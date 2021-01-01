День 1

Обзорная экскурсия по поселку Мезмай, водопады реки Каменка

Инструктор проведёт обзорную экскурсию по посёлку и покажет, где находятся магазины и местный маленький рынок. В Мезмае можно купить очень вкусные домашние сыры, копчёную грудинку, а также домашнее молоко и брынзу. После осмотра местных магазинов, отправляемся на несложную экскурсию по ущелью реки Каменка, которая порадует нас небольшими водопадами.

Активная часть тура: 6, 2 км, перепад высот 640-740 м, продолжительность похода 3 часа.

День 2

Поход в Курджипское ущелье. Водопад и пещера Исиченко, смотровая «Сосна», Пальмовый водопад

Курджипское ущелье — это кладезь достопримечательностей! Поэтому именно с него начнём тур в Мезмае. Весь путь сегодня пройдёт по каменистой тропе вдоль реки Курджипс. В самом начале ущелья родник, а затем — огромная речная заводь «Шестиметровка». Недалеко от этого места иногда стоит горный лагерь туристов.

Далее тропа уведёт нас за собой по сказочному, самшитовому лесу к пещере Исиченко. Из пещеры вырывается мощный водопад! Вода здесь питьевая, очень чистая. От пещеры даже проложен водопровод, по трубам которого вода поступает в поселок Мезмай.

Идём дальше! Впереди у нас верхний и нижний Пальмовый водопады, а также наша первая смотровая площадка «Сосна». Отсюда открывается великолепный вид на Курджипское ущелье. Здесь туристы всегда делают эффектные фото, которыми тут же хочется поделиться с друзьями.

Активная часть тура: 4, 8 км, перепад высот 640-760 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 3

Треккинг на Орлиные скалы, смотровые площадки «Сосна», «Пирамида» и «Орлиная полка»

Орлиные скалы — настоящая визитная карточка Мезмая! Тур в эти места невозможно представить без посещения этого места. С северной стороны долину Мезмай украшают величественные скалы, которые видны практически из любой части посёлка. По маршруту у нас будет сразу несколько интересных мест: обзорные площадки «Сосна», «Пирамида» и самая знаменитая достопримечательность — «Орлиная полка».

Путь на Орлиную полку идёт по лиственному лесу, с умеренным набором высоты. Потребуется час-полтора усилий — и мы на месте! Эти скалы называются орлиными, поскольку чуть выше гнездятся семьи бородачей и сипов. Наши туристы по-простому называют их орлами! Причём, птиц можно наблюдать здесь практически в любое время.

На Орлиной полке, словно на гигантских ступеньках, очень приятно сидеть и наслаждаться невероятной панорамой на плато Лаго-Наки, гору Зауду, Утюг, хребет Азиш-Тау и поселок Мезмай. Идём дальше! Поднимаемся на смотровую площадку «Сосна» и выходим к горе Пирамида. Снизу эта гора выглядит огромной, конусообразной и очень похожа на Пирамиду. Но главная ценность этого места — роскошные виды вокруг Мезмая: река Курджипс, Гуамское ущелье и Сухая балка. Отсюда видны все места, в которые мы уже совершили экскурсии.

Активная часть тура: 11, 8 км, перепад высот 640-1010 м, продолжительность похода 7-8 часов.

День 4

Гуамское ущелье — ещё одна из изюминок тура в Мезмай

Изумрудная река Курджипс создала здесь грандиозный каньон, протяжённостью около 3 км. Стены каньона поднимаются в высоту на 400 метров! Скалистые борта ущелья украшает самшит, тис, пихты, можжевельник. По всему маршрут со скал срываются многочисленные каскады. Особый шарм ущелью придает узкоколейная железная дорога, по которой курсирует поезд и проводятся экскурсии. Часть ущелья пройдём пешком, после чего все желающие смогут покататься и совершить экскурсию на этом поезде.

Активная часть тура: 13, 5 км, перепад высот 640-550 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 5

Поход на водопады Монастырский, Университетский и Чинарев

Сегодня у нас длинный, но очень приятный день тура в Мезмае! Ведь почти всё время ходим по ровным, лесным тропам, практически без набора высоты. В течение дня посетим три совершенно разных каскада. Первым на нашем пути встретимся небольшой Монастырский водопад. От него стоит пройти ещё немного — и откроется во всем своём великолепии 60-метровый Университетский водопад — гордость Мезмая. Стоя возле него, чувствуешь невероятную мощь воды! Водопад окружён скалами, сложенными из разноцветных известняков. У его подножия всегда образуется небольшое озеро.

Вдоволь полюбовавшись, идём к следующему водопаду, расположенному на реке Чинарка. Этот каскад весьма необычен — он расположен в своеобразном скальном амфитеатре. Вода падает мощной струей с высоты 12 м и так и манит искупаться здесь!

Активная часть тура: 18, 7 км, перепад высот 640-930 м, продолжительность похода 7-8 часов.

День 6

Треккинг на Лунный водопад и Мезмай камень

В этот день снова отправляемся на экскурсию по лесам Мезмая. По лесной тропе с небольшим набором высоты приходим к мосту через Алебастровую реку. Отсюда минут 30-40 поднимаемся вверх — и приходим к двухкаскадному Лунному водопаду. Если постараться, то по берегам реки можно отыскать селенит (лунный камень). Именно он и дал название Лунному водопаду. Затем спускаемся по уже знакомой тропе и идём на Мезмай камень.

Путь по лесу очень приятный, дорога с минимальным набором высоты. Лес очень густой, живописный, в мае вдоль тропы цветёт множество черемши. В какой-то момент лес расступается — и открываются потрясающие виды! Прямо перед нами — полюбившаяся Орлиная полочка, долина реки Курджипс и поселок Мезмай. В этом месте будем долго сидеть и с удовольствием любоваться живописными панорамами.

Активная часть тура: 12, 2 км, перепад высот 640-980 м, продолжительность похода 5-6 часов.

День 7

Экскурсия на выставку гончарных изделий и пасеку

В поселке Мезмай живут умельцы, которые своими руками создают прекрасные изделия из глины. Сегодня посетим выставку гончарных изделий, где можно будет приобрести глиняный кувшин или пиалу, сувениры и магнитики на память из тура в Мезмай.

Также обязательно совершим экскурсию на пасеку. Хозяин пасеки — удивительный человек, влюблённый в своё дело. Он знает о пчёлах всё! На пасеке попробуем несколько видов мёда и медовуху, также будет возможность приобрести пыльцу и даже медовое пиво. Продолжительность экскурсии 2, 5-3 часа.