Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальный однодневный тур в республику Адыгея из Краснодара.
Природа этого благодатного местечка - красивейшие 🤩 горные ущелья, бурные реки, уникальные панорамы, открывающимися с горных хребтов. Однажды побывав в этой горной республике влюбляешься в ее чистую красоту и остаться в восхищении на всю жизнь.
Побывав на программе Вы узнаете культуру и историю 📖 черкесского народа, проживающего в республике. Прикоснетесь к дольменной культуре Кавказа, истокам меотских поселений и, конечно, к ярким и самобытным обычаям адыгейцев.
В ходе поездки в долину реки Белой Вы:
посетите раритетный музей 🖼 камней;
сможете полюбопытствовать видом гиганта-дольмена — ровесника египетских пирамид;
прогуляетесь среди извилистых дорожек Хаджохской теснины;
полюбопытствуете как выглядит священная языческая роща;
восхититесь красивейшими водопадами республики — водопадами Руфабго;
самые стойкие и любознательные туристы закончат путешествие в пивном ресторанчике в центре г. Майкопа — здесь можно продегустировать аутентичные продукты и отведать сорта пива, имеющего более чем вековую историю.
Что входит
Страховка
Трансфер по программе
Работа инструктора-проводника
Что не входит
Входные билеты: Хаджохская теснина (400 руб. с человека) водопады Руфабго (400 руб. с человека)
Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драматический театр. Театральная площадь, дом 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.