Кенотаф идеолога Белой армии генерала Михаила Алексеева. Кто его установил и зачем – до сих пор спорный вопрос
«Могилу ведьмы» - так прозвали в народе памятник матери известного в городе архитектора Турищева
Часовни богатейших в Екатеринодаре (название Краснодара до 1920-го года) семей Богарсуковых и Тарасовых, которые конкурировали даже на кладбище
Символические надгробия в виде креста из обрубленного дерева с плащом на перекладине.
Старинное Всесвятское кладбище Краснодара полно тайн и загадок. Здесь есть «Могила ведьмы», она до сих пор притягивает странных личностей. Есть памятники с необъяснимыми эпитафиями, а где-то отваливаются таблички и проступают совсем другие имена. Дело в том, что в первой половине 20 века приличная часть надгробий Всесвятского кладбища использовалась вторично, и монумент богатому купцу мог внезапно сменить хозяина, переехать в другой конец кладбища, и стать обелиском красному командиру.
За пять лет этим маршрутом прошли сотни человек, как местных, так и приезжих, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других.
Мы увидим:
Кенотаф идеолога Белой армии генерала Михаила Алексеева. Кто его установил и зачем – до сих пор спорный вопрос;
«Могилу ведьмы» - так прозвали в народе памятник матери известного в городе архитектора Турищева;
Часовни богатейших в Екатеринодаре (название Краснодара до 1920-го года) семей Богарсуковых и Тарасовых, которые конкурировали даже на кладбище;
Символические надгробия в виде креста из обрубленного дерева с плащом на перекладине.
Вы узнаете о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, о караимах – загадочном народе, ведущем свою историю от мрачных обрядов хазар и многое другое.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Вечный огонь, перекрёсток Северной и Октябрьской
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.