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"ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС"

5
2 отзыва
EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Эта экскурсия ⛳ подарит вам возможность прокатиться по единственной в стране узкоколейной железной дороге.

В пути вас ждут головокружительные виды горных вершин, рек, нетронутых лесов и небольших деревушек.

Вы познакомитесь с природой и жизнью в российской глубинке, а также узнаете много интересного об истории 📖 этих мест.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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"ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС"
"ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС"

Что вы увидите

  • с. Черниговское
  • Часовня
  • Водопад
  • урочище Волчьи ворота
  • село "10-й км"
  • с. Режет - Режетский мост
  • Вторые волчьи ворота
Удивительная ретро-экскурсия по горной узкоколейной железной дороге!
Экскурсионный проект по единственной в РФ горной узкоколейной железной дороге главной задачей которого является ее СОХРАНЕНИЕ.
Вы прокатитесь по горной узкоколейной железной дороге, оставшейся нам в наследство из времен СССР, посмотрите самые интересные достопримечательности 🏛️ и самые захватывающие виды на пути. Дорога проходит через горы ⛰️, реки, девственные леса и малонаселенные деревни. Это путешествие в прошлое, проект, который позволяет своими глазами увидеть жизнь российской глубинки и узнать много нового и интересного об истории 📖 нашей страны!
Есть такое отдаленное сельское поселение Шпалорез. Расположено оно в горном районе, основное средство связи с остальным миром - узкоколейная железная дорога. Посёлок с романтичным названием Отдалённый, или с не менее романтичным названием Шпалорез - с тех времён, когда из окрестного дерева тут действительно резали шпалы.
Когда-то сеть узкоколеек охватывала множество горных поселков, использовали железные дороги для вывоза леса, перевозки пассажиров, товаров, почты. Со временем парк 🌳 техники и сами пути пришли в упадок, целые ветки были разобраны. Однако из поселка Черниговского до Шпалореза сохранилась действующая ветка УЖД, по которой до сих пор регулярно ходит пассажирская "матрица". Название "матрица" прижилось у местных и происходит от слова "мотриса" - моторный самоходный железнодорожный вагон.
Отличная поездка для родителей с детьми и подростками!!!
☼ — Пожалуйста обратите Ваше внимание — если вы не оплачиваете экскурсию ⛳ за 24 часа до начала экскурсии 🧭 — места в автобусе 🚌 вам НЕ гарантируются. Поскольку автобус укомплектовывается за 24 часа до начала экскурсии.
Что входит
  • транспортное обслуживание -
  • экскурсионное сопровождение
  • проезд на ретро-поезде
  • страховка
  • чай от экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
    "ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС"
    "ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    2 отзыва оставили туристы

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