Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальный однодневный тур в республику Адыгея из Краснодара.

Природа этого благодатного местечка - красивейшие 🤩 горные ущелья, бурные реки, уникальные панорамы, открывающимися с горных хребтов. Однажды побывав в этой горной республике влюбляешься в ее чистую красоту и остаться в восхищении на всю жизнь.

Побывав на программе Вы узнаете культуру и историю 📖 черкесского народа, проживающего в республике. Прикоснетесь к дольменной культуре Кавказа, истокам меотских поселений и, конечно, к ярким и самобытным обычаям адыгейцев.

В ходе поездки в долину реки Белой Вы: