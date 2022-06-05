Поход по природному парку «Большой Тхач»

Побыть вдали от шума городов, покорить вершины и пройти по заповеднику

Авторский тур
Летом хочется чаще проводить время на природе.

Мы пройдём уединённым маршрутом по нетронутым местам парка «Большой Тхач» и Псебайского заказника.

В июне пёстрый ковер из первоцветов в сочетании с островками нерастаявшего снега и белых пиков создаёт выразительные картины.

Взойдём на горы, поднимемся на перевал.

Вы почувствуете себя свободными и полными сил для будущих побед.
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Участие детей от 14 лет допускается в присутствии одного из родителей.

Вам понадобятся: рюкзак объёмом не менее 70 литров (все вещи, включая общественное снаряжение, полученное на старте маршрута, должны помещаться), накидка на рюкзак, спальный мешок (t комфорта не выше +5), гермомешок для спальника и личных вещей, каремат (туристический коврик), треккинговые палки, гамаши/бахилы, сидушка, маленький штурмовой рюкзак, фонарик и дополнительный комплект батареек, кружка, ложка, тарелка, нож, термос (до 1 литра), умывальные принадлежности, банные принадлежности, полотенце для умывания и бани, гигиеническая помада, солнцезащитные крем и очки, предметы гигиены, туалетная бумага, треккинговая обувь, сменная обувь (кроссовки, или лёгкие эва-сапоги, или «кроксы»), носки тонкие — 3 пары, носки тёплые — 1 пара, термобельё (брюки и джемпер), футболка (синтетика), брюки спортивные (ходовые), флис/толстовка, куртка тонкая ветрозащитная (мембрана), утеплённая куртка или жилет, шапка, бафф, кепка/панама/бандана, перчатки, комплект одежды для сна (брюки, джемпер, носки), купальник/купальные шорты, дождевик, паспорт, медицинский полис, личная медицинская аптечка, портативные средства зарядки, свисток. Если у вас нет какого-либо снаряжения, сообщите нам.
Мы подберём оптимальные варианты, поможем с выбором и покупкой или предоставим в аренду.

На протяжении похода желающих ждут занятия йогой и растяжкой, которые помогут сбалансировать нагрузки ежедневных переходов и снять напряжение, а сеансы гвоздестояния позволят проработать психоэмоциональное состояние и зарядиться энергией.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж / д вокзал, 8:00
Завершение: Краснодар, ж / д вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажиЗаповедники

Еще несколько похожих предложений в Краснодаре

Поход на Большой Тхач
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
23 760 за 1 человека
Парк Галицкого - лучший парк России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Парк Галицкого - лучший парк России
Во время двухчасовой прогулки вы увидите все популярные локации лучшего парка России! Зайдете
2 000 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка Галицкого
3 часа
Индивидуальная
Гиды
5
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка Галицкого
Краснодар - крупный город на юге России
от 5 000 за 1-10 чел.
Краснодар - город кочующих монументов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
5
2 отзыва
Краснодар - город кочующих монументов
Пройти по улице Красной, сравнить облик города вчера и сегодня и узнать о важных вехах в его истории
4 000 за 1-4 чел.
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Анна
4.9
11 отзывов
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Вы познакомитесь с самыми-самыми парками Краснодара (самым большим, самым старым
2 250 за 1 человека
Новороссийск - город-труженик, город-герой
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
КрайЮга
Нет отзывов
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Достопримечательности Новороссийска несут в себе не только исторические, но
от 12 500 за 1-4 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
5
35 отзывов
Парк «Краснодар»: территория будущего
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
2 500 за 1-2 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Ольга
5
7 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
1 600 за 1 человека
Краснодар - город на «золотой параллели»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
4.7
3 отзыва
Краснодар - город на «золотой параллели»
Посетить самые живописные уголки города и прикоснуться к магии особого географического положения
7 000 за 1-4 чел.
Маршрут №30: поход через горы к морю
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
26 500 за 1 человека
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 000 за 1 человека
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
19 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
Древние города Крыма: Керчь, Феодосия, Судак
Приглашаем вас в путешествие по юго-востоку Крыма
2 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ