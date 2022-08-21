«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море

Кабардинка - жемчужина Краснодарского края! Вас ждут невероятные красоты лазурного

Кабардинка — жемчужина Краснодарского края! Вас ждут невероятные красоты лазурного, прозрачного моря, большое количество интересных мест и различных развлечений.

А ещё вы побываете в «Старом парке», который поражает своей многогранностью и философским настроением.
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
«Старый парк» в Кабардинке и отдых на море
Ближайшие даты:
26
авг

Что вас ожидает 🤩

  • Кабардинка
  • Старый парк
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Описание

Кабардинка — ещё одна жемчужина Краснодарского края
Небольшой посёлок удачно вписался в уютную бухту на побережье Чёрного моря. Местные пейзажи так и просятся быть запечатлёнными на холсте: лазурные воды моря удачно оттеняются зеленью сосновых и можжевеловых рощ. Большое количество интересных мест и различных развлечений делают этот поселок с каждым годом все более популярным среди российских туристов.

«Старый парк»

Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и национальности.
Это маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер и шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Созданный Мастером архитектурный парк поражает многогранностью и философским настроением. Это мини-энциклопедия архитектуры, очень компактное путешествие во времени и пространстве.
Парк условно разделен на несколько зон: Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Готика, Восток, Япония. Также в парке есть художественная галерея, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр.
Многочисленные посетители парка познают неразрывное единство окружающего их мира, прогуливаясь по тенистым аллеям. Каждое сооружение несет в себе авторскую мысль, серьезное переосмысление той эпохи, которую оно олицетворяет. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце.

Центральный пляж Кабардинки

Это самое популярное место для купания и принятия солнечных ванн в поселке-курорте. Он отличается развитой, продуманной инфраструктурой и ухоженным обликом. Вблизи также находятся Крокодиловый каньон, Дельфинарий. На севере пляжа действует причал, откуда стартуют прогулочные экскурсионные судна, на юге же он ограничен устьем реки Дооб. Для большего комфорта и удобства здесь имеются понтон и волнорезы. Заход в воду – ровный, без ям, огромных валунов и острых камней. Однако большая глубина начинается здесь довольно таки быстро.
Неоспоримое достоинство — невероятной красоты лазурное, прозрачное море, словно сошедшее с глянцевого журнального фото. И хотя пляж общественный, его инфраструктура развита на высшем уровне.
Здесь имеются: Аттракционы и водные забавы; Кабинки для переодевания; Несколько душевых кабин; Туалеты; Солнцезащитные навесы и зонты; Шезлонги; Спасательная вышка; Медицинский и массажный кабинеты (за доп. плату). Важная информация:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия в Старый парк – 600 руб/чел 300 руб/дет (с 6 до 13 лет)
  • На пляже: лежаки и зонты
Место начала и завершения?
театр Драмы, Главная городская площадь, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • В офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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