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Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Краснодара
Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)

Что вы увидите

  • Мы увидим:
  • Кенотаф идеолога Белой армии генерала Михаила Алексеева. Кто его установил и зачем – до сих пор спорный вопрос
  • «Могилу ведьмы» - так прозвали в народе памятник матери известного в городе архитектора Турищева
  • Часовни богатейших в Екатеринодаре (название Краснодара до 1920-го года) семей Богарсуковых и Тарасовых, которые конкурировали даже на кладбище
  • Символические надгробия в виде креста из обрубленного дерева с плащом на перекладине.
Старинное Всесвятское кладбище Краснодара полно тайн и загадок. Здесь есть «Могила ведьмы», она до сих пор притягивает странных личностей. Есть памятники с необъяснимыми эпитафиями, а где-то отваливаются таблички и проступают совсем другие имена. Дело в том, что в первой половине 20 века приличная часть надгробий Всесвятского кладбища использовалась вторично, и монумент богатому купцу мог внезапно сменить хозяина, переехать в другой конец кладбища, и стать обелиском красному командиру.
За пять лет этим маршрутом прошли сотни человек, как местных, так и приезжих, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других.

Мы увидим:

  • Кенотаф идеолога Белой армии генерала Михаила Алексеева. Кто его установил и зачем – до сих пор спорный вопрос;
  • «Могилу ведьмы» - так прозвали в народе памятник матери известного в городе архитектора Турищева;
  • Часовни богатейших в Екатеринодаре (название Краснодара до 1920-го года) семей Богарсуковых и Тарасовых, которые конкурировали даже на кладбище;
  • Символические надгробия в виде креста из обрубленного дерева с плащом на перекладине.
  • Вы узнаете о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, о караимах – загадочном народе, ведущем свою историю от мрачных обрядов хазар и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Вечный огонь, перекрёсток Северной и Октябрьской
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)
    Тайны и легенды старинного кладбища (Краснодар)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Владимир Б.
    Владимир Б.
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