сегодня очень интересный день! Отправляемся к хребту Ачешбок, чтобы сделать сотни своих, потрясающих фотографий. Хребет Ачешбок состоит из двух вершин — Западный и Восточный Ачешбок. Эти два живописных пика разделяет расщелина, вместе с которой массив образует Чёртовы ворота. Хребет Ачешбок очень эффектный: его скалистые зубцы упираются в небо, а отвесные тёмно-серые скалы высотой 450 м резко обрываются вниз к альпийским лугам.

Ачешбок хранит несколько легенд. По одной из них, в этих местах жил когда-то Чёрт. Он решил сделать очень мощную пушку, которая может выстрелить до самого Чёрного моря. Построил он оружие, выстрелил, но ядро не смогло перелететь через хребет Ачешбок и лишь проделало в нем дыру. Так образовались расщелина Чёртовы вороты.

Активная часть прохождения по маршруту: 9 км, перепад высот 2110-2360 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 6

Балаган Шестакова

С утра продолжаем наш путь, тропа пройдёт по альпике и хвойному лесу. По пути полюбуемся на гору Афонка, которой заканчивается Афонский хребет. Эта живописная гора стоит посреди дремучего леса из вековых пихт, за что эта местность так и называется «Тёмный ельник». На ночёвку остановимся на лесной поляне в балагане Шестакова.

Активная часть прохождения по маршруту: 7 км, перепад высот 2110-1860 м, продолжительность похода 3-4 часа.

День 7

Балаган Юбилейный, поляна «Корыто», р. Куна — пос. Новопрохладное — г. Краснодар

С утра скользнём прощальным взглядом по горным пейзажам и по натоптанной тропе покидаем эти места. Пихтовая тропа вдоль реки Куна выведет нас к реке Сахрай. Здесь мы были в самом начале нашего маршрута. Ожидаем транспорт и уезжаем в г. Краснодар. Поход на Большой Тхач завершен.