Владимир Б. проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Скандалы и дуэли русских поэтов

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Краснодара
Скандалы и дуэли русских поэтов
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Скандалы и дуэли русских поэтов
Скандалы и дуэли русских поэтов
Тянуло русских поэтов поехать в Екатеринодар поскандалить — разнести ресторан, накропать обидную эпиграмму, потребовать снести фонари на площади... и постреляться тянуло. Ехали, скандалили, стрелялись. Кто, с кем и где – об этом мы и поговорим на улицах города.
На перекрёстке улиц Красной и Мира стоит памятник собачкам в костюмах времён НЭПа. Это герои стихотворения Маяковского. Поэт когда-то назвал Краснодар «собачкиной столицей», и приклеилось. До сих пор ведутся споры, оскорбил Маяковский Краснодар этим сравнением, или похвалил. На Пушкинской площади у памятника Александру Сергеевичу вы узнаете о кубанских истоках «Кавказского пленника». Особняк Бейма хранит воспоминания о дебоше Бальмонта, которому во время приезда в Екатеринодар (название Краснодара до 1920 года) приглянулась тётка Евгения Шварца, автора «Обыкновенного чуда». Здание Дома офицеров связано с именем самой загадочной дамы Серебряного века Черубины де Габриак, из-за которой стрелялись Гумилёв с Волошиным. Будут ещё истории 📖 про Лермонтова, у которого здесь украли чужие деньги; про Маршака, бывшего в 1918 году самым скандальным местным журналистом; про Волошина, который выступал защитником на одном из самых громких судебных процессов времён гражданской войны, и…о Лимонове, который как-то заочно написал стихи о Краснодаре, а потом приехал сюда.
Памятник Екатерине Второй, Собор Александра Невского, музей 🖼 им. Коваленко, памятник Пушкину, особняк генерала Назарова, особняк Бейма, памятник собачкам – героям стихотворения Маяковского, старинное здание Госбанка, гостиница Централь, музей им. Фелицына.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Екатерининская площадь, памятник Екатерине Второй.
    Место завершения
    🏁 Музей Фелицына, перекрёсток улиц Красной и Гимназической
    Скандалы и дуэли русских поэтов
    Скандалы и дуэли русских поэтов
    Скандалы и дуэли русских поэтов
    Скандалы и дуэли русских поэтов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Владимир Б.
    Владимир Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Владимир Б. проводит ещё 1 экскурсию

    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
    3 000
    2 часа
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)

    Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

    Интересный Краснодар
    скидка15%
    1840
    1 564
    1.5 часа
    Интересный Краснодар
    50 отзывов
    Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
    Интересный Краснодар
    1 500
    1.5 часа
    Интересный Краснодар
    40 отзывов
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    900
    2 часа
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    18 отзывов
    Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
    Три эпохи Екатеринодара
    900
    2 часа
    Три эпохи Екатеринодара
    8 отзывов
    Краснодар казачий и купеческий
    820
    1 час
    Краснодар казачий и купеческий
    7 отзывов
    Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
    Парк «Краснодар»: территория будущего
    900
    1.5 часа
    Парк «Краснодар»: территория будущего
    5 отзывов
    Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта