Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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Природа Адыгеи. В долину реки Белой

5
1 отзыв
Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Путешествие по Адыгейской республике на индивидуальной экскурсии 🧭.

Мы отправимся по отдельному региону нашей страны, полному красивейших горных ущелий, бурных рек и уникальных панорам, открывающихся с горных хребтов.

Я расскажу вам о культуре черкесского народа.

Нас ждёт знакомство с каменным дольменом, родственником Стоунхенджа и Пирамид.

Мы посетим Хаджохскую теснину и полюбуемся многочисленными водопадами Руфабго.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Природа Адыгеи. В долину реки Белой
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
Индивидуальный однодневный тур в республику Адыгея из Краснодара.
Природа этого благодатного местечка - красивейшие 🤩 горные ущелья, бурные реки, уникальные панорамы, открывающимися с горных хребтов. Однажды побывав в этой горной республике влюбляешься в ее чистую красоту и остаться в восхищении на всю жизнь.
Побывав на программе Вы узнаете культуру и историю 📖 черкесского народа, проживающего в республике. Прикоснетесь к дольменной культуре Кавказа, истокам меотских поселений и, конечно, к ярким и самобытным обычаям адыгейцев.

В ходе поездки в долину реки Белой Вы:

  • посетите раритетный музей 🖼 камней;
  • сможете полюбопытствовать видом гиганта-дольмена — ровесника египетских пирамид;
  • прогуляетесь среди извилистых дорожек Хаджохской теснины;
  • полюбопытствуете как выглядит священная языческая роща;
  • восхититесь красивейшими водопадами республики — водопадами Руфабго;
  • самые стойкие и любознательные туристы закончат путешествие в пивном ресторанчике в центре г. Майкопа — здесь можно продегустировать аутентичные продукты и отведать сорта пива, имеющего более чем вековую историю.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер по программе
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит
  • Входные билеты: Хаджохская теснина (400 руб. с человека) водопады Руфабго (400 руб. с человека)
  • Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драматический театр. Театральная площадь, дом 2
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
Природа Адыгеи. В долину реки Белой
Природа Адыгеи. В долину реки Белой

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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