Старинное Всесвятское кладбище Краснодара полно тайн и загадок. Здесь есть «Могила ведьмы», она до сих пор притягивает странных личностей. Есть памятники с необъяснимыми эпитафиями, а где-то отваливаются таблички и проступают совсем другие имена. Дело в том, что в первой половине 20 века приличная часть надгробий Всесвятского кладбища использовалась вторично, и монумент богатому купцу мог внезапно сменить хозяина, переехать в другой конец кладбища, и стать обелиском красному командиру.

За пять лет этим маршрутом прошли сотни человек, как местных, так и приезжих, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других.

Мы увидим: