Владимир Б. проводит ещё 1 экскурсию

Тянуло русских поэтов поехать в Екатеринодар поскандалить — разнести ресторан, накропать обидную эпиграмму, потребовать снести фонари на площади... и постреляться тянуло. Ехали, скандалили, стрелялись. Кто, с кем и где – об этом мы и поговорим на улицах города.

На перекрёстке улиц Красной и Мира стоит памятник собачкам в костюмах времён НЭПа. Это герои стихотворения Маяковского. Поэт когда-то назвал Краснодар «собачкиной столицей», и приклеилось. До сих пор ведутся споры, оскорбил Маяковский Краснодар этим сравнением, или похвалил. На Пушкинской площади у памятника Александру Сергеевичу вы узнаете о кубанских истоках «Кавказского пленника». Особняк Бейма хранит воспоминания о дебоше Бальмонта, которому во время приезда в Екатеринодар (название Краснодара до 1920 года) приглянулась тётка Евгения Шварца, автора «Обыкновенного чуда». Здание Дома офицеров связано с именем самой загадочной дамы Серебряного века Черубины де Габриак, из-за которой стрелялись Гумилёв с Волошиным. Будут ещё истории 📖 про Лермонтова, у которого здесь украли чужие деньги; про Маршака, бывшего в 1918 году самым скандальным местным журналистом; про Волошина, который выступал защитником на одном из самых громких судебных процессов времён гражданской войны, и…о Лимонове, который как-то заочно написал стихи о Краснодаре, а потом приехал сюда.

Памятник Екатерине Второй, Собор Александра Невского, музей 🖼 им. Коваленко, памятник Пушкину, особняк генерала Назарова, особняк Бейма, памятник собачкам – героям стихотворения Маяковского, старинное здание Госбанка, гостиница Централь, музей им. Фелицына.