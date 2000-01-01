Наше путешествие будет протекать по уникальному Тебердинскому заповеднику вдоль реки Уллу-Муруджу. Она берет свое начало на высоте 2500 тысячи км над уровнем моря 🌊. Главной точкой нашего путешествия будут три чистейших горных озера: Анютины глазки, Черное и Голубое озеро. Также вы сможете увидеть уникальных горных баранов-Туров.

1 день. Встреча в 3:00 возле Автовокзала в Г. Краснодар. Трансфер к заповеднику. Нам предстоит подняться на высоту 2000 км над уровнем моря. Извилистая тропа идет вдоль шумной горной реки Уллу-Муруджу. Нам открывается потрясающий вид на долину реки Теберды и ущелья Хаджибей и Бадукское. Поляна выведет нас на большую поляну, которая и станет местом нашего лагеря.

2 день. в этот день мы отправимся к самим озерам. Обогнув крутой подьем, нам откроется фантастический вид на ущелье и озеро Анютины глазки. Преодолев гребень, нам покажется Черное озеро, которое расположено в глубокой котловине. Там мы сможем сделать остановку и насладиться величием природы. Затем наш путь протекает через перевал, с которого мы сможем увидеть Голубое и Черное озеро. Насладившись красотой природы мы начнем спуск в наш лагерь

3 день. С утра мы начнем спуск обратно. На обратном пути мы посетим Медовые водопады и г. Кисловодск.