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Санаторский парк. Горячий Ключ

Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Санаторский парк.

Горячий Ключ
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Санаторский парк. Горячий Ключ
Санаторский парк. Горячий Ключ

Что вы увидите

  • Целебный парк
  • Аллея тысяча сосен
  • Арка в честь 140-летия парка
  • Танцующие фонтаны
  • Арка со львами
  • Роза ветров
  • Питьевая галерея
  • Арка Горный парк
  • Дантово ущелье
  • Скала Петушок
  • Адыгейский столб
  • Памятник И. П. Павлову
  • Счастливый мост
  • Богатырские пещеры
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ на один из старейших минерально-питьевых курортов нашей страны - город 🏙️ Горячий Ключ.
Живописный курорт расположен на территории многочисленных месторождений термальных источников, сочетающих в себе достоинства почти всех российских минеральных вод! Высокая эффективность лечения на курорте многих заболеваний поставила Горячий Ключ в ряды лучших здравниц России.
Горячий Ключ по праву гордится одной из своих достопримечательностей 🏛️ — старинным Санаторским парком, местом где сконцентрированы исторические, бальнеологические, религиозные, культурные и природные достопримечательности курорта. В ходе экскурсионной программы Вам предстоит отправиться в путешествие по Санаторному парку, окунуться в историю 📖 региона, а так же проследовать к одним из загадочных пещер, расположенных в окрестностях Горячего Ключа — рукотворным полостям в горном массиве — скале песчанника, исполненными человеком в XIX столетии.
Вы узнаете о древних народах, населявших земли Прикубанья в стародавние времена, прикоснуться к трем религиям до сих пор господствующим на территории черкесских земель и познакомиться с витающими в воздухи былями и сказаниями.
Вас ждут смотровые площадки, панорама долины реки Псекупс, Богатырские пещеры, святой источник и еще много-много всего интересного.
Что входит
  • Трансфер по программе
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Площадь перед Драмтеатром. Театральная площадь, 2
Санаторский парк. Горячий Ключ
Санаторский парк. Горячий Ключ
Санаторский парк. Горячий Ключ
Санаторский парк. Горячий Ключ
Санаторский парк. Горячий Ключ

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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