Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ на один из старейших минерально-питьевых курортов нашей страны - город 🏙️ Горячий Ключ.

Живописный курорт расположен на территории многочисленных месторождений термальных источников, сочетающих в себе достоинства почти всех российских минеральных вод! Высокая эффективность лечения на курорте многих заболеваний поставила Горячий Ключ в ряды лучших здравниц России.

Горячий Ключ по праву гордится одной из своих достопримечательностей 🏛️ — старинным Санаторским парком, местом где сконцентрированы исторические, бальнеологические, религиозные, культурные и природные достопримечательности курорта. В ходе экскурсионной программы Вам предстоит отправиться в путешествие по Санаторному парку, окунуться в историю 📖 региона, а так же проследовать к одним из загадочных пещер, расположенных в окрестностях Горячего Ключа — рукотворным полостям в горном массиве — скале песчанника, исполненными человеком в XIX столетии.

Вы узнаете о древних народах, населявших земли Прикубанья в стародавние времена, прикоснуться к трем религиям до сих пор господствующим на территории черкесских земель и познакомиться с витающими в воздухи былями и сказаниями.

Вас ждут смотровые площадки, панорама долины реки Псекупс, Богатырские пещеры, святой источник и еще много-много всего интересного.