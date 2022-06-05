Организационные детали

Участие детей от 14 лет допускается в присутствии одного из родителей.

Вам понадобятся: рюкзак объёмом не менее 70 литров (все вещи, включая общественное снаряжение, полученное на старте маршрута, должны помещаться), накидка на рюкзак, спальный мешок (t комфорта не выше +5), гермомешок для спальника и личных вещей, каремат (туристический коврик), треккинговые палки, гамаши/бахилы, сидушка, маленький штурмовой рюкзак, фонарик и дополнительный комплект батареек, кружка, ложка, тарелка, нож, термос (до 1 литра), умывальные принадлежности, банные принадлежности, полотенце для умывания и бани, гигиеническая помада, солнцезащитные крем и очки, предметы гигиены, туалетная бумага, треккинговая обувь, сменная обувь (кроссовки, или лёгкие эва-сапоги, или «кроксы»), носки тонкие — 3 пары, носки тёплые — 1 пара, термобельё (брюки и джемпер), футболка (синтетика), брюки спортивные (ходовые), флис/толстовка, куртка тонкая ветрозащитная (мембрана), утеплённая куртка или жилет, шапка, бафф, кепка/панама/бандана, перчатки, комплект одежды для сна (брюки, джемпер, носки), купальник/купальные шорты, дождевик, паспорт, медицинский полис, личная медицинская аптечка, портативные средства зарядки, свисток. Если у вас нет какого-либо снаряжения, сообщите нам.

Мы подберём оптимальные варианты, поможем с выбором и покупкой или предоставим в аренду.

На протяжении похода желающих ждут занятия йогой и растяжкой, которые помогут сбалансировать нагрузки ежедневных переходов и снять напряжение, а сеансы гвоздестояния позволят проработать психоэмоциональное состояние и зарядиться энергией.