Удивительная ретро-экскурсия по горной узкоколейной железной дороге!

Экскурсионный проект по единственной в РФ горной узкоколейной железной дороге главной задачей которого является ее СОХРАНЕНИЕ.

Вы прокатитесь по горной узкоколейной железной дороге, оставшейся нам в наследство из времен СССР, посмотрите самые интересные достопримечательности 🏛️ и самые захватывающие виды на пути. Дорога проходит через горы ⛰️, реки, девственные леса и малонаселенные деревни. Это путешествие в прошлое, проект, который позволяет своими глазами увидеть жизнь российской глубинки и узнать много нового и интересного об истории 📖 нашей страны!

Есть такое отдаленное сельское поселение Шпалорез. Расположено оно в горном районе, основное средство связи с остальным миром - узкоколейная железная дорога. Посёлок с романтичным названием Отдалённый, или с не менее романтичным названием Шпалорез - с тех времён, когда из окрестного дерева тут действительно резали шпалы.

Когда-то сеть узкоколеек охватывала множество горных поселков, использовали железные дороги для вывоза леса, перевозки пассажиров, товаров, почты. Со временем парк 🌳 техники и сами пути пришли в упадок, целые ветки были разобраны. Однако из поселка Черниговского до Шпалореза сохранилась действующая ветка УЖД, по которой до сих пор регулярно ходит пассажирская "матрица". Название "матрица" прижилось у местных и происходит от слова "мотриса" - моторный самоходный железнодорожный вагон.

Отличная поездка для родителей с детьми и подростками!!!

☼ — Пожалуйста обратите Ваше внимание — если вы не оплачиваете экскурсию ⛳ за 24 часа до начала экскурсии 🧭 — места в автобусе 🚌 вам НЕ гарантируются. Поскольку автобус укомплектовывается за 24 часа до начала экскурсии.