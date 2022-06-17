Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень

Скандинавскую ходьбу с палками можно назвать и вариантом уличного фитнеса

5
3 отзыва
Скандинавскую ходьбу с палками можно назвать и вариантом уличного фитнеса, и лечебной физкультурой, и видом спорта, и отличной альтернативой активного отдыха. Наши опытные инструкторы помогут освоить технику этой ходьбы.

А термальные источники – это истинный дар природы, в котором человек может обрести здоровье и красоту.

Издавна купание в термальных источниках прописывалось людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, кожи, а также для восстановления после ранений или травм.
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
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Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источники

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение на базе.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

Инструктаж.

15:00 Берем снаряжение для скандинавской ходьбы и выходим на экскурсию в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину».

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго- западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°.

Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источникиЭкскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источникиЭкскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источникиЭкскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источники
2 день
Ущелье Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.

Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

15:00 Поездка на термальный источник.

18:00 Ужин.

Ущелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье Руфабго
3 день
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.

Лагонакское нагорье красиво в любое время года.

С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.

13:00 Обед на маршруте.

14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальный источник.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера
4 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

Освобождение номеров . 

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от категории размещения, руб.:

Категория номера

б/о «Активация»

2-х, 3-х, 4-х местный стандарт

20 000

5-7-и  местный коттедж

20 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Групповой трансфер до базы в воскресенье
  • Обратный групповой трансфер по маршруту аэропорт — ж/д вокзал в субботу
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Незабываемые прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д и авиа- билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер до базы в среду
  • Обратный трансфер по маршруту аэропорт — ж/д вокзал в среду
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты на экскурсионные объекты:
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый 250 руб. детский
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца.
Как организован трансфер с Краснодара и обратно?

Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.

Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Если заезд в средутрансфер до базы оплачивается дополнительно.

Если выезд в среду – трансфер по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал оплачивается дополнительно.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

В случае непредоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет.

Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется.

На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

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