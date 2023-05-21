Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»

Индивидуальная экскурсия в горы Майкопа - заряд энергии и положительных эмоций

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Что может быть лучше, чем отдых на Юге, в местах где у многих остались осколочки лучших воспоминания из детства, где стоишь на альпийской поляне, и чувствуешь свежий запах ветра, что веет с гор, и веришь, что свободен ты, и жизнь лишь только началась!
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Эксклюзивный Relax Тур «Горы - Банька - Шашлычок»
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Горы
  • Ущелья
  • Пещеры
  • Термальные источники
  • Горные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уехать в горы, чтобы прийти в себя: приглашаем в горное путешествие, в энергетически сильное место для единения с природой и перезагрузки: сменим бесконечные заботы и тревоги на положительные эмоции

Тур для тех, кому нужно:

  • получить полную релаксацию организма;
  • восстановить душевные силы;
  • перезагрузиться;
  • наполнится энергией, силой и вдохновением для достижения своих целей;
  • Начнём наш тур с поездки в горную Адыгею - край окутанный старинными легендами и мистической романтикой прошлого.
  • Посетим водопады "Руфабго".
  • Отправимся на одну из самых красивых смотровых площадок.
  • Вас ждёт прогулка по горному ущелью «Хаджохская Теснина» на территории расположены вольеры с дикими животными.
  • Мы перенесемся на тысячелетия назад и прикоснемся к обычаям и традициям древних племен, населявших эти места в доисторический период. Вы узнаете о мегалитической культуре, священных рощах и обрядах жертвоприношения. Услышите самые знаменитые легенды, были и сказания региона. И пройдете по дну океана Тетис, который плескался здесь много миллионов лет назад.
  • ______________________.
  • После гор мы вернёмся в уютный, вечерний Майкоп;
  • Для того, чтобы снять приятную усталость мы растопим для вас.
  • настоящую Кедровую баньку.

Считается, что у Кедра есть душа, о пользе парения в такой бане ходят легенды:

  • Угостим Вас бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.
  • Предоставим мангал, можно пожарить шашлычок пока топиться банька.
  • Можно взять с собой напитки и еду или заказать готовую.
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Организационные детали:

Этот тур индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4х гостей.

Выезды ежедневно:

  • автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
  • Вас заберут из дома и привезут обратно.
  • (Майкоп, Апшеронск, Белореченск, Гуамка).
  • ______________________.

С нами выгодно сотрудничать:

  • По желанию, мы можем организовать тур по Вашему сценарию.
  • У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем!
  • У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули.
  • Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
  • Больше интересных туров у меня в профиле)).
  • Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
  • Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.
  • ______________________.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • Вход в Теснину 500 р;
  • Термальные источники;
  • ______________________.
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Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
  • Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
  • Дегустация полусладкого домашнего
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
  • Вход в Теснину 500 р
  • Вход в подземный монастырь 100
  • Термальные источники
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майкоп, ул. Российская
Завершение: Майкоп
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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