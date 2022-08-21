Кабардинка — ещё одна жемчужина Краснодарского края

Небольшой посёлок удачно вписался в уютную бухту на побережье Чёрного моря. Местные пейзажи так и просятся быть запечатлёнными на холсте: лазурные воды моря удачно оттеняются зеленью сосновых и можжевеловых рощ. Большое количество интересных мест и различных развлечений делают этот поселок с каждым годом все более популярным среди российских туристов.

«Старый парк»

Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и национальности.

Это маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер и шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Созданный Мастером архитектурный парк поражает многогранностью и философским настроением. Это мини-энциклопедия архитектуры, очень компактное путешествие во времени и пространстве.

Парк условно разделен на несколько зон: Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Готика, Восток, Япония. Также в парке есть художественная галерея, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр.

Многочисленные посетители парка познают неразрывное единство окружающего их мира, прогуливаясь по тенистым аллеям. Каждое сооружение несет в себе авторскую мысль, серьезное переосмысление той эпохи, которую оно олицетворяет. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце.

Центральный пляж Кабардинки

Это самое популярное место для купания и принятия солнечных ванн в поселке-курорте. Он отличается развитой, продуманной инфраструктурой и ухоженным обликом. Вблизи также находятся Крокодиловый каньон, Дельфинарий. На севере пляжа действует причал, откуда стартуют прогулочные экскурсионные судна, на юге же он ограничен устьем реки Дооб. Для большего комфорта и удобства здесь имеются понтон и волнорезы. Заход в воду – ровный, без ям, огромных валунов и острых камней. Однако большая глубина начинается здесь довольно таки быстро.

Неоспоримое достоинство — невероятной красоты лазурное, прозрачное море, словно сошедшее с глянцевого журнального фото. И хотя пляж общественный, его инфраструктура развита на высшем уровне.

Здесь имеются: Аттракционы и водные забавы; Кабинки для переодевания; Несколько душевых кабин; Туалеты; Солнцезащитные навесы и зонты; Шезлонги; Спасательная вышка; Медицинский и массажный кабинеты (за доп. плату). Важная информация:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.