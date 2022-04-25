Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источники

Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.

Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Если заезд в среду – трансфер до базы оплачивается дополнительно.

Если выезд в среду – трансфер по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал оплачивается дополнительно.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

В случае непредоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет.

Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется.

На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.