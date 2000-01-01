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Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу

Милитта К.
Милитта К. – Гид из Краснодара
Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу
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Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу
Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу

Что вы увидите

  • Река Уллу-Муруджу
  • Озера Анютины глазки
  • Голубое и Черное озера
  • Медовые водопады
  • г. Кисловодск
Наше путешествие будет протекать по уникальному Тебердинскому заповеднику вдоль реки Уллу-Муруджу. Она берет свое начало на высоте 2500 тысячи км над уровнем моря 🌊. Главной точкой нашего путешествия будут три чистейших горных озера: Анютины глазки, Черное и Голубое озеро. Также вы сможете увидеть уникальных горных баранов-Туров.
1 день. Встреча в 3:00 возле Автовокзала в Г. Краснодар. Трансфер к заповеднику. Нам предстоит подняться на высоту 2000 км над уровнем моря. Извилистая тропа идет вдоль шумной горной реки Уллу-Муруджу. Нам открывается потрясающий вид на долину реки Теберды и ущелья Хаджибей и Бадукское. Поляна выведет нас на большую поляну, которая и станет местом нашего лагеря.
2 день. в этот день мы отправимся к самим озерам. Обогнув крутой подьем, нам откроется фантастический вид на ущелье и озеро Анютины глазки. Преодолев гребень, нам покажется Черное озеро, которое расположено в глубокой котловине. Там мы сможем сделать остановку и насладиться величием природы. Затем наш путь протекает через перевал, с которого мы сможем увидеть Голубое и Черное озеро. Насладившись красотой природы мы начнем спуск в наш лагерь
3 день. С утра мы начнем спуск обратно. На обратном пути мы посетим Медовые водопады и г. Кисловодск.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Услуги Гида
  • Групповое снаряжение (палатки, котелки, горелки)
  • Аптечка
  • Эко сбор
Что не входит
  • Трансфер до/от Краснодара
  • Страховка
  • Личные расходы
  • Личное снаряжение
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Россия, Краснодар, Привокзальная площадь, 5
Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу
Трекинг тур в долину реки Уллу-муруджу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Милитта К.
Милитта К.
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