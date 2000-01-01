«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО

«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО

Что вы увидите 🤩

  • Кабардинка
  • Абрау
Как провести выходные насыщенно - погулять на природе, любуясь весенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь бокалом вина. Этот вопрос периодически возникает не только у гостей Краснодара, но и местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день. И вот как раз для тех, кто хочет объединить природу, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие.
ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
«Старый парк» - парк, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира. Он расположен на участке более гектара, который стал родным домом для тематических архитектурных творений из разных культурных эпох. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер, и, шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Тихо журчащая вода, изумрудная зелень газонов, причудливые формы экзотических растений, строгие лаконичные формы архитектурных сооружений и воздух, наполненный тонким пьянящим ароматом можжевельника - все находится во власти главного закона природы, закона красоты и гармонии. Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и национальности. Это маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце. На территории есть кафе, где можно перекусить.
Озеро Абрау причисляют к списку самых ярких достопримечательностей Кубани, происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Здесь расположено много красивых и необычных достопримечательностей. Кроме того, на фоне озера и гор получаются отличные фотографии. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой.
Экскурсия по винным подвалам. История завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству. По желанию, дегустацию игристых вин, можно заменить на мастер-класс «Согревающий глинтвейн». После посещения завода будет время посетить фирменный магазин «Грот» для покупки вин и сувениров.
Галерея света «Абрау». Это уникальный проект, представляющий самые передовые из ныне существующих видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • Старый парк в Кабардинке - 600 руб. /чел. 300 руб. /детск. (с 6-ти до 13-ти лет)
  • экскурсия по винным подвалам с дегустацией, включая светомузыкальную галерею – 1500 руб
  • экскурсия по винным подвалам без дегустации, включая светомузыкальную галерею – 1000 руб. / 600 руб. дети с 6 до 9 лет
Место начала и завершения
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • Информация по отправлению будет накануне выезда на нашем сайте в разделе онлайн-табло https://eostour.ru/tours/online-tablo/
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
EOS-tour
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