7:00 ☼ - Отправляемся из Краснодара, от Драмтеатра, переезд в село Черниговское ~ 143 км., санитарная остановка на автобане, где можно выпить 🍹 чай или кофе и вот мы уже в селе Черниговское, отправная точка нашего удивительного путешествия

☼ - Продолжительность экскурсии 🧭 на поезде 🚂, по времени: 5-6 часов.

Краткая нитка маршрута: с. Черниговское - Часовня - Водопад - урочище Волчьи ворота - село "10-й км" – с. Режет - Режетский мост - Вторые волчьи ворота

☼- Наша экскурсия ⛳ начинается от села Черниговское (в прошлом — станицы Черниговской), довольно крупном населенном пункте, где кипит жизнь и ходят рейсовые автобусы и маршрутки. От села Черниговское идет узкоколейная железная дорога до поселка Отдаленный. Там в горах ⛰️ курсирует тепловоз ТУ6П (Мотриса), который часто называют "матрица". Жители отдаленных посёлков приезжают сюда и закупаются продуктами, а потом на «Матрице» отправляются по домам. Наша экскурсия пройдет на этом удивительном поезде, по очень интересному маршруту, с выходом на остановках и осмотром местных достопримечательностей!!! Вперед - за эмоциями и впечатлениями!!!

☼ - Часовня - была построена неизвестным отшельником 3-4 года назад. Кто-то говорит, что она была построена в честь павших героев Великой Отечественной войны, а кто-то говорит, что она построена в качестве замаливания собственных грехов. Построена она полностью вручную, без использования современных технологий, которые значительно упростили бы процесс сооружения такой постройки. Камни для возведения стен были собраны на берегу реки Пшеха, которая протекает у низовья горы, на которой воздвигнута Часовенка. Часовня действующая, в ней всегда есть свечи, установлены иконы, присутствует иное церковное убранство, все желающие могут оставить небольшие жертвования на свечи и содержание Часовенки.

☼ - Водопад - раньше тут располагалось место экипировки паровозов водой, видны остатки постамента с кусками арматуры на котором был установлен резервуар. В нем постоянно был запас воды для заправки локомотивов, который пополнялся естественным путём от падающего потока воды с горы. Первый мост, который находился здесь был взорван в годы великой отечественной войны, и полностью восстановлен в послевоенные годы.

☼ - Урочище Волчьи ворота - ущелье на реке Пшеха, между с. Черниговское и хутором 10-й километр. В этом месте река прорезала себе путь между громадных утесов серого камня, образовав узкую теснину.

☼ - Посёлок 10й километр - первый горный поселок на пути, находится у слияния двух рек — Маратуки и Пшеха. Местные жители пытаются жить тем, что выращивают коров. От станции отходит тупиковая ветка на хутор Кушинка.

В Кушинке проживает не более 80 человек, половина из них армяне, другая часть — приезжие с Севера, население убывает. Кушинка основана в конце 19 века амшенскими армянами (выходцы из Западной Турции). Автомобильной дороги здесь нет и не было, единственная связующая нить с цивилизацией — это наша узкоколейка.

☼ - Село Режет - расположен на берегу реки Режет (правый приток реки Пшеха), в 30 км от районного центра. Население не превышало 80 человек. По посёлку проходит трасса туров на квадроциклах. В поселке есть единственная на всю округу почта. Дети каждый день на узкоколейке ездят в соседнее село за несколько километров в школу. Поговаривают, что на старом Режете до сих пор есть функционирующая водяная каменная мельница.

☼ - Мост через реку Режет, который можно пересечь в вагоне поезда узкоколейки.

☼ - Вторые Волчьи ворота - ущелье «пропилено» рекой в известняках верхнеюрского периода, где высятся голые светло-серые скалы, резко выделяющиеся на фоне лесистых гор. Высота над урезом воды достигает 40— 50 м. Ширина реки, стиснутой каменными громадами, 4 — 5 м, глубина до 3 м. Под навесом скал по левому берегу и проходит узкоколейная железная дорога.

Протяженность ущелья невелика — около 50 м. Но его самобытная форма невольно привлекает внимание. Ущелье интересно и в историко-мемориальном отношении. У левобережной скалы воздвигнут обелиск в честь павших на поле брани советских воинов 9, 31, 383-й стрелковых и 41-й кавалерийской Донской дивизий. На мемориальной доске — надпись: «Вечная память героям защитникам Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Это ущелье объявлено памятником природы местного значения.

☼ - Получив массу эмоций и позитивной энергии возвращаемся в с. Черниговское

17:00 ☼ - Отправление в Краснодар с отличным, приподнятым настроением!!!