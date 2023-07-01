Смотровые площадки скалы "Ленина"
Ближайшие даты:
1
июл
июл
23
июл
июл
5
авг
авг
20
авг
авг
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые фото.
- Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, вам откроется головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Замерев от восторга, не забываем улыбаться и делать потрясающие фото! Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Возьмите с собой бутерброды, наш гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех ароматный чай.
- Верхняя тропа и скала Пирамида. Тропа очень живописная и виды доступные с нее являются уникальными. Скала пирамида, называется так потому, что если на неё смотреть с Гуамского ущелья, то она отображает явное сходство с Египетским сооружением. Пирамида выделяется и выпирает вперёд из стены скального массива хребта Гуама. Подход со стороны хребта пологий и простой. С вершины «Пирамиды» можно наблюдать лабиринты Гуамского ущелья и ущелья Сухая балка, вокруг лесные массивы, внизу шумит река Курджипс, а вверху гора Матазык
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас в Мезмай - поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Чаепитие на маршруте
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110, театр Драмы
- Когда и сколько длится?
- Когда: по расписаниюЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии (если вы не оплатили при бронировании) производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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