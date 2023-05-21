Уехать в горы, чтобы прийти в себя: приглашаем в горное путешествие, в энергетически сильное место для единения с природой и перезагрузки: сменим бесконечные заботы и тревоги на положительные эмоции

Тур для тех, кому нужно:

получить полную релаксацию организма;

восстановить душевные силы;

перезагрузиться;

наполнится энергией, силой и вдохновением для достижения своих целей;

Начнём наш тур с поездки в горную Адыгею - край окутанный старинными легендами и мистической романтикой прошлого.

Посетим водопады "Руфабго".

Отправимся на одну из самых красивых смотровых площадок.

Вас ждёт прогулка по горному ущелью «Хаджохская Теснина» на территории расположены вольеры с дикими животными.

Мы перенесемся на тысячелетия назад и прикоснемся к обычаям и традициям древних племен, населявших эти места в доисторический период. Вы узнаете о мегалитической культуре, священных рощах и обрядах жертвоприношения. Услышите самые знаменитые легенды, были и сказания региона. И пройдете по дну океана Тетис, который плескался здесь много миллионов лет назад.

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После гор мы вернёмся в уютный, вечерний Майкоп;

Для того, чтобы снять приятную усталость мы растопим для вас.

настоящую Кедровую баньку.

Считается, что у Кедра есть душа, о пользе парения в такой бане ходят легенды:

Угостим Вас бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.

Предоставим мангал, можно пожарить шашлычок пока топиться банька.

Можно взять с собой напитки и еду или заказать готовую.

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Организационные детали:

Этот тур индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4х гостей.

Выезды ежедневно:

автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).

Вас заберут из дома и привезут обратно.

(Майкоп, Апшеронск, Белореченск, Гуамка).

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С нами выгодно сотрудничать:

По желанию, мы можем организовать тур по Вашему сценарию.

У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем!

У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули.

Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.

Больше интересных туров у меня в профиле)).

Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.

Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.

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Дополнительно оплачивается (по желанию):

Вход в Теснину 500 р;

Термальные источники;

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