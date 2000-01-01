Как провести выходные насыщенно - погулять на природе, любуясь весенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь бокалом вина. Этот вопрос периодически возникает не только у гостей Краснодара, но и местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день. И вот как раз для тех, кто хочет объединить природу, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

«Старый парк» - парк, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира. Он расположен на участке более гектара, который стал родным домом для тематических архитектурных творений из разных культурных эпох. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер, и, шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Тихо журчащая вода, изумрудная зелень газонов, причудливые формы экзотических растений, строгие лаконичные формы архитектурных сооружений и воздух, наполненный тонким пьянящим ароматом можжевельника - все находится во власти главного закона природы, закона красоты и гармонии. Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и национальности. Это маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце. На территории есть кафе, где можно перекусить.

Озеро Абрау причисляют к списку самых ярких достопримечательностей Кубани, происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Здесь расположено много красивых и необычных достопримечательностей. Кроме того, на фоне озера и гор получаются отличные фотографии. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой.

Экскурсия по винным подвалам. История завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству. По желанию, дегустацию игристых вин, можно заменить на мастер-класс «Согревающий глинтвейн». После посещения завода будет время посетить фирменный магазин «Грот» для покупки вин и сувениров.

Галерея света «Абрау». Это уникальный проект, представляющий самые передовые из ныне существующих видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец.