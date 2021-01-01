Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей

Треккинг в Мезмае

Мезмай — это небольшой посёлок в Краснодарском крае, вокруг которого возвышаются живописные горные хребты.

Природа щедро одарила эти места множеством водопадов и потрясающими смотровыми площадками.

В последнее время походы в Мезмай стали очень популярными! Это прекрасное место для тех, кто хочет на время забыть о городской суете, пожить в уютной гостинице и наслаждаться несложными треккингами по местным природным достопримечательностям.

В переводе на русский язык «Мезмай» означает «яблоневый лес».

И это чистейшая правда! В мае глаз туристов порадуют десятки цветущих яблонь, а летом с удовольствием можно будет попробовать местные яблоки и яблочный сок.

Поход в Мезмай рекомендуем для начинающих туристов и родителей с детьми.
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей

Что вы увидите 🤩

  • пос. Мезмай
  • поход на водопады реки Каменка
  • Курджипское ущелье
  • водопад и пещера Исиченко
  • смотровая «Сосна»
  • Пальмовый водопад
  • поход на Орлиные скалы
  • смотровые площадки «Сосна», «Пирамида» и «Орлиная полка»
  • поход в Гуамское ущелье
  • водопады Монастырский, Университетский и Чинарев
  • Лунные водопады и Мезмай камень
  • экскурсия на выставку гончарных изделий
  • экскурсия на пасеку Мезмая
День 1
Обзорная экскурсия по поселку Мезмай, водопады реки Каменка
Инструктор проведёт обзорную экскурсию по посёлку и покажет, где находятся магазины и местный маленький рынок. В Мезмае можно купить очень вкусные домашние сыры, копчёную грудинку, а также домашнее молоко и брынзу. После осмотра местных магазинов, отправляемся на несложную экскурсию по ущелью реки Каменка, которая порадует нас небольшими водопадами.
Активная часть тура: 6, 2 км, перепад высот 640-740 м, продолжительность похода 3 часа.
День 2
Поход в Курджипское ущелье. Водопад и пещера Исиченко, смотровая «Сосна», Пальмовый водопад
Курджипское ущелье — это кладезь достопримечательностей! Поэтому именно с него начнём тур в Мезмае. Весь путь сегодня пройдёт по каменистой тропе вдоль реки Курджипс. В самом начале ущелья родник, а затем — огромная речная заводь «Шестиметровка». Недалеко от этого места иногда стоит горный лагерь туристов.
Далее тропа уведёт нас за собой по сказочному, самшитовому лесу к пещере Исиченко. Из пещеры вырывается мощный водопад! Вода здесь питьевая, очень чистая. От пещеры даже проложен водопровод, по трубам которого вода поступает в поселок Мезмай.
Идём дальше! Впереди у нас верхний и нижний Пальмовый водопады, а также наша первая смотровая площадка «Сосна». Отсюда открывается великолепный вид на Курджипское ущелье. Здесь туристы всегда делают эффектные фото, которыми тут же хочется поделиться с друзьями.
Активная часть тура: 4, 8 км, перепад высот 640-760 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 3
Треккинг на Орлиные скалы, смотровые площадки «Сосна», «Пирамида» и «Орлиная полка»
Орлиные скалы — настоящая визитная карточка Мезмая! Тур в эти места невозможно представить без посещения этого места. С северной стороны долину Мезмай украшают величественные скалы, которые видны практически из любой части посёлка. По маршруту у нас будет сразу несколько интересных мест: обзорные площадки «Сосна», «Пирамида» и самая знаменитая достопримечательность — «Орлиная полка».
Путь на Орлиную полку идёт по лиственному лесу, с умеренным набором высоты. Потребуется час-полтора усилий — и мы на месте! Эти скалы называются орлиными, поскольку чуть выше гнездятся семьи бородачей и сипов. Наши туристы по-простому называют их орлами! Причём, птиц можно наблюдать здесь практически в любое время.
На Орлиной полке, словно на гигантских ступеньках, очень приятно сидеть и наслаждаться невероятной панорамой на плато Лаго-Наки, гору Зауду, Утюг, хребет Азиш-Тау и поселок Мезмай. Идём дальше! Поднимаемся на смотровую площадку «Сосна» и выходим к горе Пирамида. Снизу эта гора выглядит огромной, конусообразной и очень похожа на Пирамиду. Но главная ценность этого места — роскошные виды вокруг Мезмая: река Курджипс, Гуамское ущелье и Сухая балка. Отсюда видны все места, в которые мы уже совершили экскурсии.
Активная часть тура: 11, 8 км, перепад высот 640-1010 м, продолжительность похода 7-8 часов.
День 4
Гуамское ущелье — ещё одна из изюминок тура в Мезмай
Изумрудная река Курджипс создала здесь грандиозный каньон, протяжённостью около 3 км. Стены каньона поднимаются в высоту на 400 метров! Скалистые борта ущелья украшает самшит, тис, пихты, можжевельник. По всему маршрут со скал срываются многочисленные каскады. Особый шарм ущелью придает узкоколейная железная дорога, по которой курсирует поезд и проводятся экскурсии. Часть ущелья пройдём пешком, после чего все желающие смогут покататься и совершить экскурсию на этом поезде.
Активная часть тура: 13, 5 км, перепад высот 640-550 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 5
Поход на водопады Монастырский, Университетский и Чинарев
Сегодня у нас длинный, но очень приятный день тура в Мезмае! Ведь почти всё время ходим по ровным, лесным тропам, практически без набора высоты. В течение дня посетим три совершенно разных каскада. Первым на нашем пути встретимся небольшой Монастырский водопад. От него стоит пройти ещё немного — и откроется во всем своём великолепии 60-метровый Университетский водопад — гордость Мезмая. Стоя возле него, чувствуешь невероятную мощь воды! Водопад окружён скалами, сложенными из разноцветных известняков. У его подножия всегда образуется небольшое озеро.
Вдоволь полюбовавшись, идём к следующему водопаду, расположенному на реке Чинарка. Этот каскад весьма необычен — он расположен в своеобразном скальном амфитеатре. Вода падает мощной струей с высоты 12 м и так и манит искупаться здесь!
Активная часть тура: 18, 7 км, перепад высот 640-930 м, продолжительность похода 7-8 часов.
День 6
Треккинг на Лунный водопад и Мезмай камень
В этот день снова отправляемся на экскурсию по лесам Мезмая. По лесной тропе с небольшим набором высоты приходим к мосту через Алебастровую реку. Отсюда минут 30-40 поднимаемся вверх — и приходим к двухкаскадному Лунному водопаду. Если постараться, то по берегам реки можно отыскать селенит (лунный камень). Именно он и дал название Лунному водопаду. Затем спускаемся по уже знакомой тропе и идём на Мезмай камень.
Путь по лесу очень приятный, дорога с минимальным набором высоты. Лес очень густой, живописный, в мае вдоль тропы цветёт множество черемши. В какой-то момент лес расступается — и открываются потрясающие виды! Прямо перед нами — полюбившаяся Орлиная полочка, долина реки Курджипс и поселок Мезмай. В этом месте будем долго сидеть и с удовольствием любоваться живописными панорамами.
Активная часть тура: 12, 2 км, перепад высот 640-980 м, продолжительность похода 5-6 часов.
День 7
Экскурсия на выставку гончарных изделий и пасеку
В поселке Мезмай живут умельцы, которые своими руками создают прекрасные изделия из глины. Сегодня посетим выставку гончарных изделий, где можно будет приобрести глиняный кувшин или пиалу, сувениры и магнитики на память из тура в Мезмай.
Также обязательно совершим экскурсию на пасеку. Хозяин пасеки — удивительный человек, влюблённый в своё дело. Он знает о пчёлах всё! На пасеке попробуем несколько видов мёда и медовуху, также будет возможность приобрести пыльцу и даже медовое пиво. Продолжительность экскурсии 2, 5-3 часа.
🚩 Начало: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
🏁 Место завершения: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
 Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проживание в пос. Мезмай в гостинице: двух-, трёхместные номера. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, фен, Wi-Fi. Полотенца выдают. Чайник есть на кухне для туристов
  • Трёхразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед — сухой паёк днём в горах (день 2-7)
  • Прокат группового снаряжения: котлы и газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника.
 Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Краснодар)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7000 руб. за весь период отдыха
  • Билеты на экскурсионный поезд в Гуамском ущелье (по желанию) - 600 руб.
  • Страховка (не обязательно).
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Мезмай.
  • Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек днем в горах.
  • Маршрут проходит на высоте: 640-1000 м.
  • Список снаряжения:
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию)
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0, 5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную)
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д. ), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре)
  • Термос объем 0, 5-0, 75 л (для поездок в сентябре, октябре)
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик
Время проведения: 16 мая — 22 мая 2021; 23 мая — 29 мая; 26 сентября — 02 октября
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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